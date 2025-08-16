La mala noticia de California para los conductores de carros eléctricos que puede llegar en septiembre

Uno de los beneficios viales más apreciados por los conductores de autos eléctricos e híbridos en California llegaría a su fin a finales de septiembre. La medida se debe a la eliminación de las calcomanías “vehículo de aire limpio” (clean air vehicle, en inglés), que les permitían circular por los carriles de alta ocupación sin pasajeros.

Eliminan programa de calcomanías para autos eléctricos en California

De acuerdo con Los Angeles Times, el programa de Calcomanías para Vehículos de Aire Limpio del estado llegaría a su fin el próximo 30 de septiembre, si el Congreso no extiende su vigencia.

Se despiden las calcomanías “vehículo de aire limpio” de California (Unsplash)

Liane Randolph, presidenta de la Junta de Recursos del Aire de California, señaló que el exitoso programa de incentivos para vehículos ecológicos podría llegar a su fin debido a la inacción del gobierno federal. La extensión de la medida requiere la aprobación del Congreso nacional y la firma del presidente Trump.

Bill Magavern, director de políticas de la Coalición para el Aire Limpio, se mostró pesimista sobre el futuro del programa: “Realmente no lo veo (a Donald Trump) hacer un esfuerzo especial para esto”, añadió.

Qué son las calcomanías de aire limpio para autos eléctricos

Las Calcomanías para Vehículos Eléctricos de Aire Limpio son un incentivo clave para fomentar la adopción de energías limpias en Estados Unidos, con especial enfoque en California. El programa busca promover la adquisición de autos electrificados, tanto totalmente eléctricos como híbridos, para reducir la huella de carbono del parque automotor.

Las calcomanías de aire limpio son un incentivo para adquirir autos eléctricos (Unsplash)

La legislación federal autoriza a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), permitir a los conductores solitarios en autos de cero o bajas emisiones, utilizar el carril para vehículos compartidos o de alta ocupación (HOV, por sus siglas en inglés).

Según el Departamento de Energía estadounidense, el objetivo es promover la adquisición de autos con combustible alternativo, para llegar a las metas medioambientales internacionales, como la reducción del consumo de combustibles fósiles, reducir el tránsito y las emisiones contaminantes por las vías congestionadas.

El acceso al carril para vehículos de alta ocupación a través del Programa de Vehículos de Aire Limpio era uno de los incentivos más llamativos para los conductores que piensan en adquirir un auto electrificado, señaló a Los Angeles Times, Alexia Martineau, gerente sénior de políticas de Plug in America.

Tan solo en 2023, California registró 1.3 millones de matrículas para autos eléctricos ligeros, y representan cerca del 20% de las nuevas ventas de vehículos en el estado, añadió Martineau.

¿Se puede ampliar todavía el programa de calcomanías para autos eléctricos?

Greg Wallis, Republicano de Bermuda Dunes, presentó el Proyecto de Ley 2678 de la Asamblea con el que busca que este programa de calcomanías se extienda hasta el 1 de enero de 2027, reportó Los Angeles Times.

Las ventas de autos eléctricos en California representan el 20% de todas en el estado (Unsplash)

Dicha iniciativa fue presentada durante 2024, y promulgada por el gobernador Gavin Newsom, pero aún no cuenta con la aprobación federal, por lo que se queda sin validez.

“Frenar este programa significa que, a partir del 1 de octubre de 2025, las calcomanías CAV dejarán de ser válidas en California y en cualquier otro lugar de Estados Unidos”, apuntó el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) en comunicado.

A partir de octubre, todos los vehículos, incluso los electrificados, deberán cumplir con el límite de ocupación para circular por los carriles de uso compartido y pagar los peajes correspondientes, o podrían ser acreedores a una multa.

Aunque ya se anunció el posible cierre del programa, los conductores de autos eléctricos e híbridos de California aún pueden solicitar una calcomanía antes del 29 de agosto, pero dejará de ser válida el 2 de octubre de 2025, acotó el DMV.

El objetivo de California para 2035, es que todos los vehículos para pasajeros nuevos que se venden en el estado sean de cero emisiones, según Los Angeles Times.