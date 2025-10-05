En Florida: las nuevas leyes firmadas por Ron DeSantis que entraron en vigor en octubre 2025

En Florida, casi 30 nuevas leyes firmadas por el gobernador Ron DeSantis entraron en vigor en octubre. Las normas van desde el endurecimiento de sanciones penales hasta regulaciones sobre el uso de la tierra, riesgos de inundaciones y protección al consumidor.

Nuevas leyes penales y de seguridad pública en Florida

Algunas de las nuevas leyes establecen sanciones más severas para determinadas infracciones.

En este caso, el Proyecto de Ley de la Cámara 113 (HB 113) incrementa la pena por escapar o intentar evadir a la policía a alta velocidad y la sitúa en un rango superior dentro del sistema de clasificación de delitos del estado.

Las nuevas leyes aumentan las penas por delitos reincidentes, que incluye conducir bajo influencia y homicidio imprudente, elevándolos a graves de segundo grado Visit Florida

El Proyecto de Ley de la Cámara 687 (HB 687) endurece las consecuencias para infracciones reincidentes como conducir bajo influencia u homicidio imprudente relacionado, elevándolas a crímenes graves de segundo grado.

A continuación, se detallan algunas de las leyes de Florida que entraron en vigor este miércoles 1° de octubre:

HB 113: penas más duras por huir de la policía.

penas más duras por huir de la policía. HB 253: reglas más estrictas para infracciones de vehículos motorizados.

reglas más estrictas para infracciones de vehículos motorizados. HB 437: castigos reforzados por manipular dispositivos de monitoreo electrónico.

castigos reforzados por manipular dispositivos de monitoreo electrónico. HB 479: se permite que los tribunales exijan compensación si alguien abandona un accidente.

se permite que los tribunales exijan compensación si alguien abandona un accidente. HB 687 (“Ley de Trenton”): castigos más altos para conductores y navegantes reincidentes.

castigos más altos para conductores y navegantes reincidentes. HB 693: los jurados podrán tomar en cuenta factores agravantes adicionales en casos de delitos capitales.

Normas sobre propiedad, uso de la tierra y riesgos de inundación

Otras medidas que entran en vigor están enfocadas en la propiedad y la regulación del uso del suelo. El Proyecto de Ley del Senado 948 (SB 948) obliga a los propietarios y administradores de parques de casas móviles a informar a los nuevos arrendatarios sobre riesgos de inundación y antecedentes de anegamientos en la propiedad.

Si un inquilino sufre daños significativos por no recibir esta información, tiene derecho a cancelar el contrato de arrendamiento y recuperar el pago adelantado.

SB 948: exige divulgación de riesgos de inundación por propietarios y vendedores y el derecho a anular arrendamientos.

exige divulgación de riesgos de inundación por propietarios y vendedores y el derecho a anular arrendamientos. SB 1080: reglas de desarrollo de terrenos, plazos y reembolsos por retrasos.

reglas de desarrollo de terrenos, plazos y reembolsos por retrasos. HB 703: obliga a la reubicación rápida de servicios públicos, con reembolsos mediante subvenciones.

obliga a la reubicación rápida de servicios públicos, con reembolsos mediante subvenciones. SB 150 (“Ley del Patrullero”): abandono de animales atados durante desastres.

Protección de información y privacidad en registros públicos

SB 7000: mantiene la exención de registros públicos para la ubicación de especies en peligro.

mantiene la exención de registros públicos para la ubicación de especies en peligro. SB 7018: protege información personal en registros de aborto de menores bajo la ley de exención.

protege información personal en registros de aborto de menores bajo la ley de exención. SB 7020: protege la información de programas de ciberseguridad de la divulgación pública.

protege la información de programas de ciberseguridad de la divulgación pública. SB 7004: protege la privacidad de los registros de viviendas de asistencia en desastres.

protege la privacidad de los registros de viviendas de asistencia en desastres. SB 7010: mantiene la inmunidad para los registros de aseguradoras insolventes.

mantiene la inmunidad para los registros de aseguradoras insolventes. HB 1121: fortalece las leyes sobre el uso de drones en infraestructura crítica y con armamento.

fortalece las leyes sobre el uso de drones en infraestructura crítica y con armamento. HB 7003: elimina fecha de derogación de ciertas exenciones de registros públicos fintech.

elimina fecha de derogación de ciertas exenciones de registros públicos fintech. SB 1168: delito grave por instalar dispositivos de rastreo en propiedades durante crímenes peligrosos.

Con la entrada en vigor de las nuevas leyes, la pena por huir o intentar eludir a la policía a alta velocidad se incrementa y se ubica en un nivel superior dentro del sistema de clasificación de delitos del estado Freepik

Derechos de los trabajadores y servicios públicos

Otras leyes aprobadas en Florida impactan en:

SB 1386: aumenta las penas por agredir a trabajadores de servicios públicos en infraestructura crítica.

El SB 948 obliga a informar a los nuevos inquilinos sobre riesgos de inundación en parques de casas móviles Freepik