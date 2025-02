“Glory Hole”: el famoso sumidero de agua en California que se convirtió en un inusual atractivo turístico

Un evento sorprendente atrae la atención en el norte de California. El desagüe o vertedero “Glory Hole” del lago Berryessa volvió a hacer su aparición tras varios años de ausencia, debido a los ríos atmosféricos que afectaron al estado. Su activación también resulta clave para el control del embalse artificial.

¿Hace cuánto tiempo no aparecía el Glory Hole de California?

The New York Times reveló que este tipo de desagüe no se activaba desde 2019 y representa uno de los aspectos más singulares de la ingeniería hidráulica en el estado. Su uso es tan infrecuente que en la historia reciente solo ocurrió en dos ocasiones más, en 2017 y 2005.

El Glory Hole volvió a hacer su aparición tras ocho años Pixabay

A pesar de la escasez de su uso en años previos, la recurrencia aumentó en el tiempo cercano, lo que coincide con el cambio climático y las variaciones extremas que afectan al estado de California.

El lago Berryessa está ubicado al norte de San Francisco y experimentó su primer desbordamiento en varios años después de que los niveles de agua del embalse superaran los 134 metros.

Este aumento activó el empleo de la tubería, ubicada en el centro del lago, para poder prevenir que se desbordara. El popular sistema de drenaje estuvo operativo solo en 25 ocasiones durante sus casi 70 años de existencia, según informó Chris Lee, director de la Agencia de Agua del Condado de Solano.

¿Hasta cuándo puede verse este fenómeno en California?

El 4 de febrero el agua comenzó a desbordarse a las 18.15 hs y la situación podría prolongarse, debido a la llegada de otro río atmosférico el 12 de febrero, según explicó Lee.

“Es muy probable que el lago siga desbordándose durante varias semanas”, dijo el director al medio citado. Esto significa que los espectadores podrán disfrutar de este raro espectáculo durante gran parte del mes.

El embalse artificial fue creado en 1958 tras la construcción de la presa Monticello, que proporciona agua y energía hidroeléctrica a la región. Anteriormente, abastecía a la población tanto para su consumo como para su riego, algo que dejó de realizarse, informó The Angeles Times.

El Glory Hole de California estará activo durante algunas semanas más Pixabay

¿Cómo funciona el Glory Hole del lago Berryessa?

El agua fluye hacia un agujero gigante en el centro del lago, con lo que crea un anillo de agua que se desliza hacia la parte inferior y se vuelve impresionante de presenciar. La parte superior de la tubería, que mide 22 metros de ancho, transporta el agua hacia Putah Creek, a unos 67 metros de profundidad. Este espectáculo atrae a miles de personas, como lo comentó Chris Lee: “Definitivamente, vale la pena verlo. No es algo que ocurra con frecuencia”.

El Glory Hole del Norte de California atrae a miles de personas Pixabay

Los ingenieros idearon esta estructura única para permitir el drenaje del exceso de agua. Aunque la zona está señalizada con boyas para evitar accidentes, el lugar es un imán para los curiosos, quienes se sienten atraídos por la misteriosa forma del drenaje.

El Glory Hole puede resultar peligroso para las personas Pixabay

En 1997, una mujer perdió la vida al ser succionada por el vertedero, lo que resalta los peligros que puede implicar acercarse demasiado.

