Salario mínimo en Los Ángeles: cuánto ganará un trabajador en enero 2026

El salario mínimo de Los Ángeles, California, tendrá un nuevo aumento a mediados del próximo año. Si bien en enero el sueldo base seguirá fijado en 17,81 dólares por hora para la mayoría de los trabajadores de ese condado, la suma incrementará en julio de 2026, aunque aún no se determinó el monto exacto.

Cuánto ganará un trabajador en enero 2026 en Los Ángeles

En enero de 2026, los trabajadores en Los Ángeles percibirán el salario mínimo establecido en julio de 2025, que es de US$17,81 por hora.

Este condado, el más poblado del Estado Dorado, tiene un sueldo base diferente del establecido a nivel estatal. En particular, en California esa cifra está fijada en US$16,50 por hora, lo que representa US$1,31 por debajo de Los Ángeles.

Cuándo aumenta el sueldo mínimo en Los Ángeles

Según el gobierno de Los Ángeles, el salario mínimo se actualiza el 1º de julio de cada año, con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Cada año, es calculado por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés). En general, los incrementos son anunciados oficialmente en enero.

Esta regla aplica tanto para trabajadores asalariados urbanos como para empleados administrativos (IPC-W) para el área metropolitana de Los Ángeles. En tanto, existen ciertos empleados que cuentan con regulaciones diferentes.

Excepciones a la norma del salario mínimo en Los Ángeles

El sitio web oficial del gobierno señala que el salario mínimo para trabajadores de hoteles de todo el condado aumentó el 8 de septiembre de 2025 a US$22,50 por hora. La suma continuará vigente hasta el 30 de junio del próximo año.

Por el lado de los empleados de restaurantes de fast food, el monto que rige desde el 1° de abril de 2024 es de US$20 por hora.

La ley AB 1228, según el Departamento de Relaciones Industriales de California (DIR, por sus siglas en inglés), reconoce como empleado de comida rápida a quien trabaja en un lugar que cumple con ciertas condiciones:

El local debe ser un “restaurante de servicio limitado”. Esto significa que ofrece servicio de mesa limitado o nulo, donde los clientes piden comida o bebida y pagan antes de consumirla.

El recinto forma parte de una cadena de restaurantes con al menos 60 establecimientos en todo EE.UU. Los locales comerciales externos (geográficamente separados del restaurante), donde los empleados realizan tareas administrativas, de almacén o de preparación de alimentos, no se consideran “establecimientos”.

El restaurante se dedica principalmente a la venta de alimentos y bebidas para consumo inmediato.

A diferencia de otros estados, en California no se permite utilizar como crédito las propinas que reciben los empleados.

De este modo, los empleadores deben pagar a estos trabajadores al menos el salario mínimo local, sin descontar el dinero que reciben por parte de los clientes, según detalla la firma de abogados Shouse Law.

Además, sin importar su estatus migratorio, los empleados pueden presentar una queja sin temor a represalias. La Oficina de Normas de Salario (OWS, por sus siglas en inglés) no preguntará al denunciante cuál es su situación legal ni solicitará documentos de respaldo. La persona puede realizar una denuncia por los siguientes motivos:

Salario mínimo.

Licencia por enfermedad remunerada.

Ordenanza de Iniciativa de Oportunidades Justas para la Contratación.

Ordenanza de la Semana de Trabajo Justo.

Represalias.

Salario promedio de un latino en Los Ángeles

En diciembre de 2025, el promedio del salario para trabajadores hispanos en Los Ángeles es de US$32 por hora, según la plataforma especializada ZipRecruiter. Este monto es superior a la media nacional, que es de US$24.

El sitio informa también que registra salarios tan altos como US$134.988 al año y tan bajos como US$19.434, pero que la gran mayoría oscila entre US$38.868 y US$87.190.