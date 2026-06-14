Noticias de Filadelfia hoy: el ICE confirmó su presencia cerca del partido de Ecuador este domingo 14 de junio

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) informó que tendrá presencia en Filadelfia el domingo 14 de junio, en coincidencia con uno de los primeros encuentros del Mundial 2026, que será entre Ecuador y Costa de Marfil. La medida forma parte de un esquema de trabajo coordinado que se aplicará en todas las ciudades anfitrionas del torneo.

Cuál será el rol del ICE durante los partidos del Mundial 2026

La participación de la agencia federal se desarrollará durante el partido entre Costa de Marfil y Ecuador, correspondiente al grupo E, en el estadio Filadelfia.

Según indicaron funcionarios federales, el operativo responde a los protocolos de seguridad establecidos para eventos con asistencia masiva.

El ICE participará de los operativos de seguridad durante el Mundial 2026 Erin Hooley - AP

Las acciones comenzaron el 12 de junio y reúnen a organismos federales, estatales y locales. El zar fronterizo, Tom Homan, explicó que la prioridad de la agencia será contribuir a que los encuentros deportivos se desarrollen sin incidentes para jugadores, espectadores y personal involucrado en la organización.

Las autoridades aclararon que no se prevén operativos migratorios masivos dentro o fuera de los estadios. “Tenemos una responsabilidad que vamos a llevar a cabo a nivel nacional", dijo Homan a CBS News.

“Si encontramos un problema que involucra a un inmigrante ilegal, vamos a tomar medidas al respecto. Sin embargo, el enfoque principal es mantener esos eventos seguros”, señaló.

Los protocolos contemplan intervenciones cuando se detecten personas incluidas en listas de vigilancia por terrorismo, individuos requeridos por delitos graves o casos relacionados con tráfico de drogas.

Operativos contra la venta ilegal de entradas y productos

Las autoridades también informaron que parte del despliegue estará destinado a combatir actividades comerciales ilícitas en las inmediaciones de las sedes mundialistas.

Entre las tareas previstas figuran controles sobre la venta de entradas falsificadas y mercadería no autorizada.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) señalaron que este tipo de procedimientos forman parte de los planes de seguridad implementados habitualmente en acontecimientos deportivos de gran convocatoria.

“Hace 18 meses, la mayoría de los estadounidenses ni siquiera sabían que existía ICE. Los medios y el público los han convertido en villanos. Por eso, cuando nuestros agentes están presentes en estos eventos deportivos, no estamos haciendo control de inmigración”, aclaró Markwayne Mullin, secretario del DHS, durante una entrevista con CBS News.

Además de las inspecciones comerciales, las agencias federales realizarán labores de monitoreo e intercambio de información para detectar posibles riesgos que puedan afectar el normal desarrollo de los partidos.

Protestas por la participación del ICE en el Mundial 2026

La confirmación de la presencia de ICE durante el Mundial 2026 generó cuestionamientos por parte de organizaciones vinculadas a los derechos de los migrantes.

Diversos grupos realizaron manifestaciones para expresar su rechazo a la intervención de la agencia en el torneo .

. Entre las iniciativas impulsadas por los activistas aparece la campaña “No ICE in the Cup”, que reclama la exclusión del organismo de las tareas relacionadas con la competencia. También se plantearon inquietudes sobre la gestión de datos personales de trabajadores y colaboradores del evento.

“Nosotros queremos mandar un mensaje: ‘ICE no puede estar en los juegos’”, dijo una de las organizaciones. El colectivo denunció que el máximo organismo del fútbol conservará los datos personales de los empleados por un período de cuatro años.

Qué partidos del Mundial 2026 se disputarán en Filadelfia

Filadelfia recibirá seis encuentros durante el Mundial 2026. El calendario incluye cinco compromisos de la fase de grupos y un partido correspondiente a los octavos de final:

Domingo, 14 de junio Costa de Marfil vs. Ecuador (grupo E) a las 19 hs (ET).

Costa de Marfil vs. Ecuador (grupo E) a las 19 hs (ET). Viernes, 19 de junio Brasil vs. Haití (grupo C) a las 20.30 hs (ET).

Brasil vs. Haití (grupo C) a las 20.30 hs (ET). Lunes, 22 de junio Francia vs. Irak (grupo I) a las 17 hs (ET).

Francia vs. Irak (grupo I) a las 17 hs (ET). Jueves, 25 de junio Curazao vs. Costa de Marfil (grupo E) a las 16 hs (ET).

Curazao vs. Costa de Marfil (grupo E) a las 16 hs (ET). Sábado, 27 de junio Croacia vs. Ghana a las 17 hs (ET).

Croacia vs. Ghana a las 17 hs (ET). Sábado, 4 de julio partido de octavos de final a las 17 hs (ET).

El encuentro del 4 de julio coincidirá con la conmemoración de los 250 años de la independencia de EE.UU., una fecha que colocará a Filadelfia en el centro de las actividades previstas tanto por el torneo como por los festejos nacionales.