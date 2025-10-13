En California: actualizaciones recientes sobre las nuevas leyes firmadas por Gavin Newsom en octubre 2025

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció que firmó varias leyes durante la segunda semana de octubre de 2025. Las medidas abarcan áreas clave como educación, salud pública, medio ambiente, derechos laborales y justicia penal. El comunicado oficial de la Oficina del Gobernador detalló más de 50 iniciativas impulsadas por legisladores estatales de ambos partidos, con el objetivo de construir “un estado más justo, equitativo y sostenible”.

Nuevas leyes de educación y formación profesional en California

Newsom dio prioridad a las reformas educativas, con nuevas normas destinadas a ampliar el acceso a becas, fortalecer la educación técnica y apoyar a estudiantes en situación vulnerable. Estas reglas buscan reforzar la equidad en el sistema escolar y ofrecer más oportunidades a jóvenes y familias.

Newsom rubricó una serie de leyes educativas en California Gavin Newsom

AB 79: amplió los servicios sociales públicos vinculados a la educación superior, con el propósito de facilitar el ingreso y permanencia en la universidad a estudiantes de bajos recursos.

amplió los servicios sociales públicos vinculados a la educación superior, con el propósito de facilitar el ingreso y permanencia en la universidad a estudiantes de bajos recursos. AB 88: modificó los requisitos de elegibilidad para el programa de Becas Cal Grant y la Beca de Clase Media, al extender beneficios a hijos de militares destacados fuera del estado.

modificó los requisitos de elegibilidad para el programa de Becas Cal Grant y la Beca de Clase Media, al extender beneficios a hijos de militares destacados fuera del estado. AB 243: actualizó el estatus de dependencia de los jóvenes en programas de ayuda financiera universitaria.

actualizó el estatus de dependencia de los jóvenes en programas de ayuda financiera universitaria. AB 640: estableció un programa de capacitación en gobernanza para agencias educativas locales.

estableció un programa de capacitación en gobernanza para agencias educativas locales. AB 821: incorporó la educación técnica como requisito para la graduación secundaria, con el fin de fortalecer la preparación laboral.

incorporó la educación técnica como requisito para la graduación secundaria, con el fin de fortalecer la preparación laboral. AB 1009: habilitó que terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas puedan acceder a credenciales administrativas, lo que amplía su papel dentro de las escuelas públicas.

habilitó que terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas puedan acceder a credenciales administrativas, lo que amplía su papel dentro de las escuelas públicas. AB 1390: fijó nuevas disposiciones sobre compensaciones a miembros de juntas escolares.

fijó nuevas disposiciones sobre compensaciones a miembros de juntas escolares. SB 67: extendió los beneficios del programa de becas estatales a los dependientes de militares fuera de California.

extendió los beneficios del programa de becas estatales a los dependientes de militares fuera de California. AB 1509 : amplió beneficios y trámites de asistencia educativa para veteranos, con el objetivo de facilitar su acceso y permanencia en programas de formación.

: amplió beneficios y trámites de asistencia educativa para veteranos, con el objetivo de facilitar su acceso y permanencia en programas de formación. SB 827: exigió capacitaciones obligatorias para autoridades de agencias locales, con el propósito de profesionalizar la gestión y mejorar la toma de decisiones públicas.

Las leyes que firmó Newsom sobre salud pública y bienestar social

Las nuevas disposiciones en materia de salud reforzaron la cobertura, el acceso a tratamientos y la regulación de los servicios médicos. Además, se creó un centro especializado en odontología para personas con discapacidad.

AB 341: instituyó un programa de asistencia técnica para la salud bucal de personas con discapacidad.

instituyó un programa de asistencia técnica para la salud bucal de personas con discapacidad. AB 489: prohibió el uso de títulos o términos engañosos en profesiones de la salud, entre los que se incluyen aquellos generados mediante inteligencia artificial.

prohibió el uso de títulos o términos engañosos en profesiones de la salud, entre los que se incluyen aquellos generados mediante inteligencia artificial. AB 1041: exigió mayor transparencia en las credenciales de los proveedores de atención médica.

exigió mayor transparencia en las credenciales de los proveedores de atención médica. AB 1415: implementó la Ley de Calidad y Asequibilidad del Cuidado de la Salud en California, orientada a reducir costos y mejorar la eficiencia del sistema.

implementó la Ley de Calidad y Asequibilidad del Cuidado de la Salud en California, orientada a reducir costos y mejorar la eficiencia del sistema. AB 932 : prohibió la discriminación por sexo o género en programas deportivos juveniles comunitarios, para asegurar igualdad de acceso y participación.

