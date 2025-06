Redadas del ICE en EE.UU.: el nuevo símbolo de resistencia de los migrantes latinos en Los Ángeles

Las redadas programadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Los Ángeles desataron una ola de protestas y actos simbólicos por parte de los migrantes.

El símbolo de los migrantes latinos en California

En las manifestaciones de L.A., los migrantes mexicanos comenzaron a utilizar ropa típica de su país, como el traje de charro negro típico de los mariachis o los grandes vestidos de colores brillantes, y a bailar en las calles con trompetas y violines.

La particular forma de resistencia de los migrantes latinos en California: “¡Viva México, Viva América!”

Estas expresiones, según consignó The Washington Post, no solo representan su cultura: son un símbolo de lucha en reclamo por su espacio en Estados Unidos.

Vamos a combatir esta injusticia con la música, la alegría, la cultura y las tradiciones que nos representan. ¡Viva México, viva América!, exclamó una mexicana.

Otro de los símbolos más presentes en las protestas son las banderas de sus países de origen. Algunos manifestantes se mostraron con la insignia de México como recordatorio de sus raíces y su conexión con el país norteamericano.

Algunos manifestantes se mostraron con la bandera de México en señal de sus raíces Getty Images

“En medio de estas crecientes protestas, la bandera mexicana es una expresión contundente: somos como ustedes; ustedes son como nosotros. Hemos luchado y persistimos juntos en este lugar. Mírenme y no tengan miedo; yo los veo y no tengo miedo”, aseveró el escritor y novelista Daniel Peña en un artículo de The Guardian.

El significado de la bandera de México

La bandera mexicana connota múltiples valores a través de sus colores y escudo. Según un informe presentado por el sitio web del Gobierno de México, esto es lo que representa cada franja:

Verde : representa la esperanza tras la independencia de México ante España.

: representa la esperanza tras la independencia de México ante España. Blanco : simboliza la pureza y los vínculos de México con la Iglesia Católica Romana.

: simboliza la pureza y los vínculos de México con la Iglesia Católica Romana. Rojo : representa la sangre derramada por sus héroes patrios.

: representa la sangre derramada por sus héroes patrios. Escudo: El águila que mata a una serpiente connota una leyenda azteca que alude a la fundación de Tenochtitlán, hoy conocido como Ciudad de México.

Con estos valores, la bandera de México es un símbolo patrio que representa el "espíritu de unidad, valor y patriotismo" de los mexicanos.

Las reacciones a la resistencia de los migrantes latinos en California

El uso de la bandera de México en las protestas generó rechazo tanto en las autoridades estadounidenses como en las mexicanas. De acuerdo con el actual senador de Estados Unidos por Oklahoma, Markwayne Mullin, este símbolo representa la condición migratoria de los protestantes.

Integrantes del Partido Republicano considera que la bandera de México connota el estatus migratorio de los protestantes RINGO CHIU - AFP

“Estaban en las protestas con una bandera extranjera. Es una locura. No son solo manifestantes pacíficos. Son ilegales”, aseguró el senador en diálogo con CNN.

Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, también se mostró en contra al remarcar que el uso de la bandera en algunos casos fue un símbolo de “provocación” que afecta la imagen pública del país latinoamericano.

La presidente de México remarcó que el uso de la bandera en algunos casos es un símbolo de "provocación" en medio de las protestas Marco Ugarte - AP

“Creemos que estas imágenes de la bandera mexicana en actos violentos, particularmente esta imagen de una persona con una bandera mexicana encima de una patrulla en llamas, son una provocación”, aseveró Sheinbaum en una conferencia de prensa.