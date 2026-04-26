Mudarse al centro de Oakland en 2026: lo que cambia para trabajadores remotos latinos con la nueva ley de vivienda

El proyecto de ley 2074 de la Asamblea de California busca impulsar nuevos proyectos de construcción en las ciudades más importantes del estado, entre ellas Oakland. Un mayor número de personas, incluida la comunidad latina, podría encontrar nuevas opciones de vivienda en la zona centro con mejor acceso a transporte y diversos atractivos.

Impulsan ley de edificios altos en centros urbanos de California

Presentada el pasado 13 de abril por el asambleísta demócrata de San Francisco Matt Haney, la ley AB 2074 permitirá agilizar la aprobación de construcción de rascacielos en las principales ciudades de California.

Buscan facilitar la construcción de edificios en el centro de Oakland, California

De acuerdo con el portal de información legislativa de California, la Ley de Planificación y Zonificación permitirá que los proyectos de vivienda de alta densidad sean considerados para una aprobación simplificada, lo que eliminaría procesos que retrasaban o bloqueaban su construcción.

En el caso de quienes trabajan de forma remota, estos cambios pueden traducirse en más opciones para vivir cerca de centros urbanos sin depender del traslado diario.

Por ahora, la propuesta está en evaluación de la Asamblea. Se espera que a finales de mayo se realice la votación final que obligaría a las ciudades más grandes a agilizar los proyectos de vivienda cerca de los centros de transporte público.

De manera general, la propuesta de ley contempla los siguientes puntos:

Las ciudades deberán designar zonas prioritarias cercanas a centros de transporte público.

Se facilitará la construcción de edificios de al menos 45 metros de altura, más altos en donde la zona lo permita.

de al menos 45 metros de altura, más altos en donde la zona lo permita. Los proyectos podrán apoyarse en un fondo estatal para reducir los costos de construcción.

Si la oferta crece como prevé el proyecto, se moderará la presión sobre los alquileres en ciudades como Oakland.

Siete ciudades en California agilizarán construcción de edificios en centros urbanos

Matt Haney, el demócrata que promovió la ley AB 2074, aseguró que los centros urbanos son grandes lugares para construir viviendas debido a su fácil acceso a transporte, centros de trabajo y atractivos culturales.

La ley aplicaría en las siete ciudades más grandes de California, todas con más de 400 mil habitantes:

Los Ángeles

San Diego

San José

San Francisco

Sacramento

Oakland

Long Beach

Además de la facilitación de permisos, la legislación también contempla un fondo de préstamo para la rehabilitación del centro urbano, administrado por la Agencia de Financiamiento de Vivienda de California, y que tendrá un presupuesto estimado en 500 millones de dólares.

Ventajas de vivir en la zona centro de Oakland

Bajo el proyecto de ley AB 2074, se espera que el centro urbano de Oakland se transforme con la construcción de nuevos proyectos de vivienda. En San Diego, el alcalde Todd Gloria elogió la iniciativa y, a través de sus redes sociales, señaló que la ley elimina la burocracia y fortalece la economía.

El alcalde de San Diego se manifestó a favor de la iniciativa Mayor Todd Gloria

Cabe recordar que en la zona centro de Oakland hay una escena artística floreciente, además de la variedad gastronómica multicultural y atractivos como el Fox Theater, el Museo de California y la Plaza Jack London.

Dado su fácil acceso a transporte, se espera que los habitantes puedan moverse fácilmente a centros de trabajo cercanos.

¿Cuánto cuesta vivir en Oakland?

Considerando que actualmente un mayor número de personas tienen la oportunidad de trabajar desde casa en un modelo de empleo remoto, los proyectos de construcción de edificios en el centro de Oakland pueden ser una buena oportunidad para los latinos.

Oakland ofrece diversos atractivos como el Lago Merritt Pexels

De manera general, de acuerdo con la página web colaborativa Expatistan, el alquiler de un departamento de alrededor de 45 metros cuadrados en una zona promedio de la ciudad es de US$1987, pero en la zona centro, se eleva hasta los US$2520.

Asimismo, un adulto soltero sin dependientes necesitaría un ingreso de alrededor de US$107 mil anuales para vivir cómodamente en la ciudad.