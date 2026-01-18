Por qué el sur de California es un área tan propensa a los incendios forestales y qué puede pasar este 2026
El humo causa problemas en la salud; la combinación del cambio climático y la actividad humana aumentan el riesgo de estos fenómenos
- 3 minutos de lectura'
California ha experimentado incendios devastadores en los últimos años por la combinación de varios factores. Los expertos aseguran que la actividad humana tiene una gran influencia en los fenómenos, sobre todo en el sur del estado. En tanto, el pronóstico para 2026 anticipa cómo podrían evolucionar las condiciones climáticas.
El motivo por el que California es propensa a los incendios
Son tres factores principales los que hacen de California un escenario ideal para los incendios: sequía, viento y actividad humana.
El cambio climático no solo provoca que se propague rápido el fuego, sino que también dificulta y hace más difícil combatirlo, según un informe reciente de Climate Central.
En esos casos, el calor absorbe la humedad de la vegetación y eso hace que sea más inflamable. Mike Flannigan, profesor de incendios forestales en la Universidad de Alberta, le dijo a CNN: “Los combustibles más secos son una parte fundamental del fuego; cuanto más seco sea el combustible, más fácil es iniciar un incendio”.
En California, la sequía ha sido una constante en las últimas temporadas de lluvias. Especialmente entre diciembre y marzo, cuando suelen concentrarse las precipitaciones, se ha registrado una falta de humedad que favorece las condiciones para incendios más fuertes.
El origen de los incendios en California
Asimismo, muchos de los últimos incendios en territorio californiano han sido provocados por el ser humano. Jon Keeley, científico del Servicio Geológico de Estados Unidos, hizo una investigación al respecto, con datos desde 1910.
El estudio concluyó que el 95% de incendios forestales fueron causados por personas, mientras que los provocados por rayos se concentraron principalmente en zonas rurales del noreste del estado.
Por su parte, un artículo de Jennifer Balch, experta de la Universidad de Colorado, tiene cifras similares. La investigadora aseguró que el 84% de los incendios tuvieron injerencia humana.
Pronóstico de incendios en 2026 para California
Las últimas condiciones climáticas podrían generar un mejor panorama. El riesgo de incendios se mantiene bajo en el corto plazo debido a las recientes lluvias y a la mayor humedad del combustible vegetal, explicó el climatólogo Daniel Swain a Los Angeles Times.
“Este invierno ha sido sin duda menos destructivo que el del año pasado y que muchos años de sequía, así que vale la pena tomarse un respiro y reconocer que, por ahora, todo marcha bien”, compartió Swain.
Sin embargo, hay que permanecer alerta por las consecuencias del cambio climático. Los especialistas también advirtieron que las condiciones podrían ser cambiantes.
Peligros de los incendios en California
Las consecuencias de los incendios también impactan en la salud, debido a los altos niveles de humo. En ese sentido, los monitores oficiales de calidad de aire en Los Ángeles registraron altos niveles de residuos de plomo y arsénico por los últimos incendios.
“Necesitamos analizar más allá de lo que exige la EPA, que tiene recursos limitados”, afirmó al respecto Kari Nadeau, científica de salud ambiental de la Universidad de Harvard, en declaraciones retomadas por NPR.
