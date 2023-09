escuchar

Puede que las críticas o el “qué dirán” hayan condicionado a Carmen Aub en ciertos momentos de su vida, pero lejos de rechazar que esas decisiones fueron parte de su camino, hoy día no las niega, las abraza y sobre todo, crea sus propias reglas. Mundialmente reconocida por su interpretación de Rutila Casillas en El señor de los cielos (Telemundo), esta actriz mexicana da un paso más allá en su carrera al estrenar este jueves la tercera temporada de su talk show, Con Carmen (E!), como productora ejecutiva.

En diálogo con LA NACION, Carmen se abre con amplitud a conversar sobre su trayectoria profesional sin dejar de lado temas personales que reconoce que ahora forman parte de un cambio en manera en que ve la vida y que convirtieron los miedos en oportunidades. También revela lo que la motivó a realizarse una explantación de prótesis mamarias, algo que hoy es tendencia, pero que hace más de una década, muchas mujeres en la industria del espectáculo se sometían a la cirugía de implantes de busto.

Carmen Aub, actriz y presentadora mexicana, conduce Con Carmen, su propio talk show Cortesía E! Entertainment

De rostro relajado y sonrisa sencilla, Aub empieza la conversación con un mate en mano y cuenta que conoció la infusión gracias a que su director de cámara en Con Carmen es argentino. “También probé el tereré, que es el mate frío y que amo, porque como paso la mayor parte del año en Miami, para el clima es perfecto porque es refrescante”, dice, mientras toma un sorbo y continúa.

-En la previa al estreno de Con Carmen, explicas que en el programa se abordará cómo el empoderamiento femenino y la diversidad ayudan a terminar con ciertas creencias generalizadas. Para ti, ¿qué es romper con los estereotipos?

Para mí, derribar estereotipos es entender distintas perspectivas, porque muchas veces creo que las personas rechazan algo porque no lo entienden. Se trata de comprender otros puntos de vista, así no estés de acuerdo con ellos y no significa que tienes que cambiar tus ideas, pero sí podemos aprender a ser tolerantes. Desafortunadamente, muchas veces las personas vivimos en estas “cajas”, con estas etiquetas de lo que “debería ser” que nos ponemos a nosotros y también a los demás, y creo que es importante salir de eso para poder evolucionar.

-En tu experiencia, ¿crees que has tenido la oportunidad de romper con estereotipos en tu vida?

Yo crecí con la necesidad de querer demostrar que puedo, que soy capaz y que soy suficiente. Creo que todo venía a partir de la raíz de que soy mujer, soy actriz, tengo cierto perfil y me metían automáticamente en una cajita de lo que “Carmen debería ser” o lo que “Carmen es” y todo el tiempo me sentía forzada a demostrar que sí, me gusta la actuación, pero también gusta acampar y correr. Soy muchas más cosas y todos somos mucho más complejos.

En mi necesidad de querer romper esa caja, me peleé con mi energía femenina, porque veía muchos comentarios relacionados con que, por ser mujer, entonces debía ser sensible, dramática o débil. Con el tiempo, descubrí que tengo que abrazar lo que soy y repetirme: “Soy mujer y soy todas estas cosas maravillosas y más”.

En la tercera temporada de Con Carmen, la actriz hablará sobre la ruptura de los estereotipos, las raíces, la cultura drag y más Cortesía E! Entertainment

-En tu faceta como conductora de tu propio programa, ¿hay algún invitado te haya marcado y te haya invitado a abordar una situación de una manera diferente?

La verdad es que siempre me pasa. Por ejemplo, en el tema de raíces, tuve la oportunidad de entrevistar a Josué Maychi [actor mexicano que participó en Black Panther: Wakanda Forever] quien viene de una familia que trabaja el campo, su primera lengua fue la maya. Mi intención con el programa era que no se interpretara como que yo le estoy dando una voz porque estoy más arriba. No, sino todo lo opuesto. Es una persona talentosa que tuvo un sueño, fue más allá y ahora está en Hollywood.

-¿Qué se puede esperar de la tercera temporada de Con Carmen?

Además de la ruptura de estereotipos y las raíces, vamos a abordar temas de neurodiversidad, corazones rotos y exparejas. Vamos a profundizar en la cultura drag e iremos más allá de la superficie, lejos de los bailes y las presentaciones y también hablaremos de la nueva normalidad.

-Al ser un talk show donde el enfoque y la participación de la mujer tiene preponderancia, ¿qué opinión te merece la figura de la mujer en puestos de liderazgo?

