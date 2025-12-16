Los Ángeles tiene el laberinto navideño más grande del mundo con entradas en US$30
Tiene una extensión de tres hectáreas y hasta tiene pista de hielo
- 3 minutos de lectura'
El condado de Los Ángeles inauguró una nueva y llamativa atracción navideña: el laberinto de Navidad más grande del mundo, un recorrido iluminado de tres hectáreas (10 acres) ubicado en Santa Anita Park, en Arcadia. Además del espectáculo principal, los visitantes pueden disfrutar de actividades adicionales como una pista de hielo, espectáculos especiales y zonas para tomar fotografías.
Cuánto cuesta el laberinto navideño más grande del mundo en Los Ángeles
La atracción, llamada Enchant L.A., ofrece entradas con precios variables según la fecha seleccionada. El costo va de 30 a 53 dólares por persona, según la página oficial.
- Los días más económicos suelen ser los de entre semana (lunes a miércoles).
- Los días más caros son los viernes, sábados y fechas de alta demanda, marcadas con un ícono de llama en el sitio web.
- Los organizadores recomiendan comprar boletos con anticipación, ya que las entradas pueden agotarse o aumentar de precio, especialmente si se adquieren directamente en taquilla.
Los horarios de acceso varían según el día, pero normalmente las entradas comienzan entre las 16:30 y 17:30, con cierres alrededor de las 21:30, especialmente los fines de semana.
Cómo es el laberinto navideño de Los Ángeles
El recorrido consiste en un entramado de pasillos iluminados con miles de luces, túneles, figuras gigantes decoradas y un imponente árbol de Navidad ubicado en el centro del laberinto.
La entrada al laberinto es un arco de luces de diversos colores, donde a pocos metros está el árbol navideño. De ahí se pueden tomar diversas rutas para intentar salir lo más pronto posible del lugar, o también se puede tomar un tiempo para admirar todos los elementos.
También se pueden hacer diversas paradas para tomarse fotografías como en el kiosco de luces, un avión, un globo aerostático, estrellas, esferas y hasta un corazón de luces.
Si el cansancio alcanza a los usuarios a mitad del recorrido, dentro del laberinto hay dos sitios donde se pueden comprar comida y snacks para reponer energía, así como tres lugares para comprar un cóctel.
Cerca de la salida del laberinto, hay un espacio que da a la pista de hielo gigante, donde se puede disfrutar de ver a los patinadores, tomarse fotografías o hasta comer y beber algo para descansar.
Pista de hielo y otras atracciones del laberinto de Los Ángeles
Además del laberinto, Enchant L.A. ofrece varias atracciones. Por ejemplo, una pista de hielo, un minigolf con obstáculos con temática de Navidad y una rueda de la fortuna para apreciar todo el parque desde las alturas.
También tiene unos toboganes para deslizarse con llantas inflables, una pista de baile con luces interactivas que se mueven y cambian según la música. En cambio, si lo que se desea es un recorrido tranquilo, se puede explorar Holiday Village, que está lleno de regalos artesanales, aperitivos festivos y bebidas calientes y frías.
Es posible que los visitantes puedan encontrarse con Santa Claus durante su caminata por el parque, que realiza apariciones espontáneas y da la oportunidad a los niños de enviar su carta.
