Sean Duryee, comisionado de la Patrulla de Carreteras de California: “Debemos colaborar con las fuerzas del orden”

El gobierno de California dio a conocer que, en 2025, el robo de vehículos en el estado disminuyó. Al respecto, Sean Duryee, comisionado de la Patrulla de Carreteras estatal (CHP, por sus siglas en inglés), afirmó que la agencia mantiene su compromiso para combatir ese delito y recordó la importancia de colaborar con las fuerzas del orden para que las comunidades sean más seguras.

Sean Duryee destacó la disminución del robo de autos en California

Por segundo año consecutivo, de acuerdo con un comunicado del gobierno estatal, el robo de vehículos registró una caída. Según las cifras correspondientes a 2025, la reducción fue de casi 25%.

La Patrulla de Carreteras de California recuperó cerca de 18.000 vehículos en 2025 Oficina del Gobernador de California

Las autoridades de California destacaron que los resultados fueron posibles gracias al trabajo conjunto entre la CHP y las agencias policiales locales. En ese sentido, Duryee destacó la importancia de la cooperación.

“La CHP mantiene su compromiso de exigir responsabilidades a los delincuentes, recuperar los vehículos robados y colaborar con las fuerzas del orden para que nuestras comunidades sean más seguras", expresó el funcionario. El comisionado también aseguró que el robo de vehículos no es un delito sin víctimas y manifestó que alimenta a la delincuencia organizada.

Los condados de California donde más disminuyó el robo de vehículos

A partir de 2024, el gobernador Newsom desplegó agentes de la CHP para trabajar en conjunto con las agencias policiales locales y realizar operativos de seguridad. La iniciativa se lanzó originalmente en Bakersfield, San Bernardino y Oakland y posteriormente se expandió.

El 84% de todos los vehículos robados en California fueron recuperados, según cifras de la CHP Oficina del Gobernador de California

Según cifras oficiales, en varios de los condados donde en 2025 se desplegaron equipos de la CHP se registraron importantes descensos en el robo de vehículos, por ejemplo:

Alameda : 12.277 robos de vehículos, 36,1% menos que en 2024.

: 12.277 robos de vehículos, 36,1% menos que en 2024. Kern : 4258 casos, 31,4% menos que en 2024.

: 4258 casos, 31,4% menos que en 2024. San Bernardino : 7759 robos registrados, 23,3% menos que en 2024.

: 7759 robos registrados, 23,3% menos que en 2024. San Diego : 8023 robos de vehículos, 25,7% menos que en 2024.

: 8023 robos de vehículos, 25,7% menos que en 2024. Sacramento: 5061 casos reportados, 23% menos que en 2024.

California recuperó más de 111.000 vehículos robados en 2025

De acuerdo con la información dada a conocer por el gobierno estatal, las cifras de 2025 muestran estas cifras:

Se recuperó un total de 111.661 vehículos robados , número que representa el 84% de todos los casos reportados en California.

, número que representa el 84% de todos los casos reportados en California. Se recuperó el 92,5% de los automóviles.

Se recuperó el 89,3% en lo que se refiere a camionetas y SUV.

Más de la mitad de los vehículos recuperados fueron devueltos a sus dueños en condiciones de volver a circular.

El gobierno de California informó la baja en las tasas de delitos

Otros datos sobre crímenes que informó California

Además de destacar una baja de casi un 25% en el robo de vehículos durante 2025, lo que la dejó como la categoría con mejores cifras en ese período, el comunicado del gobierno de Newsom aseguró que otro tipo de crímenes también disminuyeron. Este es el desglose por tipo de delito: