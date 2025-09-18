Su perra se escapó en Kentucky, la buscaron sin parar durante seis días y apareció en el lugar menos esperado: “Nos destrozó”

En Lexington, Kentucky, una familia vivió casi una semana de desesperación después de que su perra Lexi, una Shih Tzu rescatada, se escapara por el garaje y desapareciera. Durante seis días no dejaron de buscarla hasta que lograron reencontrarse con ella en un lugar que jamás imaginaron: la puerta de su casa.

La familia U’Wren vivió un momento emocionante al rencontrarse con su perra después de seis días. Lexi se había escapado por el garaje de su hogar el 7 de septiembre y había dejado a sus dueños desvatados, pero increíblemente encontró su camino de regreso a casa.

“Su ausencia dejó un vacío que todos pudimos sentir, y realmente nos destrozó“, explicó la dueña, Brittany U’Wren, en declaraciones a Newsweek.

La perra es parte de la familia hace nueve años y jamás se había escapado. Su dueña recordó lo desesperante que fue su búsqueda: “Mis dos hijos pequeños la esperaban despiertos todas las noches y se despertaban temprano cada mañana, con la esperanza de volver a verla. Salían a caminar buscándola, aferrándose a la esperanza de que regresaría”.

En un video que compartió su dueña Brittany U’Wren a través de su cuenta de TikTok, se pudo ver el emocionante momento. El padre de la familia había salido a las 6 hs a revisar la trampa para animales vivos que habían colocado en el lecho del arroyo de la casa y al acercarse a la propiedad vio a Lexi caminando por la calle.

Rápidamente, la llamó y le hizo señas para que ingresara a la casa, donde su hermano perruno Blue la recibió con pequeños ladridos. “Cuando tu perra ha estado desaparecida por seis días y mágicamente aparece a las 6 am del día seis como si nada hubiera pasado”, escribió la dueña.

Según contó, Lexi se encontraba bien. Aunque su pelaje estaba enmarañado y estaba deshidratada, se mostró tranquila. “Estamos encantados de que haya vuelto a casa y esté sana”, manifestó U’Wren.

El video se hizo rápidamente viral y conmovió a los usuarios con más de 1,5 millones de visitas, cientos de comentarios y más de 182 mil me gusta. Entre los usuarios, una persona comentó: “Buen trabajo al no exagerar. Sé que cuando la metiste, saltabas de alegría absoluta”.

Ante lo que Brittany respondió: “¡Mis hijos estaban tan felices de verla! La habían estado esperando todas las noches después de la cena”.

El importante apoyo de la comunidad

La mujer contó que durante los seis días que estuvo perdida supieron que la perra se encontraba deambulando por las calles de su vecindario, pero no lograron encontrarla. “La gente la veía temprano por la mañana o tarde por la noche mientras caminaban o corrían“, recordó.

Sin embargo, tras la mala experiencia, la familia de Lexington valoró el apoyo de su comunidad. “Lo más destacado de esta experiencia fue el increíble apoyo que recibimos”, consideró Brittany U’Wren.

Más de 50 personas de la comunidad de Lexington, Kentucky, ayudaron activamente a buscar a Lexi Brittany U'Wren

En declaraciones a Newsweek, Brittany señaló que más de 50 personas ayudaron activamente a buscar a Lexi y se comunicaron a diario. “Familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo nos acompañaron día tras día”, aseguró.

Y manifestó: “Todo el vecindario estaba en alerta máxima, y ​​fue realmente conmovedor que tanta gente se preocupara. Estoy sumamente agradecida de estar rodeada de una comunidad tan maravillosa y solidaria”.