: prohibió la discriminación por sexo o género en programas deportivos juveniles comunitarios, para asegurar igualdad de acceso y participación. SB 54: eximió o redujo tasas judiciales a veteranos elegibles, con el fin de mejorar su acceso al sistema de justicia.

Medio ambiente y energía: las nuevas leyes firmadas por Newsom

En un contexto de crisis climática, el gobernador firmó leyes para la reducción de gases de efecto invernadero, la conservación de especies y la promoción de energías limpias.

AB 14: fortaleció el programa “Protegiendo Ballenas Azules y Cielos Azules”, el cual se orienta a la protección marina y reducción de emisiones costeras.

fortaleció el programa “Protegiendo Ballenas Azules y Cielos Azules”, el cual se orienta a la protección marina y reducción de emisiones costeras. AB 154: estableció normas de responsabilidad climática para empresas, con exenciones específicas bajo la Ley de Calidad Ambiental.

estableció normas de responsabilidad climática para empresas, con exenciones específicas bajo la Ley de Calidad Ambiental. AB 639: modificó las reglas de excepción en la gestión de represas.

modificó las reglas de excepción en la gestión de represas. AB 1466: reguló procesos de adjudicación de aguas subterráneas.

reguló procesos de adjudicación de aguas subterráneas. SB 57: ordenó reportes sobre el impacto energético de los centros de datos operados por corporaciones eléctricas.

ordenó reportes sobre el impacto energético de los centros de datos operados por corporaciones eléctricas. SB 279: amplió el marco legal sobre materiales compostables.

amplió el marco legal sobre materiales compostables. SB 767: impuso nuevas reglas sobre suministro y transporte de combustibles.

impuso nuevas reglas sobre suministro y transporte de combustibles. AB 411 : autorizó el compostaje en sitio de carcasas de ganado bajo estándares sanitarios, para una gestión más sostenible de residuos agropecuarios.

: autorizó el compostaje en sitio de carcasas de ganado bajo estándares sanitarios, para una gestión más sostenible de residuos agropecuarios. AB 899 : impulsó el uso de vidrio reciclado en envases, con medidas para desarrollar el mercado y aumentar el contenido reciclado.

: impulsó el uso de vidrio reciclado en envases, con medidas para desarrollar el mercado y aumentar el contenido reciclado. AB 1285 : ordenó lineamientos del State Fire Marshal para instalaciones con baterías de litio, con el objetivo de reducir riesgos de incendio y seguridad.

: ordenó lineamientos del State Fire Marshal para instalaciones con baterías de litio, con el objetivo de reducir riesgos de incendio y seguridad. AB 1319: actualizó disposiciones de la ley de especies en peligro de California, con el fin de mejorar su protección y gestión.

Nuevos derechos laborales y condiciones de empleo firmados por Newsom

Otro bloque importante de leyes firmadas apuntó a mejorar las condiciones de trabajo, asegurar la transparencia salarial y proteger a empleados agrícolas y del transporte.

AB 538: reguló los registros de nóminas en obras públicas.

reguló los registros de nóminas en obras públicas. AB 845: actualizó el procedimiento para denuncias laborales de trabajadores agrícolas.

actualizó el procedimiento para denuncias laborales de trabajadores agrícolas. AB 1398: realizó ajustes en la compensación laboral.

realizó ajustes en la compensación laboral. SB 447: incrementó los beneficios por fallecimiento en el marco del seguro laboral.

incrementó los beneficios por fallecimiento en el marco del seguro laboral. SB 809: abordó la clasificación de contratistas independientes en el sector del transporte de construcción.

abordó la clasificación de contratistas independientes en el sector del transporte de construcción. AB 889 : aclaró el cómputo de viáticos y per diem bajo salario prevaleciente en obras públicas, para uniformar pagos y evitar abusos.

: aclaró el cómputo de viáticos y per diem bajo salario prevaleciente en obras públicas, para uniformar pagos y evitar abusos. SB 513: estableció reglas sobre registros de personal, con nuevas pautas de acceso, conservación y derechos de trabajadores y empleadores.

Las leyes firmadas por Newsom en octubre abarcan distintos ámbitos de la vida de los ciudadanos Damian Dovarganes - AP

Las nuevas reglas en materia de justicia penal y seguridad pública que firmó Newsom

Las medidas en materia de justicia penal apuntaron a fortalecer la protección de menores, endurecer penas por delitos graves y modernizar procesos judiciales.

