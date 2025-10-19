Los detalles de la mansión que fue de Neil Patrick Harris que se vende en California por US$4 millones

La mansión que perteneció a los artistas Neil Patrick Harris y David Burtka, donde criaron a sus mellizos durante sus primeros años de vida se encuentra en venta. La residencia, ubicada en California, es famosa por haber sido escenario de la entrevista que Oprah le hizo al querido actor, aunque la pareja la vendió en 2014.

Así es la mansión que fue de Neil Patrick Harris y ahora está en venta

La casa está ubicada en el barrio de Sherman Oaks, en las llanuras de Stone Canyon, según el sitio web de Andrew Manning, ejecutivo de bienes raíces.

El patio trasero de la mansión cuenta con una piscina con tobogán (MLS.com)

Se trata de una especie de “santuario privado” que cuenta con todas las comodidades, y con un gran estilo sofisticado, su terreno es amplio y tiene un estilo que se adapta a la vida moderna.

Con 4562 pies cuadrados (423 metros cuadrados), seis habitaciones, dos baños y un medio baño, cochera, entrada para vehículos, vestidor, comedor formal, patio abierto, chimenea, y otras características de lujo, la propiedad se oferta en US$3995 millones.

Además, se describe que el lugar cuenta con puertas francesas en la planta principal, que a su vez tiene una entrada formal, una sala de estar, oficina, comedor, tocador, cuarto de servicio, cocina con barra de desayuno, isla central y electrodomésticos de gama alta.

La mansión está ubicada en Sherman y perteneció a Neil Patrick Harris y a su esposo, David Burtka (The MLS)

En la planta superior también existe una sala de estar, con un vestidor amplio y un balo tipo spa, así como una terraza privada, un dormitorio tipo suite y tres más que son secundarios.

La parte posterior de la casa también alberga sorpresas para el entretenimiento de los residentes, pues cuenta con una piscina con tobogán, un spa, baño con ducha, sitio para barbacoa y horno de pizza, así como un brasero.

La relación entre la mansión y Neil Patrick Harris

La lujosa residencia fue hogar del actor de How I Met Your Mother (CBS) de 2010 a 2014, ahí vivió junto a su esposo David Burtka y sus dos hijos mellizos, además de que fue el lugar en donde Patrick Harris protagonizó una íntima entrevista dirigida por Oprah, según Realtor.

Esta mansión fue comprada por los famosos en poco más de US$2 millones hace 13 años. Fue en el 2012 cuando la pareja recibió a la querida presentadora de televisión para el rodaje de un capítulo de Oprah’s Next Chapter (OWN).

La cocina de la mansión tiene una isla central y electrodomésticos de lujo (MLS.com)

La entrevista se realizó en el patio trasero de la mansión y en ella se habló del proceso que atravesaron los actores para convertirse en padres con apoyo de una madre sustituta, así como la forma en la que planeaban informarles a sus mellizos la noticia cuando tuvieran edad.

Ambos conversaron con Oprah sobre su deseo de tener hijos y también presentaron a los menores ante el público, luego de asegurar que se encontraban “sanos y felices”.

Aunque este fue el primer hogar de la pareja, ya como una familia consolidada, dejó de ser su propiedad solo cuatro años después de su compra, y se estima que obtuvieron una ganancia de más de US$2 millones.

Así ha sido la relación de Neil Patrick Harris y David Burtka

Los dos hombres pertenecen al mundo del espectáculo e iniciaron su relación como amigos cuando se conocieron en 2004, según People.

Neil Patrick Harris y David Burtka en entrevista con Oprah (YT/Oprah's Next Chapter)

Años más tarde, en 2007, los dos decidieron confirmar públicamente su romance y a través de gestación subrogada se convirtieron en padres en 2010 con el nacimiento de Harper Grace y Gideon Scott.

Ambos decidieron dar el siguiente paso en 2014, y se casaron en una ceremonia privada celebrada en Italia, desde entonces se han apoyado el uno al otro, protagonizan momentos tiernos en las alfombras rojas a las que son invitados y también comparten su amor a través de las redes sociales.