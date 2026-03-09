Es oficial en Florida: cuándo arranca el Spring Break 2026 que se extenderá de Miami a Fort Lauderdale

Con el inicio del mes de marzo, tanto niños en edad escolar como sus padres esperan la llegada del Spring Break en Florida. Este período corresponde a una semana de vacaciones en los distritos escolares y universitarios en la mitad o a finales del mes. Si bien la fecha más extendida abarca del lunes 16 al viernes 20 de marzo, existen algunas excepciones que también incluyen a jurisdicciones importantes.

Cuándo empieza el Spring Break 2026 en Florida: fechas oficiales

El Spring Break funciona como un respiro al calendario escolar en Florida, en una temporada de primavera en la que el clima comienza a ser más apacible para la mayoría de los residentes.

En este período, las familias dejan de lado sus obligaciones y el turismo interno crece en la jurisdicción.

Las playas de Miami están entre las más elegidas por los norteamericanos Shutterstock

En la mayoría de los distritos, el receso será del 16 al 20 de marzo. Esto incluye a zonas como:

Broward County Public Schools

Palm Beach County School District

Orange County Public Schools

Hillsborough County Public Schools

Duval County Public Schools

Pinellas County Schools

Esta fecha aplica en áreas como Tampa, Orlando y Jacksonville. Sin embargo, otros distritos inician el receso una semana después, del 23 al 27 de marzo:

Miami-Dade County Public Schools

Polk County Public Schools

Miami-Dade County Public Schools, el distrito más grande de Florida, es la excepción más importante e incluye a ciudades turísticas como Miami, Hialeah, Doral y Kendall.

Para este año, las autoridades de Miami Beach anunciaron medidas más estrictas para el período de vacaciones, que incluyen una mejor gestión del tránsito, aumento de personal y mayor seguridad pública.

Las medidas de las autoridades de Miami Beach para el Spring Break 2026 en Florida

Además, en la zona conocida como Treasure Coast, donde también existe una amplia presencia de familias hispanas, la fecha elegida es del 14 al 22 de marzo.

Esto abarca a distritos como Martin County School District, St. Lucie Public Schools y School District of Indian River County.

Spring Break en Florida: la fecha para las vacaciones en las universidades

En el caso de las universidades, las autoridades educativas siguen un patrón similar al de los distritos escolares:

University of Central Florida: del 16 al 21 de marzo

Florida State University: del 16 al 20 de marzo

University of South Florida: del 16 al 22 de marzo

University of Florida: del 14 al 21 de marzo

La excepción más importante es la de la Florida International University, que este año adelantó el Spring Break para el período del 23 de febrero al 1° de marzo.

Evolución del Spring Break en Florida y prohibiciones

El inicio del período de vacaciones para los distritos escolares forma parte de los calendarios desde el siglo pasado, pero las celebraciones de la era moderna se remontan a 1930 en Fort Lauderdale.

Aquel año, según la organización The Florida Historical Society, un grupo de estudiantes universitarios del equipo de natación se reunía para entrenar en la Casino Pool, la primera piscina de tamaño olímpico en Florida.

La mayoría de las universidades de Florida establecieron el Spring Break de 2026 para la semana del 16 de marzo al 20 del mismo mes Shutterstock

Mientras entrenaban, también pasaban tiempo en la playa, lo que atrajo a más estudiantes.

Poco a poco, estas áreas comenzaron a llenarse, y después de la Segunda Guerra Mundial, el fenómeno se popularizó entre universitarios.

Durante las décadas de 1960 y 1970, decenas de miles de estudiantes viajaban cada año.

Para 1985, la ciudad recibió a más de 250 mil estudiantes. Debido al comportamiento irresponsable y el consumo de alcohol, las autoridades locales aprobaron leyes restrictivas.

A causa de estas reglamentaciones, Daytona Beach se convirtió en el nuevo centro. En este período, atraía hasta 350 mil estudiantes.

Otra vez, los desmanes se apoderaron de los festejos y las autoridades aprobaron leyes similares a las de Fort Lauderdale.

Sin embargo, en la década de 1990, muchas ciudades decidieron aprovechar el fenómeno y fomentar la llegada de turistas y viajeros.

Tras las restricciones en Daytona, Panama City Beach se convirtió en el destino predilecto. Actualmente, según los datos citados por la organización, la ciudad recibe a más de 500 mil estudiantes cada año.