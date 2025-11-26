Campbell's rechaza la "absurda" acusación de que utiliza pollo impreso en 3D

El gigante estadounidense Campbell's, famoso por sus sopas enlatadas, rechazó por "absurdas" las declaraciones atribuidas a uno de sus ejecutivos, según las cuales los productos de la empresa están hechos con pollo "impreso en 3D" y son consumidos por "gente pobre".

Campbell's dijo el martes que su vicepresidente de Tecnología de la Información, Martin Bally, está suspendido temporalmente mientras se lleva a cabo una investigación, después de que una demanda de un exempleado lo acusara de hacer comentarios racistas y de denigrar los productos de la compañía.

El empleado, Robert Garza, señaló que los comentarios se hicieron en una conversación que grabó en secreto y luego compartió con un medio local en Michigan.

En el audio, una voz que parece ser de Bally ridiculiza los "alimentos altamente procesados" de Campbell's como "basura para (...) gente pobre".

"Carne bioingenierizada, no quiero comer un pedazo de pollo que provenga de una impresora 3D", dice supuestamente el alto ejecutivo.

Garza, quien acusa a Campbell's de despedirlo por informar sobre los comentarios de su superior, dijo que Bally también llamó "idiotas" a los empleados originarios de India y enfatizó cuánto le disgustaba trabajar con ellos.

La marca Campbell's goza de un estatus icónico tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Es famosa por su línea de sopas enlatadas, que Andy Warhol inmortalizó en pinturas que se volvieron sinónimo del artista.

Aunque Campbell's reconoció usar cultivos genéticamente modificados, como maíz y soja, el pollo "proviene de proveedores de confianza desde hace mucho tiempo, aprobados por el gobierno federal, y cumple con nuestros altos estándares de calidad", afirmó en un comunicado.

La empresa con sede central en Nueva Jersey se dijo "orgullosa" de sus productos y de sus empleados y aseguró que los ingredientes que usa son de "alta calidad" para ofrecer "buena comida a un buen precio".

"Los comentarios escuchados en la grabación sobre nuestros alimentos no solo son inexactos, sino también completamente absurdos", subrayó Campbell's.

