Solo para valientes: la heladería de California que lanza una advertencia antes de vender un cono gigante

En Jamestown, un pequeño pueblo rural ubicado en el condado de Toulumne, California, hay una local que ofrece un cono de helado gigante. Este pequeño establecimiento, ubicado junto a la carretera, hace una curiosa advertencia a los clientes que piden este inmenso postre. “¿Estas seguro?“, aclaran los vendedores.

En California: la advertencia de Frosty a los compradores del cono de helado gigante

Frosty es un histórico puesto gastronómico que funciona desde 1969 en Jamestown. No solo ofrece hamburguesas que son muy populares en la zona, sino que también es reconocido por su producto estrella: un cono de helado tan grande que los propios dueños se sienten obligados a advertir al cliente antes de entregarlo.

La heladería Frosty de Jamestown debe preguntarle a los clientes si están seguros de pedir el cono gigante Instagram@lyndseydawn_photography

Liz Dickson, copropietaria de Frosty junto a su esposo Craig, contó en diálogo con SFGATE que cuando una persona quiere comprar este postre, ellos les aclaran respecto de su gran tamaño: “Si alguien pide uno grande, preguntamos: ‘¿Estás seguro?’“.

Según explicó, tiene cinco niveles de helado sobre el cono. Esto hace que haya que comerlo con rapidez, antes de que la crema comience a derretirse.

Incluso hay quienes deciden apoyarlo sobre una base de cartón y comerlo con cuchara, para evitar mancharse las manos.

Aunque la demanda se potencia durante el verano boreal, debido a los días calurosos, los dueños no cierran las puertas durante los meses de invierno.

Es que consideran que el helado es perfecto para cualquier momento del año, incluso con bajas temperaturas.

Los Dickson, dueños del local Frosty que ofrece un cono de helado gigante en California

Los Dickson asumieron el control de la heladería Frosty en enero de 2024, cuando heredaron el legado de los antiguos dueños, el matrimonio de Jiam y Joan Oliver, quienes estuvieron a cargo de ese local durante varias décadas.

El cono gigante de Frosty cuenta con cinco niveles de helado sobre el cucurucho Google Reviews

Aunque decidieron mantener el producto estrella, el cono gigante, también hicieron varias modificaciones en el menú: eliminaron opciones como el Philly cheesesteak para enfocarse en ofrecer hamburguesas y sándwiches de pollo.

Nacidos en Merced, cabecera del condado homónimo en California, los Dickson se instalaron en Jamestown en 1998. Juntos tienen tres hijos: Delaney, Mikiah, y Matthias.

Tras haber sido dueños y administrado varios restaurantes de la zona, lograron desarrollar un modelo de conducción que contempla una sólida ética laboral entre los estudiantes de secundaria, quienes encuentran allí un sitio donde comenzar a trabajar por primera vez, según comentó Liz Dickson.

La familia Dickson tomó el control de la heladería Frosty en 2024 Instagram@ jamestownfrosty

Frosty: donde está y qué otras cosas ofrece su menú

El Frosty es un puesto al aire libre ubicado en el cruce de las autopistas 49 y 108, a pocos kilómetros de la ciudad de Sonora.

Tiene una estética retro, con pisos a cuadros blancos y negros, además de una música de época que ambienta el lugar.

“Cuando la gente entra al estacionamiento, ya se hace una idea de cómo será su experiencia basándose en su apariencia. Recibimos a los clientes con una sonrisa y los despedimos con la misma sonrisa”, comenzó Liz.

De acuerdo a su perfil de Instagram, Frosty ofrece bebidas y comidas como hamburguesas, sándwiches de pollo y una gran variedad de malteadas de diversos sabores como caramelo, canela, chocolate, café y frutilla, entre otros.