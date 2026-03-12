Noticias de California en vivo, hoy: Newsom habló tras la advertencia de “ataque con drones” de Irán este jueves 12 de marzo

El gobernador Gavin Newsom se refirió al posible ataque sorpresa con drones iraníes desde el mar. ABC News había revelado este miércoles un memorándum del FBI para las fuerzas locales de California. Ante esto, el mandatario demócrata no dio datos precisos sobre este peligro marítimo contra la costa oeste.

“Estoy en constante coordinación con funcionarios de seguridad e inteligencia para monitorear posibles amenazas a California, incluidas aquellas vinculadas al conflicto en el Medio Oriente”, señaló en X. “Si bien no tenemos conocimiento de ninguna amenaza inminente en este momento, seguimos preparados para cualquier emergencia en nuestro estado“, aseguró.