Newsom promulgó la AB 2559: cuándo devolverán los depósitos de un permiso de construcción en California

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó el 16 de julio la ley AB 2559, que obligará a ciudades y condados a devolver determinados depósitos reembolsables exigidos al emitir permisos de construcción o demolición. La protección alcanzará a la persona o entidad que haya pagado la garantía y presente dentro del plazo legal documentación que demuestre el cumplimiento de sus condiciones sobre desvío de residuos.

Quiénes podrán recuperar el depósito de un permiso de construcción en California

Según el texto oficial de la ley AB 2559, la norma incorpora un nuevo artículo al Código de Recursos Públicos de California con el objetivo de impedir que los gobiernos locales retengan depósitos reembolsables cuando los solicitantes ya demostraron haber cumplido todas las obligaciones exigidas.

La ley firmada por Newsom obliga a las ciudades y los condados a devolver determinados depósitos exigidos para obtener permisos de construcción Instagram @gavinnewsom / Unsplash

La legislación alcanza a las personas o entidades que hayan pagado un depósito reembolsable, una garantía de cumplimiento o cualquier otra garantía financiera similar como condición para obtener un permiso de construcción, demolición o edificación.

Desde el 1.º de enero de 2027, las ciudades y los condados deberán devolver el monto completo a la persona o entidad que pagó el depósito si, dentro de los tres años posteriores a la inspección final, presenta documentación que demuestre el cumplimiento de las condiciones de la garantía. La autoridad podrá negar el reembolso si los documentos evidencian incumplimientos de los requisitos aplicables.

Por qué California aprobó esta medida

En los fundamentos de la AB 2559, la Legislatura de California explicó que numerosos gobiernos locales exigen depósitos reembolsables para garantizar el cumplimiento de las normas ambientales relacionadas con los residuos de construcción y demolición.

Sin embargo, también advirtió que, en algunos casos, esos fondos continuaban retenidos incluso cuando los propietarios o contratistas ya habían acreditado el cumplimiento de todas las exigencias, lo que generaba cargas económicas innecesarias.

Por ese motivo, los legisladores señalaron que la nueva norma busca garantizar la devolución oportuna de esos recursos una vez comprobado que se respetaron las obligaciones previstas por la legislación.

La nueva ley de Newsom que obliga a devolver dinero en California Freepik

Qué cambia para propietarios y contratistas en California

Con la entrada en vigor de la ley AB 2559, las ciudades y los condados podrán seguir exigiendo depósitos como garantía para determinados proyectos, pero ya no podrán retener esos fondos cuando el solicitante haya acreditado el cumplimiento de las condiciones establecidas.

De acuerdo con el aviso oficial, esa medida busca brindar mayor previsibilidad a propietarios, contratistas y empresas, además de evitar que recursos económicos permanezcan inmovilizados una vez finalizadas las obras y verificadas las obligaciones ambientales.

“La ley vigente, la Ley de Gestión Integral de Residuos de California de 1989, administrada por el Departamento de Reciclaje y Recuperación de Recursos, establece un programa de gestión integral de residuos y exige que el departamento adopte las normas y reglamentos necesarios para su aplicación”, remarcó.