AB 321: actualizó las sanciones aplicables a delitos menores.

actualizó las sanciones aplicables a delitos menores. AB 741: dispuso una mejor coordinación en los reportes de abuso infantil dentro del Departamento de Justicia.

dispuso una mejor coordinación en los reportes de abuso infantil dentro del Departamento de Justicia. AB 772: obligó a las escuelas a contar con políticas contra el ciberacoso fuera del ámbito escolar.

obligó a las escuelas a contar con políticas contra el ciberacoso fuera del ámbito escolar. AB 1094: estableció normas más severas sobre tortura infantil y libertad condicional.

estableció normas más severas sobre tortura infantil y libertad condicional. AB 1134: tipificó el matrimonio forzado como delito.

tipificó el matrimonio forzado como delito. AB 1263: prohibió la fabricación y tenencia de armas fantasma.

prohibió la fabricación y tenencia de armas fantasma. SB 645: reformó las reglas de recusación en la selección de jurados.

reformó las reglas de recusación en la selección de jurados. AB 831 : reguló concursos y sorteos para evitar que operen como juegos de azar encubiertos, con definiciones y sanciones específicas.

: reguló concursos y sorteos para evitar que operen como juegos de azar encubiertos, con definiciones y sanciones específicas. AB 848 : actualizó definiciones y penas del delito de agresión sexual, para precisar conductas y fortalecer la protección de víctimas.

: actualizó definiciones y penas del delito de agresión sexual, para precisar conductas y fortalecer la protección de víctimas. AB 1178 : precisó la confidencialidad y divulgación de expedientes de oficiales de paz, para equilibrar transparencia y resguardo de datos sensibles.

: precisó la confidencialidad y divulgación de expedientes de oficiales de paz, para equilibrar transparencia y resguardo de datos sensibles. AB 789 : autorizó determinados gastos de seguridad bajo la Ley de Reforma Política de 1974, con condiciones y controles de transparencia.

: autorizó determinados gastos de seguridad bajo la Ley de Reforma Política de 1974, con condiciones y controles de transparencia. SB 37: restringió solicitaciones y anuncios ilegales por parte de abogados, para reforzar estándares éticos y sanciones disciplinarias.

Economía, infraestructura y desarrollo local: las nuevas leyes que firmó el gobernador

Finalmente, Newsom respaldó leyes que impulsan la recuperación económica, la infraestructura sostenible y la innovación tecnológica.

AB 482: renovó las facultades de la Comisión de la Uva de Mesa de California.

renovó las facultades de la Comisión de la Uva de Mesa de California. AB 1104: facilitó la construcción de instalaciones de energía renovable en proyectos públicos.

facilitó la construcción de instalaciones de energía renovable en proyectos públicos. AB 1445: promovió distritos de financiamiento para la revitalización de centros urbanos.

promovió distritos de financiamiento para la revitalización de centros urbanos. SB 158: abordó la planificación del uso de suelo.

abordó la planificación del uso de suelo. SB 598: mejoró los contratos públicos para infraestructura hídrica local.

mejoró los contratos públicos para infraestructura hídrica local. SB 822: incorporó disposiciones sobre bienes no reclamados en activos digitales.

incorporó disposiciones sobre bienes no reclamados en activos digitales. AB 1167 : impidió que eléctricas y gasistas recuperen vía tarifas gastos políticos o publicitarios, para separar costos de influencia de los del servicio.

: impidió que eléctricas y gasistas recuperen vía tarifas gastos políticos o publicitarios, para separar costos de influencia de los del servicio. SB 155 : creó el California Civic Media Program en GO-Biz, para apoyar medios cívicos y proyectos informativos locales.

: creó el California Civic Media Program en GO-Biz, para apoyar medios cívicos y proyectos informativos locales. SB 390 : autorizó procedimientos para anexión o inclusión territorial en distritos de instalaciones comunitarias en el condado de San Mateo.

: autorizó procedimientos para anexión o inclusión territorial en distritos de instalaciones comunitarias en el condado de San Mateo. SB 777: dispuso relevamientos e informes sobre cementerios abandonados, para ordenar su gestión y conservación patrimonial.

Las leyes que firma el gobernador entran en vigor en enero de 2026, a menos que la norma disponga otra fecha Foto Facebook Governor Newsom

Vetos de Newsom y entrada en vigor de las nuevas leyes

En paralelo, el gobernador vetó más de una docena de proyectos, entre ellos el AB 15, sobre homicidios no resueltos, y el SB 36, sobre control de precios en emergencias, al argumentar que varias de las propuestas requerían ajustes presupuestarios o podían duplicar políticas ya vigentes.

Todas las decisiones, según informó la oficina de Gavin Newsom, respondieron a un análisis “orientado al equilibrio fiscal y a la eficacia de la gestión pública”.

En California, salvo que el texto de una ley especifique lo contrario, las disposiciones estatales entran en vigor el 1° de enero del año siguiente al de su promulgación.