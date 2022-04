Cambio de mando en The New York Times: Joe Kahn será el nuevo director y reemplazará a Dean Baquet

NUEVA YORK.- Joseph F. Kahn, un corresponsal en China ganador del Premio Pulitzer que ascendió para liderar la sección internacional de The New York Times y luego, como editor gerente, ayudó a sumergir el diario en la era digital, ha sido seleccionado para ser el próximo director del Times, el trabajo principal de la sala de redacción.

Kahn, de 57 años, actualmente el número 2 del Times, asumirá una de las posiciones más poderosas en los medios estadounidenses y el negocio global de las noticias. Sucederá a Dean Baquet, cuyo mandato de ocho años se espera que concluya en junio.

El anuncio fue realizado el martes por el presidente y editor del Times, A.G. Sulzberger.

Dean Baquet y Joe Kahn, en junio de 2021 DAMON WINTER - The New York Times

“Para muchas personas, especialmente aquellas que han trabajado junto a Joe, un periodista brillante y un líder valiente y con principios, este anuncio no será una sorpresa”, escribió Sulzberger en un memo al personal del Times. “Joe aporta un juicio periodístico impecable, una comprensión sofisticada de las fuerzas que dan forma al mundo y una larga trayectoria ayudando a los periodistas a producir su trabajo más ambicioso y valiente”.

Al ascender a Kahn, Sulzberger eligió a un periodista veterano inmerso en los valores de la redacción y el reportaje periodístico tradicional para dirigir una institución que está experimentando enormes cambios. Después de décadas dedicadas al “milagro diario” de la edición impresa, el Times se enfoca en un futuro digital y compite por audiencias en todo el mundo.

En los últimos años, Kahn ha encabezado los esfuerzos del diario para rediseñar su sala de redacción para la velocidad y agilidad requeridas por los medios modernos. Desmanteló el área enfocado en la edición impresa, amplió el uso de actualizaciones de noticias en tiempo real y enfatizó en el periodismo visual tanto como en la palabra escrita. También ha liderado la expansión internacional del periódico, construyendo filiales en Europa y Asia.

La redacción ahora es muy diferente a la que se unió hace 24 años. El periodismo del Times se distribuye a través de podcasts, documentales de televisión, newsletters por correo electrónico y apps para celulares de noticias, cocina y juegos. Los periodistas trabajan junto a programadores, analistas de datos y especialistas en desarrollo de audiencias.

Al mismo tiempo, el Times está lidiando con puntos de vista cambiantes sobre el papel del periodismo independiente en una sociedad dividida por duros debates sobre ideología política e identidad cultural. Kahn dijo que asegurar la confianza del público “en un momento de polarización y partidismo” estaba entre sus principales prioridades.

“No sabemos hacia dónde se moverá el zeitgeist político con el tiempo”, dijo en una entrevista. “En lugar de perseguir eso, queremos comprometernos y volver a comprometernos a ser independientes”.

El fin de la era Baquet

Kahn sucederá a Baquet, cuyo mandato le valió 18 premios Pulitzer a The Times, un período marcado por el ascenso político de Donald J. Trump y una pandemia que afectó al mundo.

Baquet -quien, a los 65 años, alcanzó la edad tradicional en que los editores ejecutivos de The Times renuncian- se negó en una entrevista a comentar sobre sus planes. En el memo del martes, Sulzberger solo escribió que Baquet “permanecerá en The Times para liderar una nueva y emocionante aventura”.

El primer director negro del Times, Baquet instó a sus periodistas a realizar investigaciones que pudieran producir el mayor impacto posible. Ayudó a dirigir las revelaciones sobre las décadas de evasión de impuestos de Trump y la conducta sexual inapropiada de la estrella de Fox News Bill O’Reilly y el magnate de Hollywood Harvey Weinstein, noticias que ayudaron a marcar el comienzo de un cambio radical en las actitudes globales hacia el comportamiento en el lugar de trabajo.

The New York Times iniciará una nueva era de la mano de Kahn Mark Lennihan - AP

Durante el mandato de Baquet, el número de lectores aumentó a aproximadamente 10 millones de suscriptores digitales, desde 966.000 a principios de 2014, ya que Sulzberger buscaba reducir la dependencia del periódico en un mercado publicitario que colapsaba y enfatizar los ingresos de las suscripciones pagas a los productos digitales de la compañía.

Baquet también navegó controversias dentro y fuera del periódico.

Se descubrió que un podcast galardonado, “Caliphate”, no cumplió con los estándares periodísticos del periódico. En 2021, el reportero Donald G. McNeil Jr. se fue bajo presión luego de quejas sobre su uso de un lenguaje racista durante un viaje patrocinado por el Times para estudiantes de secundaria. Los empleados de la sala de redacción pidieron un compromiso más agresivo para diversificar el personal. El periódico, tradicionalmente acusado de parcialidad por parte de algunos conservadores, enfrentó críticas de algunos liberales por su cobertura.

