Bianco vs. Newsom: el sheriff desafía al gobernador para poner fin a California como estado santuario

Como parte de su campaña electoral, Chad Bianco habló sobre los migrantes y la posición de California como estado santuario. Además de aclarar cuál sería su postura si fuera elegido gobernador, el sheriff también apuntó contra Gavin Newsom. Así, recordó que presentó demandas contra el enfoque migratorio que tiene actualmente el mandatario del Estado Dorado.

Chad Bianco demanda a Gavin Newsom y cuestiona leyes migratorias en California

El sheriff de Riverside pelea cabeza a cabeza con Steve Hilton en la lucha por ser el candidato republicano elegido, según las últimas encuestas. En ese contexto, uno de los temas más destacados de su plataforma de campaña es la cuestión de la inmigración.

El mensaje de Chad Bianco sobre Gavin Newsom y las políticas santuario de California Captura

Sobre eso se manifestó Bianco en una entrevista reciente que compartió a través de su cuenta de X. “Demandé a Gavin Newsom para poner fin a las leyes de estado santuario que ponen en riesgo a los californianos. Nadie luchó contra ellas más que yo", escribió en el mensaje que acompaña a la grabación.

Luego, compartió un video de una entrevista en la que abordó el tema. El fragmento se divide en dos aspectos alrededor de la misma cuestión: las políticas santuario de California.

Las declaraciones de Bianco sobre el tema fueron en la misma línea de su mensaje escrito. El republicano dijo que realizó presentaciones judiciales contra Newsom porque las políticas que protegen a los inmigrantes no le permiten hacer su trabajo.

Chad Bianco habló sobre California como estado santuario y dijo que demandó a Gavin Newsom

“Actualmente hay una demanda. Estoy demandando porque el estado santuario es inconstitucional”, declaró el sheriff de Riverside.

Según la mirada de Bianco, este tipo de políticas lo obligan a no cumplir con las normas: “Me obliga, como sheriff, a violar la ley federal o estatal. Eso en sí mismo es inconstitucional”.

Chad Bianco promete eliminar leyes santuario si gana la gobernación de California

Durante la misma entrevista, el republicano fue consultado sobre qué ocurriría con las políticas santuario en el Estado Dorado si consigue ganar las elecciones y transformarse en gobernador: “Tienen que desaparecer. Están perjudicando a cada una de las comunidades que tenemos”.

“Lo llamaron la Ley de Valores de California. No son mis valores. Absolutamente tiene que desaparecer”, expresó Bianco sobre la norma que establece al territorio como santuario.

Chad Bianco dijo que California no será un estado santuario si es elegido gobernador X (@RightWingDad)

Esto contrasta, por ejemplo, con la visión del principal candidato demócrata, Eric Swalwell. Recientemente, el congresista habló durante un evento de campaña en Sacramento y dijo que resistiría con fuerza los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Encuestas en California: Bianco, Hilton y demócratas lideran intención de voto para gobernador

De acuerdo a lo que muestran las últimas encuestas, el sheriff de Riverside y Hilton son los principales nombres republicanos para las elecciones primarias del 2 de junio. Ambos se mantienen cerca entre sí y de tres nombres demócratas.

Según la recopilación de los sondeos más recientes que realizó Real Clear Polling, estos son los porcentajes promedio de las cifras de intención de voto:

Aunque con estos resultados el sheriff de Riverside no llegaría a las generales, hay un margen estrecho que presenta un panorama abierto para los comicios.