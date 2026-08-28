Tenía 8 años cuando entró a la universidad y ahora trabaja en la NASA: la historia del niño genio matemático de California

Hay personas que desde muy pequeñas muestran una facilidad para determinadas áreas del conocimiento. Moshe Kai Cavalin, nacido el 14 de noviembre de 1998, es uno de esos casos. Comenzó la universidad a los ocho años, obtuvo un título asociado a los 11 y se graduó en Matemáticas en UCLA a los 15. Su trayectoria también incluye una etapa en la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), donde participó en proyectos relacionados con la seguridad de aeronaves y drones.

Moshe Kai Cavalin: cómo ingresó a la universidad a los 8 años y llegó a UCLA

Según su perfil de LinkedIn, Cavalin, de 28 años, actualmente se desempeña en Applied Materials y cuenta con experiencia profesional en áreas vinculadas con las finanzas, la estrategia y las operaciones comerciales. El perfil también registra sus antecedentes en Intel, además de su paso por la NASA.

Su recorrido académico comenzó en East Los Angeles College, donde ingresó a los 8 años; luego estudió en la UCLA UCLA

Su recorrido académico comenzó en East Los Angeles College, donde ingresó a los ocho años. A los 11 obtuvo un título asociado y luego continuó su formación en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA, por sus siglas en inglés), donde completó una licenciatura en Matemáticas a los 15 años.

De acuerdo con Univisión, su desempeño llamó la atención desde sus primeros años de formación superior.

El joven estudiante avanzó a un ritmo poco habitual y combinó sus estudios con distintas actividades académicas y profesionales.

El proyecto de Moshe Kai Cavalin en la NASA para prevenir colisiones de aeronaves

Su formación matemática lo llevó posteriormente al ámbito de la tecnología aplicada a la aviación. Durante su adolescencia, realizó una pasantía en el Armstrong Flight Research Center de la NASA, donde participó en trabajos relacionados con tecnología para prevenir colisiones entre aeronaves.

Uno de los proyectos estuvo relacionado con el sistema ADS-B, una tecnología que permite transmitir información sobre la posición de las aeronaves.

Según su perfil profesional, el software desarrollado durante ese período llegó a ser finalista de los premios R&D 100 de 2017.

La Universidad de California en Los Ángeles también documentó su experiencia en la agencia espacial. El Departamento de Matemáticas señaló que el trabajo estaba orientado inicialmente a los drones y posteriormente podría aplicarse a aeronaves comerciales.

Su paso por la NASA fue una de las etapas de su trayectoria profesional durante la adolescencia, aunque actualmente no trabaja para la agencia espacial. Su perfil profesional vigente lo ubica en Applied Materials.

De Intel a Applied Materials: la carrera de Moshe Kai Cavalin después de la NASA

Después de completar su licenciatura, Cavalin continuó su formación en áreas vinculadas con la tecnología y los negocios.

Su plataforma de LinkedIn registra estudios en Brandeis University y posteriormente un MBA en la W. P. Carey School of Business de Arizona State University.

Durante su paso por esa institución, participó como asistente de investigación y embajador del programa de MBA. Según su perfil profesional, completó ese título a los 20 años.

Moshe Kai Cavalin, de 20 años, cuenta con títulos en Matemáticas, Ciberseguridad y un MBA, además de experiencia profesional en empresas como Intel y en la NASA Linkedin Moshe Kai Cavalin

Su experiencia laboral también incluye una etapa en Intel, donde desempeñó funciones relacionadas con estrategia, planificación e inteligencia de negocios.

El perfil profesional registra además antecedentes en Honeywell y otros trabajos vinculados con las áreas de finanzas y operaciones.

Actualmente, figura como profesional de economía y operaciones comerciales en Applied Materials, compañía especializada en tecnología y equipos para la fabricación de semiconductores.