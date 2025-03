Así se vive en la ciudad de Carolina del Norte que se levanta como un refugio para migrantes latinos

Asheville, en Carolina del Norte, se convirtió en un destino para los migrantes latinos que buscan nuevas oportunidades y una mejor calidad de vida. Aunque en el pasado la presencia hispana era limitada, en las últimas décadas la ciudad experimentó un crecimiento notable de esta comunidad. Miles de familias latinas echaron raíces en la zona y encontraron un lugar para desarrollarse.

El atractivo para los inmigrantes de la ciudad está en su oferta laboral en expansión, en la integración que facilita a quienes llegan y en el crecimiento de la comunidad.

Con el tiempo, los propios migrantes lograron hacer de la ciudad un espacio donde la identidad latina se preserva y se refleja en la gastronomía, los negocios y las costumbres que forman parte de la vida cotidiana.

Asheville es una ciudad ubicada en medio de las Montañas Blue Ridge que equilibra los espacios urbanos con los naturales (Unsplash) Unsplash

Cómo los migrantes han transformado la economía de Asheville

Lo que comenzó como pequeños emprendimientos, hoy es una red de negocios latinos que estimulan la economía de Asheville. Restaurantes, tiendas de abarrotes, servicios de construcción y hasta food trucks son solo algunos ejemplos del crecimiento de la comunidad migrante en la ciudad.

Además de generar empleo, estos negocios lograron posicionarse en varios sectores, ofreciendo oportunidades tanto para quienes recién llegan como para aquellos que buscan estabilidad laboral.

Uno de los ejemplos más claros de esta transformación es el de Macario Jiménez. Llegó desde Puebla, México, en el invierno de 1999, con una maleta y muchas dudas. No hablaba inglés y el choque cultural fue inmediato. “Recuerdo que apenas llegué, lo más difícil fue el idioma. No entendía nada y me costaba comunicarme”, indicó Macario a Exploreasheville.

Durante años trabajó en restaurantes, aprendiendo desde la cocina hasta la administración. Pero siempre soñó con algo propio. En 2020, en plena pandemia, tomó el riesgo de abrir su food truck, Sabora, especializado en hamburguesas con un toque latino. “No es solo la típica hamburguesa americana, le ponemos ingredientes nuestros, como chile poblano y pico de gallo”, explicó.

Hoy, al ver su negocio funcionando, Macario se enorgullece de lo que logró. “Cuando llegué, no había tantos hispanos ni tantas oportunidades. Ahora siento que las cosas están cambiando. Hay más apoyo, más negocios latinos y más posibilidades de crecer”.

El idioma, un reto para los latinos en Asheville

Para muchos migrantes latinos, el idioma es uno de los primeros y más grandes obstáculos al llegar a Asheville. No se trata solo de poder comunicarse, sino de desenvolverse en el día a día: buscar trabajo, alquilar una vivienda, pedir ayuda médica o, incluso, algo tan simple como hacer una compra en el supermercado.

Macario Jiménez recordó bien esos primeros meses después de su llegada. “No entendía nada, ni siquiera cómo pedir comida en un restaurante. Me daba vergüenza hablar y que me miraran raro”, contó. Con el tiempo, y más por necesidad que por ganas, comenzó a aprender. Primero con gestos, luego con palabras sueltas y después con frases que iba memorizando de la televisión o escuchando a sus compañeros de trabajo. “Fue difícil, pero hoy puedo decir que lo logré”, comentó a Exploreasheville.

Cecilia Marchesini, en cambio, nunca pensó en migrar hasta que Asheville apareció en su camino. Llegó desde Córdoba, Argentina, en 1993 con la idea de una visita corta, pero terminó quedándose. Según Marchesini, aprender inglés no fue fácil, sobre todo en una época en la que la comunidad latina era pequeña. “Al principio, si encontraba a alguien que hablara español, era como un regalo”, recordó. Hoy, desde su restaurante Cecilia’s Kitchen, disfruta el cambio: “Ahora casi todos quieren hablarme en español, la comunidad es enorme y hay comida latina por todos lados”.

Sabora, el food truck que Macario abrió en plena pandemia y hoy sigue creciendo (IG: sabora_foodtruck)

Los inicios de la comunidad latina en Asheville

La historia de la comunidad latina en Asheville es reciente, pero su impacto es innegable. En los años 80, apenas había dos restaurantes latinos: Dolores y José en West Asheville y Pedro’s Porch en Biltmore Village. También existía un pequeño puesto de burritos en el centro que con los años se convertiría en el reconocido restaurante Salsa’s.

El crecimiento de la comunidad latina en esta región tiene raíces profundas, que van mucho más allá de las migraciones recientes y se entrelazan con siglos de historia.

La antropóloga y profesora de la Universidad de Carolina del Norte, Hannah Gill, señaló en su libro The Latino Migration Experience in North Carolina: New Roots in the Old North (La experiencia migratoria latina en Carolina del Norte: Nuevas raíces en el viejo norte) que el español fue el primer idioma europeo en Western North Carolina. Su presencia se remonta a la década de 1530, cuando Hernando De Soto exploró la región en busca de oro.

Blue Ridge Parkway, Asheville, Carolina del Norte Unsplash

Siglos después, en la década del 70, las primeras familias y trabajadores de habla hispana llegaron a las montañas Apalaches, en su mayoría para emplearse en la cosecha de manzanas y en la industria de los pinos de Navidad. Pero la migración no se dio solo en el ámbito rural. “También hubo reclutamiento de técnicos y profesionales latinos para esta zona”, explicó Gill.