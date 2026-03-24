“Candidato MAGA”: el sheriff republicano de California y amigo de Trump que quiere ser gobernador en 2026

El 2 de junio son las primarias por la gobernación de California. Entre los candidatos que busca representar al Partido Republicano está Chad Bianco, el actual sheriff, forense y administrador público del condado de Riverside que prevé “restaurar la ley y el orden” en el Estado Dorado.

De Utah a California: Chad Bianco, el precandidato republicano por la gobernación

Bianco nació en 1967 en la Base de la Fuerza Aérea Hill en Ogden, Utah. Creció en un pequeño pueblo minero como el mayor de tres hermanos, según consignó Capital Weekly.

Se mudó al estado de California en 1989 y en 1993, asistió a la Academia del Alguacil de San Bernardino Instagram/@nevadacountygop

En 1989 se mudó a California y en 1993 asistió a la Academia del Alguacil de San Bernardino, donde se graduó como el primero de su clase. Allí inició su carrera como sheriff.

Cómo fue el ascenso de Bianco en el Departamento de Alguacil de Riverside

Poco después de graduarse en San Bernardino, fue contratado por el Departamento del Alguacil de Riverside, donde trabajó durante más de 20 años.

Bianco es el actual sheriff, forense y administrador público del condado de Riverside X (@RightWingDad)

Para 2018 fue elegido como sheriff, forense y administrador público del condado de Riverside en las elecciones generales del 6 de noviembre de ese año. En 2022, fue reelegido para un segundo mandato.

En este rol, supervisa con este rol a 4200 empleados, cinco cárceles, seis edificios judiciales y un presupuesto operativo de más de 1000 millones de dólares, según consignó el sitio web del condado de Riverside.

Candidatura de California y sus propuestas de campaña

El 18 de febrero de 2025, el alguacil anunció su candidatura para la gobernación de California. Desde el Centro de Eventos Histórico de Avila en Mission Inn Avenue, destacó la premisa del “sueño californiano” por medio de impuestos más bajos y “sentido común”.

“Durante décadas, el partido que controla por completo el gobierno estatal ha intentado las mismas ideas fallidas y ha implementado las mismas políticas. Los californianos queremos un liderazgo que se preocupe por el costo de vida, y líderes que hagan algo al respecto“, señaló.

Bajo el lema “Make California Gold Again” (Hacer a California de Oro Otra Vez), prevé “redimir” al estado en sus dimensiones financieras, educativas, sociales y de seguridad. Sus principales propuestas incluyen:

Seguridad Pública: Bianco se compromete a restaurar la confianza y proteger a las comunidades. Sostiene que las leyes y mandatos actuales provenientes de Sacramento han causado un “aumento dramático del crimen” , por lo que su enfoque se centra en combatir esta situación.

Bianco se compromete a Sostiene que las leyes y mandatos actuales provenientes de Sacramento han causado un , por lo que su enfoque se centra en combatir esta situación. Costo de Vida y Economía : prevé el crecimiento económico, mejorar la crisis de vivienda y la situación de las personas sin vivienda (homelessness).

: prevé el crecimiento económico, mejorar la crisis de vivienda y la situación de las personas sin vivienda (homelessness). Integridad Electoral: Una parte fundamental de su plataforma actual es la investigación de presuntos fraudes electorales. Desde este punto, Bianco defiende que no debe existir un “margen de error aceptable” en las elecciones y propone realizar recuentos físicos de papeletas para compararlos con los resultados certificados.

Cuál es la relación de Chad Bianco con Trump

Chad Bianco tiene una alineación política e ideológica con el presidente Donald Trump, al punto de ser considerado el “candidato MAGA” (Make America Great Again) en la contienda por la gobernación de California, según consignó Capitol Weekly.

En 2024, el republicano respaldó a Trump para las elecciones presidenciales a través de un video en Instagram donde aparecía uniformado. Ahí declaró: “Trump 2024, baby. Salvemos este país y hagamos a Estados Unidos grande otra vez”.

Así ha sido su campaña por la gobernación de California

El candidato republicano se ha enfrentado a diversas polémicas. Bianco incautó más de 650 mil papeletas de los funcionarios electorales del condado de Riverside durante la elección especial de noviembre de 2025 relacionada con la Proposición 50 para investigar lo que considera un supuesto fraude.

En una conferencia de prensa, Bianco calificó la investigación como una “misión” cuyo objetivo es “tanto demostrar la exactitud de las elecciones como demostrar lo contrario”.

No obstante, algunos demócratas afirmaron que Bianco no tenía autoridad para realizar un recuento o una investigación de este tipo.

“La Oficina del Sheriff del Condado de Riverside no está equipada ni autorizada legalmente para actuar como supervisora ​​electoral. A todas luces, esta investigación no es más que una maniobra para sembrar desconfianza y minar la confianza pública en nuestras elecciones”, dijo la secretaria de California, Shirley Weber.

Cómo es el apoyo de Chad Bianco previo a las elecciones primarias

A nivel general, Bianco se posiciona entre los cinco candidatos con probabilidades de ganar la contienda por la gobernación. De acuerdo con una encuesta de del Instituto de Políticas Públicas de California, el republicano se encuentra en tercer lugar con un 12%, por detrás de la demócrata Katie Porter (13%) y Steve Hilton (14%), republicano.

No obstante, en lo que se refiere a precandidatos del Partido Republicano, dentro del mismo, Bianco se posiciona como el segundo candidato mejor posicionado, detrás de Steve Hilton, quien encabeza la encuesta con un 14%.