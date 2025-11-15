Día de Acción de Gracias 2025: dónde conseguir pavos gratis para la cena de Thanksgiving en Carolina del Norte

El Día de Acción de Gracias es una de las festividades más importantes en Estados Unidos. La costumbre indica que las personas deben reunirse en familia y compartir la cena, que generalmente consiste de pavo y otros platillos tradicionales de la fecha. Es por ello que diversas organizaciones realizan eventos gratuitos en donde ofrecen comidas a quienes cumplan con los requisitos.

Pavos gratis en Carolina del Norte por el Día de Acción de Gracias

En Carolina del Norte hay comunidades donde diversas organizaciones locales suelen repartir alimentos y pavos gratis durante la temporada de Thanksgiving, según Triangle on the Cheap.

En el Día de Acción de Gracias en EE.UU. se acostumbra una cena en familia en la que el pavo es el plato principal (Pexels/Tima Miroshnichenko)

Este tipo de acciones están dirigidas especialmente a las familias que atraviesan por inseguridad alimentaria, o que no cuentan con los recursos para tener una comida tradicional.

Algunos de los sitios en donde regalarán pavos este Día de Acción de Gracias son:

La iglesia la Voz de la Esperanza

Esta organización obsequiará alimentos en la 7122 Robinson Church Rd, Charlotte, el próximo sábado 15 de noviembre, según anunciaron en sus redes sociales. El cupo es limitado y se requiere un registro previo para poder acceder a los beneficios.

La Voz de la Esperanza entregará pavos gratis en Carolina del Norte (Facebook/La Voz De La Esperanza) Prime 316

Cena Anual de Acción de Gracias de Lucky Spot Barbershop

Los pavos se entregarán en el Centro de recreación Southview, ubicado en la Calle Vilma 1720, en la ciudad de Charlotte, el próximo 25 de noviembre a partir de las 18.00 hs (hora del Este de EE.UU.). Las entradas son gratis y se obtienen en el sitio web Event Brite.

Esta organización es patrocinada por la Oficina del Sheriff del Condado de Mecklenburg, Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg y el Departamento de Parques y Recreación.

Almuerzo comunitario de Thanksgiving por United Way

El próximo jueves 27 de noviembre en Forest City regalarán cenas comunitarias que pueden consumirse en las instalaciones de la organización ubicada en 668 Withrow Rd, o llevarse a casa para compartir en familia. El evento iniciará a las 14.00 hs (hora local), de acuerdo con La Noticia.

Más ayuda durante Acción de Gracias en Carolina del Norte

Durante los próximos días, centros como Manna Food Bank ofrecerán redes de despensas con distribución de alimentos gratuitos en diferentes ciudades al oeste de Carolina del Norte, de acuerdo con 828 News Now.

Organizaciones se preparan para regalar pavos y alimentos en el Día de Acción de Gracias en Carolina del Norte (Pexels/Karola G)

Así mismo, existen centros comunitarios como Asheville, Buncombe Community Christian Ministry, Western Carolina Rescue Ministries, Haywood Street Congregation y Swannanoa Valley Christian Ministry, en los que también se entregarán recursos alimentarios.

Mientras que el Ejército de Salvación de Asheville ofrecerá comidas y cajas de alimentos para el Día de Acción de Gracias a través de su Centro de Esperanza, ubicado en 204 Haywood St, en esta ciudad de Carolina del Norte.

Por otro lado, organizaciones como el Centro Comunitario de Burton Street realizarán eventos vecinales en los que los participantes pueden compartir comida. Este 2025, el denominado “Friendsgiving” se realizará el sábado 22 de noviembre, según anunciaron en sus redes sociales.

Por qué se consume pavo el Día de Acción de Gracias en EE.UU.

El Día de Acción de Gracias es uno de los feriados federales del país norteamericano que se celebra el cuarto jueves de noviembre de cada año, según el gobierno estadounidense.

El pavo es uno de los platillos representativos del Día de Acción de Gracias (Pexels/Karola G)

El origen de esta tradición se remonta a 1621, cuando los colonos ingleses de Plymouth y los nativos americanos de esta zona que actualmente pertenece al estado de Massachusetts, se reunieron para celebrar la primera cosecha exitosa tras un largo y duro invierno.

La historia dice que esta celebración duró tres días, y que colonos y nativos americanos compartieron alimentos, como calabazas, frutos secos y pavo. Actualmente, Thanksgiving es uno de los días festivos más importantes en EE.UU., y suele ser motivo para que las familias se reúnan.