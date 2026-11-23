El pasado 22 de noviembre se registró un operativo migratorio del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Oakland, California. Según la alcaldesa de la ciudad, Barbara Lee, los agentes arrestaron a dos ciudadanos estadounidenses.

Qué se sabe del operativo del ICE en Oakland y la detención de dos ciudadanos americanos

La redada ocurrió entre las calles 86 y D del este de Oakland, cerca de la Avenida 87 y la Calle E. Allí, seis vehículos federales irrumpieron en el barrio, según relata Univision en base a los videos difundidos en redes sociales.

Los agentes desplegaron bombas de humo, aerosoles químicos y empujaron a observadores tras salir de sus vehículos. En una de las imágenes, una mujer que estaba cerca de un auto federal no rotulado tuvo que ser evacuada en ambulancia hacia un hospital por las heridas que sufrió.

El caótico operativo del ICE en California en el que detuvieron a dos ciudadanos estadounidenses

Tras la redada, la agencia arrestó a dos personas, de 21 y 17 años respectivamente. La Alianza de Educación y Asistencia Legal para Inmigrantes del Condado de Alameda (Acilep, por sus siglas en inglés) confirmó que ambos eran ciudadanos estadounidenses.

“Nuestras comunidades no deberían vivir con temor a que los agentes pasen por sus barrios, aterroricen gente o generen violencia en los lugares donde trabajan, viven o cuidan a sus familias”, dijo la Acilep en un comunicado.

Postura de la alcaldesa de Oakland tras la detención de los ciudadanos estadounidenses

Horas después del operativo, Lee cuestionó el accionar de los agentes y advirtió que el ICE no era bienvenido en la ciudad. “En lugar de respetar los derechos amparados por la Primera Enmienda, los agentes empujaron a los observadores al suelo y arrestaron a dos ciudadanos estadounidenses”, afirmó en un comunicado difundido por Local News Matters.

En ese contexto, prevé trabajar con la representante estadounidense Lateefah Simon (demócrata por Oakland), Alicep y otros socios locales para “defender los derechos de la comunidad y exigir que se rindan cuentas”.

Bárbara Lee, alcaldesa de Oakland, advierte que el ICE no es bienvenido en la ciudad Instagram/@barbaraleeforca

En una declaración previa emitida junto a la dirección del Distrito Escolar Unificado del distrito, remarcó que Oakland era una ciudad santuario comprometida con la protección de todos los residentes.

“No toleraremos acciones diseñadas para sembrar el miedo en nuestra ciudad. No permitiremos la intimidación dirigida a nuestras familias, como tampoco la interrupción de nuestras escuelas ni la división de nuestros vecindarios”, remarca un comunicado de la ciudad de Oakland.

El incremento de las redadas en el condado de Alameda

Según Local News Matters, hasta el 20 de octubre fueron detenidas ocho personas en operativos migratorios dentro del condado de Alameda, donde se ubica Oakland.

En las redadas del pasado 19 de octubre, la Acilep condenó el uso excesivo de la fuerza contra las personas detenidas, causándoles lesiones que requirieron atención hospitalaria.

“Estas detenciones fueron brutales y pusieron en peligro a los miembros de la comunidad. Alguien podría haber muerto. Nuestras comunidades merecen sentirse seguras en sus barrios”, afirmó Lourdes Martínez, codirectora de ACILEP y del Centro Legal de la Raza, en un comunicado.