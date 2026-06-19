Noticias de California hoy: alerta en San Francisco por confirmación del ICE en operativos del Mundial 2026

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin, habló sobre el rol que tendrán las agencias migratorias durante el Mundial 2026. La agencia participará en tareas de seguridad del torneo en San Francisco y las otras sedes estadounidenses, aunque sostuvo que su presencia no estará orientada a realizar detenciones masivas de migrantes.

Próximos partidos del Mundial 2026 en el área de la bahía de San Francisco

Tras los primeros partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo, el Área de la Bahía de San Francisco se prepara para recibir nuevos encuentros en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, con el cronograma oficial confirmado por la FIFA.

Los partidos confirmados en el área de la bahía de San Francisco en el Mundial 2026 sfbayareafwc26

Viernes 19 de junio: Turquía vs. Paraguay (Grupo D) a las 21 hs (hora del Pacífico de EE.UU.).

(Grupo D) a las 21 hs (hora del Pacífico de EE.UU.). Lunes 22 de junio: Jordania vs. Argelia (Grupo J) a las 20 hs.

(Grupo J) a las 20 hs. Jueves 25 de junio: Paraguay vs. Australia (Grupo D) a las 19 hs.

(Grupo D) a las 19 hs. Miércoles 1° de julio: partido de dieciseisavos de final entre el ganador del Grupo D y un tercero del Grupo B, E, F, I o J a las 17 hs.

Qué hará el ICE durante el Mundial 2026 en San Francisco

En diálogo con CBS News, Mullin se refirió a los operativos de seguridad que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y otras agencias federales desarrollan durante el Mundial 2026 en las ciudades sede de Estados Unidos. Además, comparó esas tareas con los dispositivos aplicados en otros eventos masivos, como el Super Bowl.

Markwayne Mullin detalló el rol de la TSA durante el Mundial 2026

Según el funcionario, la agencia puede intervenir en distintas tareas de seguridad durante eventos masivos, entre ellas:

Control de productos falsificados.

Detección de boletos o entradas falsas.

Identificación de personas incluidas en listas de vigilancia.

Detección de casos vinculados con trata de personas o tráfico de drogas.

Apoyo en la captura de individuos con órdenes de arresto por delitos graves.

“El ICE estará presente todos los días. Combatirá las entradas falsas, la trata de personas, el contrabando de drogas y los productos falsificados. Trabajará de manera coordinada con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) durante todo el evento”, señaló.

Cómo llegar al estadio de Santa Clara, en el Área de la Bahía de San Francisco

Los encuentros se disputan en el San Francisco Bay Area Stadium, conocido previamente como Levi’s Stadium, ubicado en la ciudad de Santa Clara. El recinto tiene capacidad para 68.500 espectadores y se encuentra en el corazón de Silicon Valley, a unas 40 millas (casi 65 kilómetros) al sur de San Francisco.

Los partidos en el área de la bahía de San Francisco se llevan a cabo en el Levi's Stadium de Santa Clara

Para facilitar la llegada de los aficionados al estadio, el Área de la Bahía cuenta con una amplia red de transporte. Entre las principales opciones se encuentran: