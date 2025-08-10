Un exjugador de la NFL enfrenta la justicia y más de 190 perros ahora están a salvo tras su condena

LeShon Eugene Johnson, exjugador de los Giants de Nueva York en la NFL, fue declarado culpable por su participación en uno de los mayores casos de peleas de perros en la historia de Estados Unidos. Podría enfrentar hasta cinco años de prisión.

De qué cargos se le acusa al exjugador de los Giants

El jurado federal de Oklahoma informó en comunicado que el exjugador de la NFL, de 54 años, fue declarado culpable de seis delitos por violar las prohibiciones de la Ley Federal de Bienestar Animal contra la posesión, venta, transporte y entrega de animales para ser utilizados en peleas ilegales.

El exjugador de la NFL traficaba y lucraba con pitbulls para peleas ilegales (Unsplash)

Según las investigaciones del Departamento de Justicia estatal, al excorredor de los New York Giants se le incautaron 190 perros. Mientras el gobierno federal avanza con el decomiso de los animales, el servicio de Alguaciles de Estados Unidos se encarga del cuidado de los canes.

La condena contra Johnson se deriva de una denuncia formal de marzo de 2025, que detalló la operación “Mal Kant Kennels” del exdeportista. El juzgado encontró pruebas de que criaba y traficaba “perros campeones” para lucrar en peleas clandestinas.

Los 190 perros incautados en su propiedad representan la mayor cantidad jamás confiscada a una sola persona en un caso federal de este tipo. Johnson, quien ya tenía una condena estatal por el mismo delito en 2004, enfrenta ahora una pena máxima de cinco años de prisión y una multa de 250.000 dólares por cada uno de los seis cargos.

El FBI envía mensaje por detención y condena del exjugador de NFL

Tras la condena de Johnson por el delito de tráfico y venta de perros para peleas, Kash Patel, director del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) aseguró que las autoridades no tolerarán este tipo de delitos y actos de crueldad animal.

El FBI manda mensaje tras condena del exjugador de la NFL (Archivo) Foto Facebook FBI – Federal Bureau of Investigation

“Este criminal se lucró a costa del sufrimiento de animales inocentes y enfrentará graves consecuencias por sus atroces crímenes. Este caso subraya el compromiso del Departamento de Justicia con la protección de los animales; 190 perros están ahora a salvo gracias a la excelente colaboración de nuestros abogados y las fuerzas del orden”, declaró Pamela Bondi, fiscal general.

Por su parte, Adam Gustafson, fiscal general adjunto de la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales (ENRD, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia, agregó que la condena de la exestrella de la NFL es un mensaje claro contra quienes utilizan a los animales con fines de entretenimiento y lucro, ya que enfrentarán graves consecuencias.

Quién es LeShon Eugene Johnson, exjugador de la NFL

LeShon Eugene Johnson llegó a la NFL en 1994 durante la tercera ronda de Draft, elegido por los Packers de Green Bay. El excorredor de fútbol americano duró poco tiempo en las canchas, principalmente en la década de los 90, de acuerdo con Esto.

Retrato de LeShon Eugene Johnson (Northern Illinois University Athletics)

Johnson pasó apenas cinco años en la liga. Un año después de llegar a la NFL, en 1995, se acabó su contrato con los Packers y jugó para los Cardenales de Arizona hasta 1997, para después ponerse el jersey durante una temporada con los Giants de Nueva York en 1999, donde más se le recuerda.

La carrera de LeShon Johnson podría considerarse como pobre, ya que en ese lustro con tres equipos diferentes solamente sumó 995 yardas y cinco anotaciones por tierra, cuando hay atletas de la NFL que logran eso y hasta más en una sola temporada.