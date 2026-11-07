Por orden de la ley AB 1267 se estableció una edad mínima para casarse en California

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó el 30 de septiembre de 2026 la ley AB 1267, que establece la prohibición del matrimonio infantil en el estado. La legislación fija los 18 años como la edad mínima legal para contraer matrimonio o registrar parejas de hecho en el territorio californiano.

En qué consiste la ley que fija la edad mínima para casarse en California

La norma promulgada por el gobernador Newsom modifica el Código de Familia de California para impedir el matrimonio a personas menores de 18 años. La iniciativa AB 1267, presentada por la asambleísta Gail Pellerin, elimina la capacidad legal de los menores para solicitar licencias de matrimonio.

Antes de la nueva ley firmada por Newsom, la legislación estatal permitía el matrimonio a menores de edad mediante una orden judicial gov.ca.gov

Antes de esta reforma, la legislación estatal permitía el matrimonio a menores de edad mediante una orden judicial y el consentimiento por escrito de al menos un padre o tutor. Con la aprobación del texto legislativo, el estado establece los 18 años como el límite infranqueable para la validez de las uniones civiles.

La ley también impide que personas menores de 18 años registren una pareja doméstica ante la Secretaría de Estado. El texto legal deroga múltiples secciones del Código de Familia para adaptar todo el marco regulatorio a la nueva restricción de edad.

Cambios adicionales de la ley firmada por Newsom

La nueva legislación elimina de forma definitiva la excepción que permitía el matrimonio infantil con el permiso de los padres y la autorización de un tribunal. A partir de la entrada en vigor de la norma, ya no será posible autorizar el matrimonio de un menor mediante consentimiento parental o de un tutor y una orden judicial.

Como cambio adicional, la norma deroga la obligación del Registro Estatal de elaborar informes anuales sobre certificados de matrimonio con participación de menores. Además, deroga la disposición que permitía al tribunal exigir consejería prematrimonial cuando considerara que era necesaria.

Desde el 1° de enero de 2027, en California solo podrán contraer matrimonio las personas de 18 años o más sin excepción Oleg Baliuk

La normativa entrará en vigor el 1° de enero de 2027, según las disposiciones del propio Código de Familia modificado. Las uniones contraídas por menores con anterioridad a esa fecha límite conservan su validez conforme a las exenciones históricas del texto legal.

Según un comunicado oficial, el Estado Dorado se suma con esta medida a los otros 17 estados que prohíben el matrimonio infantil sin ningún tipo de excepción. Las organizaciones Unchained At Last y la Comisión del Estado de la Mujer y las Niñas de California respaldaron formalmente el proyecto.

Qué dijo Gavin Newsom sobre la prohibición del matrimonio infantil en California

Newsom suscribió el documento en su despacho de Sacramento en presencia de defensores de los derechos de los menores. Tras la firma del proyecto de ley, el mandatario estatal emitió una declaración pública sobre el alcance de la reforma.

En ese marco, el mandatario demócrata afirmó: “Esta es una medida atrasada desde hace mucho tiempo para proteger a los jóvenes californianos y a los menores. Hoy, los niños de California están más seguros que nunca antes”.

Durante el acto oficial participó la activista Courtney Stodden, quien tuvo un matrimonio infantil a los 16 años con un adulto de 50 años. Ella expresó su agradecimiento a las organizaciones promotoras y prometió continuar la lucha en el resto del país norteamericano.

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Por su parte, la asambleísta Gail Pellerin destacó el papel de los testimonios de quienes vivieron eso durante la tramitación parlamentaria. La legisladora señaló que las historias reales expusieron la coerción y el abuso que ocurren detrás de la apariencia de consentimiento.