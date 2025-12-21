Milagro de Navidad para un perrito de California: apareció en otro estado y una cadena de favores lo llevó de regreso

Choco, un perro salchicha mestizo de pelo duro, desapareció de su hogar en California en 2021. Cuatro años y medio después, una empresa de microchips le notificó a su familia que lo encontró en Lincoln, Michigan. Así, dio pie a un “milagro de Navidad” para concretar el emotivo reencuentro.

El reencuentro de Choco con su familia en vísperas de la Navidad

“Cuando desaparece una mascota, todo te da vueltas en la cabeza… ¿Está vivo? ¿Está bien? ¿Lo están tratando bien?”, dijo Patricia Orozco, dueña de Choco, a The Washington Post.

El perro fue hallado atado a una cerca afuera del Refugio de Animales de Lincoln Park, según una publicación en Facebook de Helping Paws and Claws.

El perro ya se encuentra nuevamente en su hogar junto a su familia Helpíng Paws and Claws

En todo este tiempo, Orozco y su esposo les dieron la bienvenida a dos hijos, pero, según contaron, eso no les quitó de su cabeza los pensamientos sobre el animal. El informe indica que el can logró caminar hasta Michigan, lo que sorprendió a su dueña: cuando le dijeron que estaba en Lincoln, ella creía que se trataba de la localidad en el Estado Dorado.

La mujer y su esposo tuvieron un gran desafío por delante: compaginar el reencuentro inmediato, organizado y sano; pero al mismo tiempo cuidar de su bebé de cuatro meses.

Cindy Walden, exagente de control animal y miembro de la junta directiva de Helping Paws and Claws, intervino. Ella fue quien pidió donaciones en línea para cubrir el pasaje de avión del perro, y así recibió la ayuda de “personas caritativas”.

“Este perro era increíble; nunca gimoteaba ni le gruñía a nadie. Lo paseé con correa por el aeropuerto todo el tiempo”, dijo a The Washington Post Penny Scott, voluntaria local de un refugio de animales que ofreció trasladar a Choco. Luego, Orozco bromeó: “Era un tipo muy escurridizo. Era básicamente como Forrest Gump, pero en versión canina”.

Varias personas intervinieron en el regreso a casa de Choco, el perro desaparecido en California Helping Paws and Claws

Cómo se encuentra Choco hoy, después de haber desaparecido en California durante más de cuatro años

“Esto es realmente un milagro navideño”, dijo Orozco, todavía incrédula, en su conversación con The Washington Post. Afortunadamente, la mujer reconoció que el perro, que ahora ya tiene 11 años, “sigue siendo el mismo”. Además, aseguró que es “el más cariñoso, tierno y siempre quiere estar encima”.

Al conocer de su tendencia a escapar, y para garantizar que no lo vuelva a hacer, Orozco ahora instaló una puerta doble.

Choco caminó hasta Michigan antes de ser recuperado por su dueña en California Helping Paws and Claws

Qué hacer en caso de perder a mi mascota en Estados Unidos

El sitio PetAlert.com dispone de una página en la que se pueden reportar las pérdidas de las mascotas en línea durante las 24 horas del día. También se puede hacer lo propio con las que son encontradas y están desaparecidas.

“PetAlert Estados Unidos es la solución más completa para difundir de forma rápida y fácil los avisos de desaparición o hallazgo de mascotas a través de múltiples canales de información”, explica el portal.

Se puede comenzar la búsqueda en tres simples pasos: