La contundente iniciativa de los estudiantes de Raleigh para hacer frente al ICE en las escuelas

La ciudad de Raleigh, Carolina del Norte, es una de las más afectadas por la fuerte presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Ahora, para protestar contra el accionar federal, los estudiantes de las escuelas de esa localidad iniciaron una serie de manifestaciones.

Estudiantes de Raleigh protestan contra el ICE: por qué crecieron las manifestaciones

Según informó ABC 11, alumnos de la escuela secundaria Southeast Raleigh Magnet se manifestaron en la puerta del establecimiento para exigir un freno a las redadas y detenciones que lleva adelante el ICE en la región.

Estudiantes de Raleigh se movilizaron en la puerta de su escuela Captura de pantalla ABC 11

Los alumnos decidieron realizar la protesta después de finalizar sus clases, en medio del complicado contexto migratorio que atraviesa el Estado del Talón de Alquitrán.

Esta nueva huelga se sumó a otras dos que acontecieron en distintas entidades educativas durante las últimas horas, como lo son las escuelas secundarias de Rolesville y Wakefield.

Por el momento, no se conocieron informes oficiales de agentes en toda el área de Raleigh, aunque sí se registraron algunos casos en los que uniformados aparecieron por sorpresa en lugares de trabajo, según testimonios de migrantes afectados.

Estudiantes de Raleigh manifestaron contra el ICE Captura de pantalla ABC 11

Qué sabe Raleigh sobre la operación Charlotte’s Web

De acuerdo con ABC 11, desde la agencia federal de inmigración aseguraron que, por el momento, los operativos correspondientes a la operación Charlotte’s Web no se expandirán a otras regiones cercanas, lo que significa que Raleigh no es uno de los objetivos.

Esta iniciativa fue la fase más reciente de los esfuerzos de deportación masiva del presidente republicano Donald Trump en la ciudad más grande de Carolina del Norte. Como parte de ella, han enviado a militares y agentes de inmigración para cumplir con las políticas que pregona el gobierno.

El ICE intensificó sus redadas en Carolina del Norte Archivo

De hecho, personalidades que apoyan la operación federal argumentan que las acciones a nivel estatal permiten que la región sea “más segura” y “más fuerte”.

De todas formas, si bien por el momento parece no haber peligro para Raleigh, Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), manifestó que “la operación no ha terminado y no terminará pronto”.

El joven de Raleigh que salvó a su padre del ICE por usar la función de Siri en su celular

Durante la semana pasada, Fernando Vásquez, ciudadano estadounidense de 18 años en Raleigh, dijo en Unvision que salvó a su padre de ser arrestado por el ICE gracias a que, cuando vio a los agentes, lo llamó a través de la asistente virtual Siri de su celular.

Cuando su progenitor atendió, el adolescente inmediatamente le gritó: “Corre, corre, aquí está inmigración”. Así fue cómo el hombre se escondió en un camión y evitó que los oficiales noten su presencia.

Distintas comunidades ya se manifestaron por las redadas del ICE en Carolina del Norte Associated Press

El padre de Vásquez se encontraba trabajando en una obra en construcción, cuando su hijo se dejó arrestar y permaneció en silencio para permitir que él tenga más tiempo de escapar o esconderse.

En principio, el ICE había arrestado a Fernando, pero cuando revisaron su billetera y notaron que tenía documentos de ciudadano, lo dejaron ir rápidamente. Esa distracción fue fundamental para lograr que su progenitor no sea atrapado.