Kahn: trayectoria y galardones

Kahn, quien fue ascendido a editor gerente en 2016, es uno de los confidentes más cercanos de Baquet. Pero mientras Baquet es conocido por un estilo extrovertido y casual, Kahn es más reservado. Parte de su desafío será participar en un engranaje de noticias de aproximadamente 1700 empleados, la más grande en los 171 años de historia del Times, algunos de los cuales nunca han trabajado en la oficina debido a la pandemia.

Kahn creció en las afueras de Boston, el hijo mayor del empresario Leo Kahn, un pionero del comercio minorista que inició cadenas de supermercados en el noreste y fue uno de los fundadores de Staples, la cadena de grandes tiendas de artículos de oficina. Leo Kahn obtuvo una licenciatura en periodismo de la Universidad de Columbia y trabajó brevemente como reportero antes de su éxito en los negocios, y a menudo diseccionaba la cobertura periodística con su hijo.

Joe Kahn asumirá como director de The New York Times Celeste Sloman - The New York Times

Joseph Kahn editó el periódico de su escuela secundaria y se desempeñó como presidente del diario para estudiantes universitarios de Harvard, The Crimson, antes de graduarse en 1987 con una licenciatura en historia. Cubrió brevemente Plano, Texas, para The Dallas Morning News. Pero inspirado por la observación de un profesor de que China podría ser la gran historia de la próxima década, Kahn se volvió a matricular en Harvard en un programa de maestría en estudios de Asia oriental y comenzó a aprender mandarín.

En 1989, estaba escribiendo artículos independientes desde Pekín para The Morning News. Después de cubrir las protestas de la Plaza de Tiananmen, persuadió a sus editores en Dallas para que lo mantuvieran en China como corresponsal. Su reportaje no estuvo exento de riesgos: fue detenido por las autoridades chinas en un momento y se le ordenó abandonar el país. En 1994, compartió un premio Pulitzer otorgado a The Morning News por reportajes internacionales.

Para entonces, el Kahn había sido contratado por The Wall Street Journal, donde fue asignado a Shanghai. Después de un período como editor de The Far Eastern Economic Review, un semanario ahora desaparecido propiedad de la empresa matriz de The Journal, Dow Jones, Kahn saltó al Times en 1998.

Cubrió Wall Street y economía antes de regresar a Shanghai; en 2003, se convirtió en jefe de la oficina del diario en Pekín. Pasó los siguientes cinco años en China, compartiendo otro Pulitzer, en 2006, con el corresponsal del Times, Jim Yardley, por una investigación sobre el sistema legal defectuoso de China.

Kahn regresó a Nueva York en 2008 como editor adjunto de asuntos internacionales y fue nombrado editor internacional en 2011. Supervisó una investigación ganadora del Premio Pulitzer en 2012 sobre la riqueza oculta de la élite gobernante de China, lo que llevó a las autoridades chinas a bloquear el acceso al sitio del Times y expulsar a algunos de sus periodistas.

“El Times del futuro”

Al ascender a Kahn a editor gerente, Baquet describió su cargo en términos audaces: “dirigir nuestros esfuerzos para construir el Times del futuro y lidiar con las preguntas sobre lo que cubriremos en el futuro”.

En comentarios recientes en una reunión interna del Times, Kahn expuso algunas prioridades. Citó mantener la independencia editorial en una era de polarización. Reiteró el compromiso de construir una fuerza laboral que represente la diversidad de pensamiento, género, etnia y antecedentes socioeconómicos. Y trazó un camino ambicioso para el lugar del Times en el negocio de las noticias, diciendo que el periódico debería considerarse un competidor directo de docenas de medios de comunicación, que van desde cadenas de televisión globales como CNN y BBC hasta nuevos nichos como The Marshall Project y The Information.

Los movimientos periodísticos y financieros del Times son examinados por la industria de las noticias y más allá, y las primeras decisiones de Kahn como director no serán una excepción. Sulzberger, descendiente de Adolph Ochs, quien compró el Times en 1896, dijo en su memo que se sentía cómodo confiando el futuro del periódico de su familia a Kahn.

“Este sigue siendo un período de cambio constante”, escribió. “El intelecto, el buen juicio y la firmeza de Joe bajo fuego lo convierten en el director perfecto para aprovechar este impulso ganado con tanto esfuerzo y guiar a la sala de redacción a través de los desafíos que aún se avecinan”.

Por Michael M. Grynbaum y Jim Windolf