Llega la moneda de US$1 dólar en honor a Steve Jobs y está a la venta en paquetes desde US$61

El gobernador de California, Gavin Newsom, celebró el lanzamiento oficial de la moneda de US$ 1 de la American Innovation Coin en honor a Steve Jobs, que está disponible al público a partir de este 12 de mayo. El cofundador de Apple fue seleccionado por el mandatario para representar al Estado Dorado en este programa especial de la Casa de Moneda de EE.UU., destacando su rol como un inventor visionario que transformó la tecnología global.

Por qué está Steve Jobs en la moneda de US$1

El programa de Innovación Estadounidense, impulsado por la Casa de la Moneda de Estados Unidos desde 2018, busca reconocer a las figuras, inventos y avances que transformaron la historia de cada estado, territorio y del Distrito de Columbia. La pieza estará disponible para el público tras una selección liderada por el gobierno de California.

La elección del cofundador de Apple como rostro del estado en este programa responde a su impacto global en la tecnología, las comunicaciones y la vida moderna.

Jobs, quien nació en San Francisco en 1955 y murió en 2011, revolucionó el mercado con productos como la computadora Macintosh, el iPod, el iPhone y el iPad. Además, el empresario fue cofundador de Pixar Animation Studios, donde impulsó la creación de Toy Story, el primer largometraje animado por computadora en la historia del cine mundial.

Cómo es la moneda de un dólar de Steve Jobs

El diseño de la moneda muestra a un joven Steve Jobs sentado frente a un paisaje característico del norte de California, rodeado de colinas cubiertas de robles.

Según el Archivo Steve Jobs, que colaboró en la creación de esta imagen junto al equipo de Newsom, el innovador sintió siempre una profunda conexión y gratitud hacia la belleza natural de su estado natal. La postura y la expresión de Jobs en la moneda reflejan el momento de reflexión donde el entorno inspiró su visión para convertir tecnologías complejas en herramientas intuitivas y orgánicas como la propia naturaleza.

El diseño del anverso (cara) de las monedas de 1 dólar de la serie Innovación Estadounidense presenta una representación impactante de la Estatua de la Libertad de perfil con la inscripción "IN GOD WE TRUST" (En Dios confiamos) United States Mint

El gobernador Gavin Newsom resaltó la importancia de esta figura para la identidad regional. “El espíritu innovador y emprendedor de Steve Jobs encarnó lo mejor de California y creó el futuro que conocemos hoy”, afirmó el mandatario a través de un comunicado oficial.

Newsom añadió que la tenacidad y la búsqueda incansable del sueño californiano por parte de Jobs hicieron posibles muchos otros sueños estadounidenses. El gobernador exhortó a la ciudadanía a intentar seguir sus pasos en la construcción de proyectos personales y colectivos.

El proceso de diseño consideró diversas opciones antes de llegar a la imagen final. El objetivo central fue capturar la esencia de un hombre que transformó la manera en que la humanidad se comunica y accede a la información. La moneda circulará ahora como un símbolo de la inventiva y el potencial de California en la esfera tecnológica contemporánea.

La imagen de un Steve Jobs joven y en un paisaje típico de California en la moneda conmemorativa de US$1 United States Mint

Dónde comprar la moneda de Steve Jobs

Las ofertas de rollos y bolsas para las monedas de US$1 de la serie Innovación Estadounidense de 2026, con la imagen de California se consiguen en el sitio de United Sates Mint.

Bolsa de 100 monedas de $1 de calidad de circulación acuñadas en Filadelfia (código de producto 26GBC) con un precio de $154.50.

Bolsa de 100 monedas de $1 de calidad de circulación acuñadas en Denver (código de producto 26GBG) con un precio de $154.50.

Rollo de 25 monedas de $1 de calidad de circulación acuñadas en Filadelfia (código de producto 26GRC) con un precio de $61.00.

Rollo de 25 monedas de $1 de calidad de circulación acuñadas en Denver (código de producto 26GRG) con un precio de $61.00.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.