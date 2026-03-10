Adiós reelección en Texas: el aliado latino de Greg Abbott que se bajó definitivamente de las elecciones 2026

De cara a las elecciones generales de Texas en noviembre de 2026, en las que se elegirán representantes para distintos cargos, el gobernador Greg Abbott sufrió un nuevo revés. Uno de sus principales aliados en el Congreso, el latino y republicano Tony Gonzales, decidió bajarse definitivamente de los comicios, en los que iba a buscar la reelección.

Gonzales, quien brindó 20 años de servicio al ejército y participó de múltiples operaciones de combate en Irak y Afganistán, ocupa una banca en la Cámara de Representantes para el Distrito 23 de Texas desde 2021. Ahora, apuntaba a renovar su lugar en el Congreso.

Para ello, el representante que preside la Conferencia Hispana del Congreso, dedicada a defender temas cruciales para esta comunidad, debía afrontar una segunda vuelta en las internas, pero en los últimos días la situación cambió. A través de un mensaje en X, Gonzales anunció el 6 de marzo que no se presentaría a una reelección.

En su declaración, dijo que hizo una profunda reflexión con su familia y sostuvo que terminará su mandato “con el mismo compromiso de siempre para el distrito”. No obstante, los medios atribuyen su decisión a una controversia que lo acechó a lo largo de 2025 y principios de 2026.

En 2024, Regina Santos-Aviles trabajaba como asistente para Gonzales en una oficina de distrito en Uvalde. Aquel año, el representante presuntamente le envió mensajes de texto con contenido sexual y buscó tener una relación con ella, según las declaraciones del abogado de su esposo, Bobby Barrera, citadas por The New York Times.

Un colega de Santos-Avilés que trabajaba en la oficina del distrito compartió un intercambio de mensajes en el que ella le contaba sobre “una aventura” con su jefe. En septiembre de 2025, la mujer se sucidó, según el Departamento de Policía de Uvalde.

Tras su muerte, en el Congreso comenzó a correr el rumor sobre la relación que tenían, lo que constituiría una violación de las normas de ética de la Cámara.

Inicialmente, Gonzales negó las acusaciones, pero el miércoles pasado reconoció el vínculo con Santos-Aviles en el podcast de Joe Pages. Esto sucedió luego de que no consiguiera los votos necesarios para imponerse en las primarias frente a Brandon Herrera, defensor del derecho a portar armas y youtuber conocido como “AK Guy”, a quien acusó de ventilar las versiones.

Ahora, el representante está acusado de coaccionar a la empleada para mantener relaciones sexuales.

El jueves 5 de marzo, los tres republicanos de mayor rango en la Cámara de Representantes expresaron en un comunicado conjunto que el Comité de Ética investigaría el asunto y que los líderes del partido le habían pedido a Gonzales que se retirara de su candidatura a la reelección.

A su vez, la representante Anna Paulina Luna, republicana de Florida, argumentó que todos los miembros de la Cámara “deberían condenar a un miembro en funciones del Congreso que pide fotos explícitas de su personal", ya que las pruebas indican que Gonzales había coaccionado a Santos-Aviles en ese sentido.

Elecciones 2026 en Texas: qué se vota en noviembre

En los comicios generales de Texas en noviembre de 2026, los votantes definirán al próximo gobernador y vicegobernador. Para el cargo de mayor importancia en el estado, Greg Abbott buscará su reelección, y frente suyo estará la demócrata Gina Hinojosa, una política con raíces latinas que centra sus propuestas en reforzar la educación, ampliar el acceso a la salud, mejorar las condiciones laborales y apoyar a trabajadores.

Al margen de estos cargos, los votantes también elegirán a sus candidatos preferidos para los siguientes puestos a nivel de gobierno:

Fiscal General (General Attorney)

Contralor de Cuentas Públicas (Comptroller of Public Accounts)

Comisionado de la Oficina de Tierras (General Land Office)

Comisionado de Agricultura (Commissioner of Agriculture)

Comisionado de la Comisión Ferroviaria (Railroad Commissioner)

Según el sitio web oficial de la secretaria de Estado, Jane Nelson, también se votará para definir: