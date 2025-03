Shock cultural: emigró de Reino Unido a California y reveló las principales diferencias entre Londres y Los Ángeles

La vida en distintos países muchas veces implica cambios abruptos. Este es el caso de la joven Jessica Esa, que contó lo diferente que se siente mudarse Reino Unido a California en Estados Unidos. Allí tuvo que adaptarse a nuevas cotidianeidades: desde la movilidad urbana y la amistad hasta la gastronomía local. Cada aspecto de su rutina diaria comenzó a transformarse con el paso de los meses.

La historia de la joven que se mudó de Reino Unido a California

Vivir en varias ciudades del mundo había sido una experiencia enriquecedora, pero trasladarse a Los Ángeles significó un verdadero desafío para Jessica Esa, según relató en un artículo que publicó en Business Insider. A pesar de haber visitado otros países como Corea del Sur y China, el choque cultural en Estados Unidos resultó más intenso de lo esperado.

La joven se mudó de Reino Unido a California tras conocer a su pareja Jessica Esa via Bussines Insider

La decisión de mudarse surgió tras conocer a su pareja en un viaje a Los Ángeles. Años después, el casamiento consolidó la idea de establecerse en un lugar diferente. Al llegar, la primera gran dificultad para la joven fue el transporte y la forma en que influye en las relaciones sociales. A diferencia del Reino Unido, donde el tren facilita los encuentros, en California las distancias afectan la posibilidad de mantener vínculos.

“En mi experiencia, no es tan fácil forjar una amistad sólida con alguien en Los Ángeles como lo fue en el Reino Unido. He descubierto que una de las primeras cosas que me preguntan en Los Ángeles es en qué zona de la ciudad vivo y mi respuesta suele determinar si nos haremos amigos”, explicó.

Además, señaló que “dependiendo del tráfico, conducir desde el lado oeste al lado este de Los Ángeles a menudo puede tomar más de una hora, por lo que encontrarse con un amigo o un nuevo conocido en un lado diferente de la ciudad requiere esfuerzo y planificación”.

Jessica Esa contó su experiencia tras mudarse a California Instagram @jess.esa

Otro aspecto que llamó su atención fue la escena teatral de California, que se diferencia notablemente de la del Reino Unido. Mientras que Londres cuenta con producciones refinadas y presupuestos elevados, en Los Ángeles predomina la experimentación, según consideró. Espacios pequeños y obras innovadoras conforman una oferta artística variada. El teatro de payasos y los espectáculos de magia tienen un papel destacado en la ciudad.

“A diferencia del ecosistema teatral de Londres, a menudo bien financiado, la escena de Los Ángeles prospera gracias a una creatividad improvisada y a un espíritu experimental, lo que cambia mi visión de lo que pueden lograr las representaciones”, aseguró Jessica Esa.

Las diferencias gastronómicas entre Reino Unido y California

La gastronomía también representó una gran diferencia con respecto al Reino Unido. Aunque la comida saludable y los jugos verdes son muy populares, la influencia mexicana es innegable. En Londres, los platos de esa tradición eran menos accesibles y no siempre tenían un sabor auténtico, según destacó.

En Los Ángeles, la variedad de opciones incluye tamales, mole y chilaquiles, que se encuentran en casi cualquier barrio. La disponibilidad y calidad de los ingredientes hicieron que su experiencia culinaria sea completamente distinta. “Antes de mudarme aquí, ni siquiera había probado un burrito”, agregó.

La comida mexicana es uno de los aspectos que la joven destacó de California Facebook Chipotle Mexican Grill

“Tuve que encontrar un equilibrio”: la experiencia de la joven que se mudó de Reino Unido a California

Por último, la joven destacó la constante actitud de superación de los habitantes de la ciudad. En Los Ángeles, California, la ambición y la autopromoción tienen un papel fundamental en la vida cotidiana. Personas que trabajan en empleos convencionales se presentan como escritores, directores o actores en proyectos personales, ya que se dedican a eso en sus tiempos libres.

Mientras tanto, los habitantes del Reino Unido tienen una cultura donde la discreción suele valorarse más que la autoconfianza excesiva. “He tenido que aprender a encontrar un equilibrio entre ambos extremos”, concluyó.