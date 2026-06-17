Quién ganó la elección especial en California: los resultados de la primaria del 16 de junio de 2026

La elección primaria especial celebrada el 16 de junio en el Distrito 14 de California formó parte del calendario electoral que acompaña los comicios de mitad de período en Estados Unidos. La votación tiene como objetivo cubrir la vacante generada tras la salida del exrepresentante Eric Swalwell.

Aisha Wahab lidera la elección especial en California

De acuerdo con los resultados parciales difundidos por AP News, con el 82% de las boletas procesadas, la aspirante del Partido Demócrata Aisha Wahab muestra una gran ventaja.

Aisha Wahab va en busca del escaño vacante de Eric Swalwell en la Cámara de Representantes de Estados Unidos Facebook Aisha Wahab

En California se utiliza el sistema top-two primary para estos comicios. Así, si ningún candidato supera el 50% de los sufragios, los dos aspirantes más votados avanzarán a la elección general especial del 18 de agosto. Los resultados hasta el momento son:

Aisha Wahab (demócrata): lidera la contienda con el 42,4% de los votos (45,380 sufragios) y ya ha asegurado su avance a la elección de segunda vuelta.

(demócrata): lidera la contienda con el de los votos (45,380 sufragios) y ya ha asegurado su avance a la elección de segunda vuelta. Melissa Hernandez (demócrata): se encuentra en segundo lugar con el 16,7% (17,848 votos).

(demócrata): se encuentra en segundo lugar con el (17,848 votos). Rakhi Israni Singh (demócrata): cuenta con el 13,2% (14.160).

(demócrata): cuenta con el (14.160). Wendy Huang (republicana): obtiene el 9,3% (9908).

(republicana): obtiene el (9908). Dena Maldonado (republicana): cuenta con el 8,9% (9479).

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