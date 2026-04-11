Trabaja en un local de comida rápida de Carolina del Norte, halló más de US$9000 en el baño y su gesto conmovió a todos

Un trabajador de un local de Chick-fil-A en Carolina del Norte entregó a la administración una suma cercana a los US$10.000 que encontró durante su turno. El dinero fue restituido a su dueño y el caso fue destacado por autoridades y clientes.

Empleado de Chick-fil-A en Carolina del Norte encuentra más de US$9000 en un baño de Kinston

El hecho ocurrió el Viernes Santo en un restaurante de la cadena ubicado en la ciudad de Kinston, donde un empleado de 18 años identificó dos sobres con dinero en efectivo dentro del baño del establecimiento. El hallazgo se produjo durante una pausa laboral.

“Estaban en el suelo, al lado del inodoro. Lo primero que pensé fue... bueno, no, esto no puede estar pasando. Algo anda mal”, dijo el trabajador, Jaydon Cintron, en una entrevista con WITN.

Según se informó, el dinero estaba dividido en dos paquetes provenientes de entidades bancarias. El monto total ascendía a aproximadamente US$9333.

Uno de los sobres estaba vinculado a First Citizens Bank (contenía US$5000) y el otro a Truist Bank (contenía US$4333), según los datos aportados tras el hallazgo y difundidos por la cadena televisiva.

El hallazgo sucedió en un restaurante Chick-fil-A en Kinston, Carolina del Norte Google Maps

Qué hizo el trabajador de Chick-fil-A tras hallar miles de dólares en el baño

“Luego simplemente lo recogí y lo llevé a Recursos Humanos“, contó Cintron. El joven tomó esta decisión para iniciar el proceso de devolución.

Tras entregar el efectivo, la gerencia del restaurante intentó identificar al propietario mediante registros internos y cámaras de seguridad. Sin embargo, en una primera instancia no lograron ubicarlo por esos medios.

Días después, la persona dueña del dinero se presentó en el local para reclamarlo. La administración confirmó la coincidencia de los datos y procedió a la devolución del total encontrado.

El empleado explicó que su decisión de devolver el dinero estuvo vinculada a sus principios personales. Tras ser consultado por los motivos de su decisión de no quedarse con el hallazgo señaló: “Eso no es lo que Jesús habría hecho. Eso no es lo que Dios habría querido”.

Además, el joven afirmó que su fe guía su pensamiento. “El dinero es inútil sin carácter”, agregó.

El jefe de policía elogió la acción del joven de 18 años Captura de pantalla Youtube WITN-TV

La policía y la comunidad de Kinston destacó la conducta del empleado que devolvió el dinero

El jefe de policía local, Keith Goyette, se refirió al caso y señaló que no es habitual encontrar este tipo de conductas en situaciones similares. También indicó que el accionar del joven permitió resolver el hecho sin intervención adicional.

“Mucha gente, lamentablemente, se quedará con ese dinero”, dijo Goyette. “Felicitaciones a ese empleado de Chick-Fil-A. Sin duda, merece una recompensa", señaló.

Por su parte, el propietario del restaurante, John McPhaul, sostuvo que la conducta del empleado refleja el tipo de valores que se promueven dentro del equipo de trabajo.

“El verdadero liderazgo, la verdadera integridad, consiste en hacer lo correcto incluso cuando nadie te ve”, dijo McPhaul. “Jaydon lo hizo en este caso y merece ser elogiado por ello”, expresó.

Qué recompensa recibió el joven tras devolver más de US$9000

Una vez recuperado el dinero, el propietario ofreció una gratificación de US$500 al empleado. En un primer momento, el joven rechazó el ofrecimiento en reiteradas ocasiones.

“Solo hice esto porque eso es lo que Jesús haría”, argumentó tras rechazar la recompensa, según le relató a WITN.

Finalmente, tras la insistencia del dueño del dinero, aceptó el monto ofrecido. El caso se difundió en la comunidad local y fue presentado como un ejemplo de comportamiento en el ámbito laboral.