Noticias de California en vivo, hoy: Newsom habló tras la advertencia de “ataque con drones” de Irán este jueves 12 de marzo
Actualizaciones al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado Dorado: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes
"Ninguna amenaza inminente": Newsom transmite calma tras el aviso del FBI
El gobernador Gavin Newsom se refirió al posible ataque sorpresa con drones iraníes desde el mar. ABC News había revelado este miércoles un memorándum del FBI para las fuerzas locales de California. Ante esto, el mandatario demócrata no dio datos precisos sobre este peligro marítimo contra la costa oeste.
“Estoy en constante coordinación con funcionarios de seguridad e inteligencia para monitorear posibles amenazas a California, incluidas aquellas vinculadas al conflicto en el Medio Oriente”, señaló en X. “Si bien no tenemos conocimiento de ninguna amenaza inminente en este momento, seguimos preparados para cualquier emergencia en nuestro estado“, aseguró.
Primarias en California: el republicano Steve Hilton mantiene la delantera en una nueva encuesta
Una nueva encuesta de UC Berkeley y POLITICO a 1220 votantes registrados entre el 25 de febrero y el 3 de marzo mostró un escenario fragmentado para las primarias del 2 de junio. Los sondeos identificaron una ventaja del republicano Steve Hilton, quien se mantiene a la cabeza, aunque no muy alejado del demócrata Tom Steyer.
Los resultados fueron:
- Steve Hilton (republicano): 19% de apoyo.
- Tom Steyer (demócrata): 13%.
- Eric Swalwell (demócrata): 11%.
- Chad Bianco (republicano): 11%.
- Katie Porter (demócrata): 11%.
- Xavier Becerra (demócrata): 5%.
- Antonio Villaraigosa (demócrata): 4%.
- Matt Mahan (demócrata): 3%.
- Betty Yee (demócrata): 2%.
- Ian Calderon (demócrata): 2%.
- Tony Thurmond (demócrata): 1%.
- Un 17% del electorado permanece indeciso para las primarias de junio.
Salud conductual: el estado invierte US$1180 millones para crear nuevos centros residenciales
El gobernador Gavin Newsom anunció US$1180 millones para financiar 66 proyectos adicionales en 130 centros de salud conductual. El estado superó los objetivos de la Proposición 1 con 6919 camas residenciales y 27.561 plazas ambulatorias. Estos fondos priorizan a comunidades rurales para combatir las adicciones. A su vez, estos avances coinciden con la primera caída del 9% en la indigencia sin refugio tras 15 años.
“La Propuesta 1 logra exactamente lo que prometimos: transformar el sistema de salud mental de California”, afirmó Newsom en un comunicado oficial. “Construimos un sistema a la altura de la crisis, uno que ofrece tratamiento, apoyo y estabilidad real a las personas marginadas durante demasiado tiempo”, agregó.
Alerta climática: se activan avisos de calor en California por las altas temperaturas
Para este jueves 12 de marzo, California espera un clima soleado con temperaturas inusualmente altas por una dorsal de alta presión. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), se activarán avisos de calor en el sur desde las 10 hs, con termómetros por encima del promedio normal.
- Los Ángeles registrará una máxima de 94°F (34°C)
- San Diego alcanzará los 86°F (30°C)
- San Francisco reportará una máxima de 75°F (23,8°C)
- Sacramento marcará 81°F (27°C)
Noticias en vivo de California
Seguí leyendo
- 1
Migue Granados respondió qué piensa de Ozempic y fue tajante
- 2
La historia de amor de Daniel Passarella y Graciela Benvenuto: “Mi compañera, el amor de mi vida”
- 3
¿Es momento de comprar un auto? De los modelos que ingresan a los precios de referencia, una guía para entender el nuevo mercado
- 4
Qué hay detrás de la Guerra de Medio Oriente y qué busca cada país involucrado