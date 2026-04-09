Quién es Adam Back, el hombre que el New York Times señala como el creador de bitcoin

Una investigación periodística generó revuelo en el mundo: el New York Times dice haber identificado a Satoshi Nakamoto, el creador de bitcoin. Aunque rápidamente el señalado salió a negar estas acusaciones, la noticia se difundió por todas partes y la curiosidad por saber más acerca de este hombre también.

El supuesto creador de bitcoin sería Adam Back, un informático británico de 55 años, doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad de Exeter, cofundador y CEO de Blockstream y de bstrco. Además, se define como criptógrafo e inventor de Hashcash (minería de bitcoin).

Según detalla The New York Times, Back nació en Londres en 1970. Se crió en una familia que se mudó repetidas veces, con un padre empresario y su madre, que trabajaba como secretaria legal.

Su interés por la criptografía empezó en el colegio secundario, aunque aprendió a programar a la edad de 11 años, con una computadora Timex Sinclair. Este entusiasmo se acrecentó en su etapa universitaria, cuando un compañero le presentó PGP, un programa de cifrado gratuito utilizado por activistas antinucleares y grupos de derechos humanos para proteger archivos y mails de la vigilancia gubernamental.

El New York Times dice que Adam Back es la persona detrás de Satoshi Nakamoto, el mítico creador de bitcoin; él lo niega Joichi Ito

Su doctorado también se vinculó a estas cuestiones e incluso desarrolló ideas muy relacionadas con bitcoin: el tema de la tesis eran los sistemas informáticos distribuidos, un conjunto de computadoras independientes que se presentan ante el usuario como un único sistema coherente, pero que trabajan entre varios nodos (los lectores más familiarizados con el tema habrán identificado en esta descripción mecanismos de funcionamiento de bitcoin).

Su recorrido profesional muestra un paso por varias tecnológicas, entre las que figuran Microsoft, EMC, VMware y Zero-Knowledge Systems. Además, es reconocido como cypherpunk, un grupo formado a comienzos de la década de 1990 y definido por el New York Times como anarquistas que querían usar la criptografía —el arte de asegurar las comunicaciones mediante código— para liberar a los individuos de la vigilancia gubernamental y la censura.

El white paper de bitcoin -el documento fundacional que describía el funcionamiento de esta criptomoneda- fue anunciado en un foro cypherpunk descentralizado, al que Back se sumó en el verano de 1995. Además, el mismo Satoshi cita en el documento uno de los principales aportes al ecosistema cripto que hizo Back, la invención de Hashcash, “un sistema estadístico de resolución de problemas que Satoshi utilizó para la minería de bitcoins”, según define el New York Times.

“No soy yo”

Aunque la investigación de los periodistas John Carreyrou y Dylan Freedman no es determinante, reúne muchos indicios y coincidencias históricas (Back ya hablaba de ideas similares a bitcoin antes de la publicación del white paper), técnicas, lingüísticas (como errores de escritura que se repiten y estilos de redacción similares) e ideológicas (como antiguos mensajes de internet, mails y archivos cypherpunk) que dirigen todas las sospechas hacia él.

i'm not satoshi, but I was early in laser focus on the positive societal implications of cryptography, online privacy and electronic cash, hence my ~1992 onwards active interest in applied research on ecash, privacy tech on cypherpunks list which led to hashcash and other ideas. — Adam Back (@adam3us) April 8, 2026

El propio acusado respondió en redes y señaló que no es la persona detrás de la figura de Satoshi Nakamoto. Explicó que igualmente fue de los primeros en enfocarse intensamente en las implicancias positivas de la criptografía para la sociedad, pero indicó que se trata de una “combinación de coincidencias y frases similares de personas con experiencias e intereses parecidos”. También agregó que desconoce la identidad de Nakamoto: “Tampoco sé quién es Satoshi y creo que es bueno para bitcoin que sea así, ya que ayuda a que bitcoin sea visto como una nueva clase de activo, la mercancía digital matemáticamente escasa”.

La conversación de X refuta uno a uno varios de los argumentos que la investigación de los periodistas John Carreyrou y Dylan Freedman señalan. Uno de ellos alude a que los fundamentos presentados habla de que los datos recopilados hablan de un filtro cognitivo que refuerza ideas previas:

“Para su cita «No digo que sea bueno con las palabras, pero sí hablé muchísimo en estas listas, la verdad», el contexto más amplio era mi observación de que, como yo participaba mucho en la lista y se sabía que tenía un interés activo en el dinero electrónico, existe cierto sesgo de confirmación al encontrar mis comentarios con frecuencia sobre ese tema. Debido al volumen de mis intervenciones, era más probable que yo comentara que otras personas con intereses similares, pero que publicaban 20 veces menos. Le ofrecí esto a John como una explicación de por qué puede considerarse una forma de sesgo de confirmación, que debería corregirse estadísticamente“, señala Back en X.

Desde el lanzamiento de bitcoin, varios acusados han sido señalados como posibles personas detrás de Satoshi Nakamoto

No es la primera vez que se señala a alguien como el responsable de dar vida a Satoshi Nakamoto. En 2014 la revista Newsweek publicó una investigación en la que afirmaba que Dorian Satoshi Nakamoto (un homónimo del nombre usado para firmar ese documento inicial describiendo el funcionamiento del bitcoin) era una persona real. Se trataba de un ingeniero que entonces tenía 64 años y vivía en California, pero que aseguró que la investigación era errónea. Otro señalado fue Peter Todd, que también negó ser Satoshi. Desde entonces, varias personas han salido a decir que son efectivamente Nakamoto, pero nunca pudieron probarlo.

La búsqueda incesante tiene que ver con descubrir quién tuvo una de las ideas financieras más importantes del siglo, que creó de la nada una industria que mueve fortunas. Y que, a la vez, es dueño de una de ellas: por ser el creador, la persona o personas detrás de la criptomoneda reservaron 1,1 millones de bitcoins a su nombre, lo que hoy representa una fortuna de unos US$70.000 millones, asociadas a una billetera que no ha tenido movimientos desde 2009.