Al hablar del empoderamiento de la mujer, creo que también existe una especie de empoderamiento tóxico. Los hombres también son importantes y que ambos coexistan es muy valioso. En esta faceta como productora ejecutiva, yo me siento superafortunada de poder inspirar a otras mujeres a través del ejemplo de que “sí pueden” y que hay que ponerse en acción y hacer el trabajo para lograrlo.

Carmen Aub interpretó a Rutila Casillas en El señor de los cielos (Telemundo) Instagram/@carmenaub

-Hace más de diez años, tomaste la decisión de someterte a una cirugía de implantes mamarios y en 2020 te los retiraste. ¿Qué te motivó a entrar nuevamente al quirófano para practicarte una explantación?

Durante la pandemia por Covid-19, empecé a ser más consciente de los síntomas, como la mente nublada y la sensación de inflamación generalizada. Desde que me puse los implantes, yo notaba como que retenía mucho líquido, pero no lo asocié directamente con las prótesis (*) y se lo atribuí a algo de la comida o a los cambios hormonales.

Cuando descubrí que había más mujeres que experimentaban estos síntomas y cómo estaba conectado a los implantes, pensé que quitármelos. Me dio mucho miedo porque sentía que ya eran como parte de mí, de mi identidad. Cuando me los puse, entendí que desafortunadamente lo hice para complacer a los demás, porque creía que para ser mujer, ser actriz y tener un papel protagónico, entonces debía tenerlos. También descubrí que yo misma me metí en una caja, me etiqueté.

El momento en que Carmen Aub compartió en redes sociales que se había sometido a una explantación de prótesis mamarias Instagram/@carmenaub

Yo soy mucho más que eso y sentía que debía ser congruente con lo que decía y hacía, porque hablo mucho, en redes sociales y en el programa, de la salud y de la aceptación propia. Ahora, el mensaje que yo quiero transmitir es que cada quien tiene su proceso. No me arrepiento para nada de haber tenido los implantes diez años y si una persona quiere hacerlo, que sea motivado por una decisión propia.

-En la Argentina, la salud mental tiene un lugar importante en la sociedad y son cada vez más las personas que tal y como cuidan su salud física, también lo hacen en una perspectiva emocional al acudir al psicólogo. Al ser este tema otro de los que se tocarán en Con Carmen, ¿cómo se sale del tabú de hablar de la salud mental, por ejemplo, en Latinoamérica, donde no en todos los países es aceptado completamente?

En primer lugar, aplaudo mucho a estas argentinas que hacen de la salud mental un tema de su vida cotidiana y que incluso lo hacen entre amigas. Está bien pedir ayuda. Yo voy a terapia cada dos semanas y me enorgullece decir que tengo un espacio para hablar con un profesional que me pueda guiar y que me pueda dar ciertos ahá moments para que yo pueda seguir.

En diálogo con LA NACION, Carmen Aub se emocionó al hablar sobre su crecimiento personal y todo lo que ha aprendido personalmente con el paso de los años Instagram/@carmenaub

-¿Qué le diría la Carmen de hoy a la Carmen de hace diez o 15 años con todo lo que ha recorrido y aprendido?

Qué bonita pregunta, porque le diría que está bien ser libre. [La actriz toma un momento para respirar y su voz se quiebra al continuar]. Yo viví mucho tiempo queriendo demostrar que era capaz o muchas veces pensando que tal vez mis ideas no eran válidas y es todo lo contrario. Entre más hablemos, podemos encontrar a personas que piensen como nosotros y que no está mal pensar diferente. Le diría que no tiene que demostrar nada y le pediría que simplemente sea ella misma, porque simplemente siendo, somos valiosas. No tenemos que demostrarle nada a nadie.

_______________________________________

(*) Carmen Aub se refirió al síndrome de Asia (Autoimmune Inflammatory Syndrome Induced by Adjuvants, por sus siglas en inglés). Se trata de una poco frecuente reacción autoinmune o inflamatoria, atribuida a la presencia de una sustancia extraña al organismo. Si bien hizo mención a ella y describió algunos de los síntomas, en ningún momento manifestó que hubiese sido diagnosticada.

Aunque no es una enfermedad per se, y todavía no hay ningún estudio científico relacionado con ella, hay informes de muchas mujeres que dicen haber experimentado síntomas similares después de realizarse implantes mamarios.

Temas Celebridades