Zohran Mamdani sigue el ejemplo de California: su plan de 3 pasos para frenar a la Guardia Nacional en Nueva York

El despliegue de la Guardia Nacional en algunas ciudades de EE.UU. se convirtió en una nueva táctica de la administración Trump, en el marco del aumento de las redadas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Los Ángeles y Washington D. C. son algunos lugares afectados por estas medidas, por lo que Zohran Mamdani- candidato por la alcaldía de Nueva York-reveló qué haría en caso de presentarse este panorama en la Gran Manzana.

La postura de Zohran Mamdani ante un posible despliegue de la Guardia Nacional en Nueva York

El congresista y candidato a alcalde de NYC habló sobre la presencia de las tropas federales en una entrevista con The New York Times. Allí, reveló que cuenta con tres pasos como respuesta ante un posible despliegue:

Equipar el Departamento Jurídico de Nueva York

Mamdani afirmó que contraría a 200 abogados para igualar el nivel de personal en el Departamento Jurídico de la ciudad previos a la pandemia. Actualmente, el organismo tiene 760 abogados y 685 profesionales.

El Departamento Jurídico de la ciudad de Nueva York cuenta con más de 760 abogados y 685 profesionales de apoyo, según consignó su sitio web NYC LAW DEPT

Enfatizar en que Nueva York no requiere de la presencia de tropas federales

El congresista detalló que el segundo paso para evitar el despliegue es seguir la línea de sus pares como Kathy Hochul (gobernadora de Nueva York), quienes consideran que la ciudad no requiere de la presencia de la Guardia Nacional.

“Le dije: ‘Señor presidente, puedo darle todos los datos que necesita para demostrarle que la delincuencia ha disminuido, que está funcionando, que nuestras políticas están funcionando, que el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) está haciendo su trabajo, que hicimos nuestro trabajo en la legislatura estatal para endurecer leyes que habían sido demasiado laxas y que no protegían a la gente de la ciudad ni del estado’”, sostuvo la gobernadora a fines de agosto en una conferencia de prensa.

Colaboración entre la ciudad y la gobernación de Nueva York

Como último punto, Mamdani dijo que la colaboración entre la ciudad y el gobierno del Estado Imperial sería esencial ante un posible despliegue. Para remarcar su importancia, destacó la demanda organizada entre Gavin Newsom (gobernador de California) y Karen Bass (alcaldesa de Los Ángeles) por la presencia de 2000 integrantes de las tropas federales en la Gran Naranja.

El gobernador de California y la alcaldesa de Los Ángeles implementaron una demanda contra la administración Trump por el uso de las tropas militares en La Gran Naranja Archivo

“En California, vimos cómo la alcaldesa de Los Ángeles, el fiscal general y el gobernador se unieron para responder al despliegue de la Guardia Nacional. Presentaron una demanda y un juez federal dictaminó que el despliegue era ilegal”, sostuvo el candidato por el Partido Demócrata.

La postura de Andrew Cuomo sobre la presencia de la Guardia Nacional en Nueva York

Andrew Cuomo, exgobernador de Nueva York y actual candidato independiente por la alcaldía, también se pronunció sobre la posible presencia de las tropas federales en la ciudad. A comienzos de agosto, advirtió que si Mamdani ganaba las elecciones del 4 de noviembre, la administración Trump lo “aplastaría como un panqueque” y desplegaría a la Guardia Nacional.

Andrew Cuomo sostuvo que él sería la única persona que podría plantarse ante el presidente Donald Trump por un posible despliegue en la ciudad Associated Press

“Lo que estamos viendo hoy en DC es exactamente lo que sucederá si Mamdani se convierte en alcalde. Trump lo aplastará como un panqueque. En 2020, Trump envió la Guardia Nacional a otros estados. No a Nueva York. Solo hay una persona en esta contienda que puede plantarle cara a Trump: la que ya lo ha hecho, con éxito y eficacia (refiriéndose a sí mismo). Nueva York no puede permitirse un novato que necesita capacitación práctica para luchar por nosotros", sostuvo Cuomo en su cuenta de X.