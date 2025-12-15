Al rescate de los autos de inmigrantes detenidos por ICE: ofrecen un servicio gratuito de remolque en Carolina del Norte

Los habitantes de Carolina del Norte fueron testigos de un aumento en la cantidad de redadas organizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). En un esfuerzo por ayudar a las familias migrantes afectadas por los operativos, una empresa que remolca autos ofreció sus servicios sin costo alguno.

El servicio gratis de remolque de autos para inmigrantes detenidos

Ramón Vargas, trabajador puertorriqueño de la empresa Carolina Towing & Transport, se convirtió en una figura clave durante los recientes operativos del ICE en Charlotte, Carolina del Norte. Su labor quedó reflejada en una fotografía publicada por The Charlotte Observer el 21 de noviembre, en la que aparece realizando uno de los remolques derivados de los arrestos.

El 18 de noviembre, un hombre fue detenido por agentes migratorios en Eastway Crossing y su vehículo quedó abandonado en la vía pública. Vargas acudió al lugar para retirar el automóvil y devolverlo a los familiares del detenido, evitando que la unidad fuera confiscada o perdida.

Tras ese caso y ante el aumento de redadas, Carolina Towing & Transport anunció que ofrecerá remolque gratuito para los autos de personas detenidas por ICE.

“Me hace feliz”

Vargas fue entrevistado por Telemundo días después de que su historia fuera publicada.

“Me hace sentir feliz y al mismo tiempo un poquito frustrado porque es lo único que podemos hacer por esas personas”, expresó el puertorriqueño. “Aparte, no queremos que lo pierdan todo. Si quedan familiares en el hogar, de perdida que tengan un vehículo para moverse”.

Agregó que los hogares migrantes deben tener la oportunidad de vender su automóvil para conseguir fondos y empezar sus vidas desde cero en otro país, en caso de que la deportación sea inminente.

La reacción de la comunidad migrante ante el apoyo

Durante esa semana, Vargas remolcó más de 11 vehículos en distintos puntos de Charlotte, principalmente en áreas frecuentadas por trabajadores migrantes.

El empleado señaló que muchas de las personas con las que interactuó estaban emocionalmente afectadas por las detenciones, como el caso de una mujer con un recién nacido que agradeció profundamente la devolución de su auto.

Carolina del Norte se volvió uno de los blancos de la política antiinmigración del presidente Donald Trump (Unsplash/Ryan M)

El gesto de Vargas generó numerosas reacciones positivas en redes sociales, donde usuarios destacaron su solidaridad y apoyo a la comunidad en un momento marcado por el temor y la incertidumbre generados por la operación de ICE, que dejó más de 240 arrestos en la región, según datos del Departamento de Seguridad Nacional citados por PBS.

Usuarios en YouTube respondieron a la entrevista de Ramón Vargas con comentarios como “gracias por ser un buen hombre y por tener un gran corazón, que Dios lo bendiga” y “que Dios siga bendiciendo a ese joven que representa lo que es la empatía con el prójimo”.

Los arrestos del ICE en Carolina del Norte no ceden

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. reportó que se realizaron más de 240 arrestos durante la operación antiinmigración más reciente en Carolina del Norte, de acuerdo con PBS. Las redadas estuvieron enfocadas en los alrededores de Charlotte, pero se extendieron hacia Raleigh.

El 19 de noviembre, aproximadamente 100 personas protestaron en contra de las redadas afuera de un Home Depot en Charlotte (Unsplash/Julia A. Keirns)

Esta estrategia fue apodada como Operation Charlotte’s Web (Operación la telaraña de Charlotte, en referencia al libro infantil del mismo nombre).

PBS reportó que los agentes federales no han publicado detalles sobre las personas detenidas y tampoco sobre los lugares que visitarán. Esta situación ha generado miedo e incertidumbre entre los locales.

Los efectos de los arrestos son visibles en la región que comprende a Charlotte y Raleigh. Según PBS, la asistencia escolar ha disminuido y múltiples comercios pequeños cerraron por falta de clientes y para evitar enfrentamientos con los agentes migratorios.