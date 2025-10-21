Donald Trump celebra: el Senado de Carolina del Norte aprueba un nuevo mapa congresional y sumaría un escaño más

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sumó una nueva victoria política después de que el Senado de Carolina del Norte aprobó un nuevo mapa congresional que refuerza la posición republicana y podría otorgarle al partido un escaño adicional en la Cámara de Representantes nacional. La medida, respaldada por los líderes legislativos del estado, forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la administración federal para asegurar el control del Congreso antes de las elecciones de medio término de 2026.

Un mapa que consolida el poder republicano: el proyecto que aprobó Carolina del Norte

Según informó The New York Times, la Cámara alta del Congreso de Carolina del Norte dio luz verde al rediseño del mapa electoral una semana después de que los principales referentes republicanos, Phil Berger, líder del Senado, y Destin Hall, presidente de la Cámara de Representantes estatal, anunciaran en un comunicado conjunto su intención de “proteger la agenda del presidente Trump” y “salvaguardar el control republicano del Congreso”.

Los aliados de Trump en Carolina del Norte consiguieron cambiar los mapas congresionales para que los republicanos sumen un escaño en el Congreso federal Mark Schiefelbein� - AP�

La aprobación en el Senado representa un paso decisivo en un proceso que, con el visto bueno casi asegurado de la Cámara baja, consolidará la mayoría republicana en Carolina del Norte. Actualmente, el partido controla diez de los 14 escaños federales del estado y, con este nuevo diseño, podrían ampliar esa ventaja a 11.

El cambio más significativo se ubica en el Primer Distrito Congresional, donde se eliminaron varios condados de mayoría afroamericana y se incorporaron zonas de tendencia conservadora. Esa modificación amenaza el puesto del demócrata Don Davis, quien actualmente representa ese distrito.

De acuerdo con el medio neoyorquino, la nueva distribución electoral fue impulsada en coordinación con la Casa Blanca y responde a una estrategia nacional delineada por Trump para fortalecer la representación republicana en estados clave, tal como sucedió en Texas.

El propio presidente celebró la iniciativa en redes sociales, días antes de la votación: “Asegurar un escaño adicional para nuestro movimiento será una gran victoria para Estados Unidos y para nuestra agenda”.

El comunicado de los principales legisladores de Carolina del Norte antes de la votación

El cambio no tomó por sorpresa a los observadores políticos. En un comunicado difundido el 13 de octubre, la Asamblea General de Carolina del Norte —controlada por los republicanos— anticipó que retomaría el debate durante su sesión legislativa de octubre, en respuesta directa al llamado de Trump a “bloquear los esfuerzos de los demócratas de los estados azules para apoderarse del Congreso”.

La decisión de Carolina del Norte podría tenes un revés judicial, según los especialistas DREW ANGERER� - AFP�

En esa declaración, los líderes legislativos argumentaron que la decisión respondía a una decisión popular. “Trump obtuvo un mandato claro de los votantes de Carolina del Norte y del resto del país y nosotros tenemos la intención de defenderlo creando un nuevo escaño republicano en el Congreso”, expresó el presidente de la Cámara, Destin Hall, según el comunicado oficial.

El senador Phil Berger, principal arquitecto político de la medida, defendió la urgencia de redibujar el mapa electoral. “Trump logró innumerables victorias durante su primer mandato y nueve meses dentro de su segundo período sigue alcanzando triunfos sin precedentes. Nuestro deber es proteger esa agenda, lo que implica garantizar el control republicano del Congreso”, señaló.

Los responsables de la comisión de redistribución en la Cámara, Brenden Jones y Hugh Blackwell, también respaldaron la medida al sostener que “Carolina del Norte no se quedará de brazos cruzados mientras los estados demócratas intentan manipular el sistema para quedarse con la mayoría en la Cámara”.

Posibles litigios por el nuevo mapa electoral de Carolina del Norte

La nueva configuración electoral podría derivar en demandas judiciales, principalmente por la posible violación de disposiciones de la Ley de Derechos de Voto de 1965, según argumentó The New York Times. Sin embargo, para los analistas del medio citado, la Corte Suprema de Estados Unidos mostró señales de restringir la influencia de esa legislación en los procesos de redistribución, al limitar el uso de criterios raciales en el trazado de distritos.

California y Texas son dos de los estados más importantes que modificarán mapas electorales (AP foto/Damian Dovarganes) - AP - Facebook Greg Abbott

El rediseño en Carolina del Norte se suma a una tendencia nacional: