Día de Acción de Gracias 2025: dónde conseguir pavos gratis para la cena de Thanksgiving en Carolina del Norte
Diferentes organizaciones en el estado ofrecen alimentos sin costo; es uno de los feriados federales más importantes de EE.UU.
- 4 minutos de lectura'
El Día de Acción de Gracias es una de las festividades más importantes en Estados Unidos. La costumbre indica que las personas deben reunirse en familia y compartir la cena, que generalmente consiste de pavo y otros platillos tradicionales de la fecha. Es por ello que diversas organizaciones realizan eventos gratuitos en donde ofrecen comidas a quienes cumplan con los requisitos.
Pavos gratis en Carolina del Norte por el Día de Acción de Gracias
En Carolina del Norte hay comunidades donde diversas organizaciones locales suelen repartir alimentos y pavos gratis durante la temporada de Thanksgiving, según Triangle on the Cheap.
Este tipo de acciones están dirigidas especialmente a las familias que atraviesan por inseguridad alimentaria, o que no cuentan con los recursos para tener una comida tradicional.
Algunos de los sitios en donde regalarán pavos este Día de Acción de Gracias son:
- La iglesia la Voz de la Esperanza
Esta organización obsequiará alimentos en la 7122 Robinson Church Rd, Charlotte, el próximo sábado 15 de noviembre, según anunciaron en sus redes sociales. El cupo es limitado y se requiere un registro previo para poder acceder a los beneficios.
- Cena Anual de Acción de Gracias de Lucky Spot Barbershop
Los pavos se entregarán en el Centro de recreación Southview, ubicado en la Calle Vilma 1720, en la ciudad de Charlotte, el próximo 25 de noviembre a partir de las 18.00 hs (hora del Este de EE.UU.). Las entradas son gratis y se obtienen en el sitio web Event Brite.
Esta organización es patrocinada por la Oficina del Sheriff del Condado de Mecklenburg, Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg y el Departamento de Parques y Recreación.
- Almuerzo comunitario de Thanksgiving por United Way
El próximo jueves 27 de noviembre en Forest City regalarán cenas comunitarias que pueden consumirse en las instalaciones de la organización ubicada en 668 Withrow Rd, o llevarse a casa para compartir en familia. El evento iniciará a las 14.00 hs (hora local), de acuerdo con La Noticia.
Más ayuda durante Acción de Gracias en Carolina del Norte
Durante los próximos días, centros como Manna Food Bank ofrecerán redes de despensas con distribución de alimentos gratuitos en diferentes ciudades al oeste de Carolina del Norte, de acuerdo con 828 News Now.
Así mismo, existen centros comunitarios como Asheville, Buncombe Community Christian Ministry, Western Carolina Rescue Ministries, Haywood Street Congregation y Swannanoa Valley Christian Ministry, en los que también se entregarán recursos alimentarios.
Mientras que el Ejército de Salvación de Asheville ofrecerá comidas y cajas de alimentos para el Día de Acción de Gracias a través de su Centro de Esperanza, ubicado en 204 Haywood St, en esta ciudad de Carolina del Norte.
Por otro lado, organizaciones como el Centro Comunitario de Burton Street realizarán eventos vecinales en los que los participantes pueden compartir comida. Este 2025, el denominado “Friendsgiving” se realizará el sábado 22 de noviembre, según anunciaron en sus redes sociales.
Por qué se consume pavo el Día de Acción de Gracias en EE.UU.
El Día de Acción de Gracias es uno de los feriados federales del país norteamericano que se celebra el cuarto jueves de noviembre de cada año, según el gobierno estadounidense.
El origen de esta tradición se remonta a 1621, cuando los colonos ingleses de Plymouth y los nativos americanos de esta zona que actualmente pertenece al estado de Massachusetts, se reunieron para celebrar la primera cosecha exitosa tras un largo y duro invierno.
La historia dice que esta celebración duró tres días, y que colonos y nativos americanos compartieron alimentos, como calabazas, frutos secos y pavo. Actualmente, Thanksgiving es uno de los días festivos más importantes en EE.UU., y suele ser motivo para que las familias se reúnan.
Otras noticias de Agenda EEUU
Última edición. Festival de Linternas Chinas en Carolina del Norte: actividades y precios
Los beneficiados. Buenas noticias para inquilinos en Los Ángeles: la ley que frena la suba en alquileres y modifica la renta de casas
Frente frío. Las probabilidades de nieve en Nueva York para el tercer fin de semana de noviembre
- 1
Rating: cómo le fue a Moria Casán en su primera semana y qué dijo de la China Suárez
- 2
Rosario: iba en bicicleta, cayó al chocar con la puerta de un auto, la atropelló un colectivo y murió
- 3
Johnny Depp salió a divertirse por la noche porteña: asado, vino, música y amigos
- 4
La fuerte reacción de la joven que le hizo RCP a Fernando Báez Sosa tras el estreno del documental de Netflix