La norma sobre la licencia de conducir y validez en California con la que el ICE detiene inmigrantes en carreteras

Los recientes cambios en EE.UU. sobre las licencias comerciales para conductores no residentes (CDL, por sus siglas en inglés) se cruzan con operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y nuevos requisitos en California. Los controles se realizan en estaciones de pesaje, áreas de descanso y paradas de camiones, donde las autoridades revisan documentación, estatus migratorio y validez del permiso.

Qué exige la nueva regla para las CDL no domiciliadas que se aplica en California

Una modificación impulsada por la Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas (Fmcsa, por sus siglas en inglés) cambió los requisitos para las licencias CDL. La medida tiene consecuencias directas para conductores extranjeros que trabajan en el transporte de carga.

Los controles también alcanzan a conductores que no cumplen con los requisitos de dominio del inglés Fotomontaje realizado con IA

Desde el pasado 16 de marzo, únicamente determinados trabajadores con visas H-2A, H-2B o E-2 pueden acceder a este tipo de permiso o renovarlo. El documento de trabajo conocido como EAD dejó de ser suficiente por sí mismo para acreditar la elegibilidad, por lo que quedaron fuera de los nuevos criterios personas con DACA, solicitantes de asilo con casos pendientes, asilados y refugiados.

La regulación también modificó el período de vigencia de estas licencias. Los permisos pueden otorgarse por un máximo de un año o por el tiempo que determine la documentación verificada mediante el sistema SAVE o el formulario I-94, lo que suceda primero.

Los trámites deben realizarse personalmente y requieren documentación migratoria vigente. El dominio del inglés también forma parte de los controles aplicados a los conductores comerciales. Las autoridades federales incrementaron las auditorías sobre este requisito y revisaron el cumplimiento de las condiciones exigidas para quienes manejan vehículos pesados.

En California, la aplicación de estas disposiciones llevó al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) a cancelar aproximadamente 13.000 CDL no domiciliadas emitidas bajo reglas anteriores.

Además, fueron interrumpidos trámites como renovaciones, duplicados, correcciones y transferencias, mientras continúan bajo determinadas condiciones las solicitudes de nuevas licencias.

El DHS emitió una citación formal para exigir la información de 17 millones de licencias de conducir en EE.UU., pero la medida enfrenta un litigio judicial Imagen ilustrativa generada con IA

California enfrenta una disputa por los datos de los conductores

El conflicto también alcanza la información personal de los titulares de licencias. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) solicitó acceso a registros de unos 17 millones de conductores comerciales almacenados en la base de datos interestatal de la Asociación Estadounidense de Administradores de Vehículos Motorizados (Aamva, por sus siglas en inglés).

California, junto con otros 21 estados, cuestionó judicialmente esa exigencia. El gobernador Gavin Newsom y el DMV participaron de la acción para impedir la transferencia masiva de información y sostener las normas estatales relacionadas con la privacidad de los datos. Un juez federal bloqueó temporalmente el requerimiento del DHS.

Desde el DMV también se planteó una preocupación vinculada con la seguridad vial. Kristin Triepke, responsable de políticas de licencias de la agencia, señaló que el temor a que los datos de los conductores sean compartidos con autoridades migratorias podría llevar a algunas personas a conducir sin permiso.

Cómo aparecen los controles del ICE en las carreteras

La situación de las CDL se conecta con los operativos realizados por el ICE en los últimos meses. Los agentes llevaron a cabo controles en lugares utilizados habitualmente por camioneros, entre ellos estaciones de pesaje, áreas de descanso y paradas de transporte.

Durante esas intervenciones pueden solicitar la licencia, documentos de identidad y comprobantes relacionados con el estatus migratorio. Cuando una CDL fue cancelada, expiró o no cumple con las nuevas condiciones federales, el conductor puede quedar impedido de continuar con su acción de conducir comercialmente.

La denominada Operation Highway Shield incluyó controles de este tipo. Durante su segunda fase, desarrollada entre el 28 y el 30 de julio, las autoridades informaron el arresto de 51 inmigrantes indocumentados y la puesta fuera de servicio de 766 conductores y vehículos.

La disputa judicial por las nuevas reglas sobre la CDL

El gobierno federal sostuvo que las modificaciones buscan combatir irregularidades y mejorar la seguridad en las rutas.

La Fmcsa argumentó que los estados no cuentan con mecanismos suficientes para comprobar los antecedentes de conducción de extranjeros en sus países de origen y que un EAD no acredita por sí mismo la preparación necesaria para conducir vehículos comerciales.

Estos cambios fueron cuestionados ante los tribunales. La Corte de Apelaciones del Circuito de Washington D.C. escuchó los argumentos de las partes el 15 de septiembre y, según la información disponible, todavía no había emitido una resolución. Mientras continúa el proceso judicial, las reglas permanecen vinculadas a los controles en las carreteras.