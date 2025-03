Volantazo del Uscis: orden de un tribunal da vuelta atrás a reciente medida que afectó a cientos de personas en EE.UU.

En un giro abrupto, un tribunal federal de Maryland emitió una orden que revierte una controvertida decisión del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), que dejó sin empleo a cientos de trabajadores en situación de prueba. La medida, que había sido implementada el 14 de febrero de 2025, generó un fuerte impacto en las vidas de los afectados, pero ahora, gracias a la intervención judicial, muchos de ellos podrán recuperar sus puestos laborales.

La decisión judicial de un tribunal de Maryland que revierte los despidos masivos del Uscis

El 13 de marzo de 2025, el Tribunal de Distrito de Maryland emitió una orden de restricción temporal en el caso Maryland et al. v. United States Department of Agriculture et al., lo que obliga al Uscis y a otras agencias federales a reinstalar de inmediato a los empleados en período de prueba que fueron despedidos a partir del 20 de enero de 2025.

Las agencias afectadas debían reinstaurar a los empleados a partir del 17 de marzo de 2025 a las 13 horas (EST) Facebook Uscis

En específico, la corte determinó que los despidos masivos no cumplieron con los requisitos legales establecidos en el Código de Regulaciones Federales y otras normativas laborales. Según el juez James K. Bredar, las agencias involucradas no brindaron la notificación adecuada a los afectados, lo que impidió que estos realizaran sus actividades de respuesta rápida, tal como lo exige la ley.

La orden judicial establece que los empleados deben ser reinstalados a partir del 17 de marzo de 2025 a las 13 horas (EST). Además, las agencias tienen la obligación de presentar un informe detallado sobre las acciones tomadas para cumplir con la orden, entre las cuales se incluyen el número de trabajadores reubicados en cada departamento.

El tribunal también dejó en claro que cualquier despido futuro debe ajustarse estrictamente a las normativas vigentes, lo que evitaría así despidos masivos sin justificación individualizada.

El impacto en los empleados y la respuesta del Uscis

El Uscis, una de las agencias afectadas por la orden, se apresuró a contactar a los empleados despedidos para informarles sobre su posible reinstalación. En un comunicado oficial, la agencia indicó: “Hemos hecho todos los esfuerzos posibles para contactar a las personas afectadas”.

Una vez reinstalados, los trabajadores serán colocados en licencia administrativa, un estado remunerado que no afecta su balance de días de vacaciones o enfermedad Unsplash

Los empleados que deseen ser reinstalados deben proporcionar información detallada, como su nombre completo, fechas de empleo y un factor identificatorio adicional, como su número de seguridad social o fecha de nacimiento.

Aquellos que recuperen sus puestos lo harán en un estado de “licencia administrativa”, lo que significa que recibirán su salario sin tener que cumplir con sus funciones habituales. Este estatus no afectará su balance de días de vacaciones o licencia por enfermedad.

Además, se reanudarán todos sus beneficios laborales, entre los cuales se incluyen el seguro médico y las contribuciones al plan de jubilación. Sin embargo, aquellos que prefieran no regresar a sus empleos pueden presentar una declaración por escrito.

Además de Uscis, cuál es el alcance del fallo del tribunal de Maryland

Este fallo no solo beneficia a los empleados del Uscis, sino que también tiene implicaciones para otras agencias federales. Entre las entidades afectadas por la orden se encuentran el Departamento de Agricultura, el Departamento de Comercio, el Departamento de Educación y el Departamento de Seguridad Nacional, entre otras.

Las agencias no pueden realizar despidos en masa sin cumplir con las normativas federales Facebook USCIS

La definición de “empleados en período de prueba afectados” incluye a todos aquellos que fueron despedidos de manera masiva a partir del 20 de enero de 2025, lo que excluye solo a quienes fueron echados por causas justificadas y de manera individualizada.

El tribunal también estableció que cualquier reducción de personal futura debe cumplir con los requisitos de notificación previa, lo que garantiza que los afectados tengan tiempo suficiente para prepararse y responder adecuadamente.

La orden de restricción temporal tiene una vigencia limitada y expirará el 27 de marzo de 2025, a menos que el tribunal decida extenderla. Mientras tanto, las agencias involucradas deberán presentar informes periódicos sobre su cumplimiento, y se espera que el caso avance hacia una audiencia preliminar el 26 de marzo. Este proceso podría sentar las bases para una resolución más permanente que proteja los derechos de los empleados federales en período de prueba.