Cambia el precio de la autorización ESTA para entrar a Estados Unidos: cómo y quiénes pueden solicitarla

La gestión de la ESTA (Electronic System for Travel Authorization) para poder ingresar a Estados Unidos sin la necesidad de una visa aumentó casi un 50% de su precio habitual en mayo de 2022: pasó de 14 a 21 dólares; además, su tarifa subió de 10 a 17 dólares por los costos operativos. El Departamento de Seguridad Nacional informó que las autorizaciones vigentes no sufrirán cambios, sino que se verán reflejados solo en las solicitudes actuales. A continuación, todos los detalles y requisitos del proceso.

La ESTA corresponde al Programa de Exención de Visado (VWP), el cual permite a nacionalizados de otros países ingresar a tierras estadounidenses por motivos de turismo o de trabajo por un periodo inferior a 90 días, sin necesidad de tener que tramitar este documento. Es decir, que para entrar al país no se requiere la visa, pero sí la autorización de la ESTA.

¿Cómo solicitar la ESTA?

Se debe ingresar a la página web oficial del Departamento de Seguridad Nacional, donde se proporciona al usuario una serie de advertencias sobre el proceso. Una vez que se lean y acepten, se comenzará con el primer paso: el solicitante debe tener toda su información a la mano, como datos del transporte, las ciudadanías, nombre de sus familiares, datos de contacto y dirección postal.

Llenar el formulario con toda la información. El recuadro de redes sociales es opcional.

Dar los datos de la persona con la que tendrás contacto en Estados Unidos; o en dado caso, el lugar al que se acudirá.

Responder cuestionario sobre salud, problemas legales, antecedentes penales, entre otros.

Reconfirmar los datos que se pidan en el paso final, tales como nombre, pasaporte y fecha de nacimiento.

Pagar el costo del procedimiento, que son 14 dólares, que se pueden abonar con tarjetas de crédito o Paypal.

Al finalizar, el sistema arrojará un número de solicitud y avisará que se deben esperar 72 horas para tener la confirmación.

En caso de que se reciba la confirmación, llegará el siguiente mensaje: “Su autorización de viaje ha sido aprobada y está autorizado a viajar a los Estados Unidos bajo el programa Visa Waiver Program. Esto no es garantía de su admisión a los Estados Unidos, un agente de Customs and Border Protection (CBP) en el puerto de entrada tendrá la determinación final”.

Esto quiere decir que, aún cuando se apruebe la ESTA, no hay garantía de que se pueda ingresar a Estados Unidos. Es una de las advertencias que está al principio del procedimiento.

Por cualquier razón, el permiso puede ser denegado, con lo que se impide el cruce hacia el país norteamericano. “A su llegada a los Estados Unidos, será inspeccionado por un agente de U.S. Customs and Border Protection en el puerto de entrada, quien puede determinar que usted no es admisible bajo el Visa Waiver Program o por cualquier motivo que dicten las leyes estadounidenses”, señala uno de los mensajes en la página del trámite.

Estos son los países que participan en el VWP:

A continuación, la lista de los países cuyos ciudadanos pueden acceder a este beneficio: