Adiós 4 de Julio: el popular “Big Bang on the Bay” de Long Beach se cancela este 2026 en California

La costa de California no podrá contar con uno de sus eventos más emblemáticos este verano. Esto se debe a que la famosa celebración previa al Día de la Independencia, conocida como “Big Bang on the Bay”, no se llevará a cabo en 2026 tras la decisión de la Comisión Costera de California. De esta forma, la tradición, que se realiza cada 3 de julio en Alamitos Bay, se verá interrumpida por primera vez en seis años.

¿A qué se debe la cancelación del “Big Bang on the Bay” en California?

La decisión se tomó luego de que la Comisión Costera de California (CCC), el organismo regulador ambiental del Estado Dorado, rechazara formalmente la solicitud de permiso para la exhibición de fuegos artificiales.

La única vez que no hubo “Big Bang on the Bay” (desde su creación hace 15 años) fue en 2020 a raíz de la pandemia.

Desde su creación en 2011, la única cancelación del evento fue en 2020 por la pandemia / boathouseonthebay boathouseonthebay

El conflicto administrativo entre los organizadores y las autoridades californianas se remonta a 2025.

Según CBS News, el organismo advirtió el año anterior que no se otorgarían más permisos para fuegos artificiales si el evento no implementaba el uso de drones. Los reguladores remarcaron el impacto de los residuos químicos y el ruido sobre la fauna de la bahía.

La respuesta de los organizadores del “Big Bang on the Bay”

ABC7 Los Angeles aseguró que John Morris, organizador del evento y propietario del popular restaurante Boathouse on the Bay, apeló la decisión de la CCC el miércoles pasado, pero su recurso fue rechazado por la comisión.

Morris presentó como argumento que las pruebas de calidad del agua realizadas durante la última década no demostraron una contaminación significativa derivada de los espectáculos anteriores.

Además, señaló que la principal barrera para cumplir con la exigencia estatal es el costo financiero, ya que un espectáculo de drones tiene un precio estimado de 200 mil dólares, mientras que el de pirotecnia ronda los US$40.000.

La celebración del "Big Bang on the Bay" es llevada a cabo por el restaurant Boathouse On The Bay / boathouseonthebay boathouseonthebay

La cancelación del “Big Bang on the Bay”, según el propio Morris, impacta directamente en la recaudación de fondos para organizaciones sociales.

Desde su creación en 2011, el evento sirvió como una plataforma de beneficencia que aportó millones de dólares a diversas entidades sin fines de lucro en Long Beach.

La historia del “Big Bang on the Bay” en California

El evento fue inaugurado en 2011 para conmemorar el décimo aniversario de los ataques del 11 de septiembre.

Con el tiempo, se consolidó como una festividad previa al Día de la Independencia, llevándose a cabo cada 3 de julio.

Para 2026 se esperaba una edición de escala mayor con motivo del 250° aniversario de Estados Unidos, pero esto no ocurrirá tras la resolución de la CCC.

El movimiento para intentar salvar el evento en 2026, a través de las redes sociales / boathouseonthebay boathouseonthebay

A través de sus redes sociales oficiales, Morris y el restaurante Boathouse on the Bay recolectan firmas digitales y físicas con la intención de salvar el evento y no cambiar los fuegos artificiales por drones, al menos en esta edición. Sin embargo, hasta el momento no hay indicios de que la CCC vaya a cambiar su decisión.