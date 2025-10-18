Día de Acción de Gracias 2025: se espera un récord de pasajeros y demoras en aeropuertos estadounidenses

El Día de Acción de Gracias o Thanksgiving es una de las festividades más esperadas del año en Estados Unidos. Muchos viajan a otros estados o ciudades para reunirse con sus familiares y seres queridos, pero este año podrían encontrar complicaciones adicionales. Un informe advirtió un récord de pasajeros y se podrían producir demoras en los vuelos y aeropuertos.

Por qué se esperan retrasos en los vuelos en EE.UU. para el Día de Acción de Gracias

Como cada cuarto jueves de noviembre, el 27 de ese mes se celebrará Thanksgiving en EE.UU. y, junto a Navidad, se espera que los viajes con motivo de estas festividades alcancen un récord este 2025. En medio del cierre del gobierno federal, el incremento de las reservas de vuelos podría derivar en complicaciones y retrasos.

Muchos estadounidenses viajan en el territorio para celebrar Acción de Gracias Freepik

Según un informe de Cirium remarcado por CBS News, el número de reservas de viajes aumentó para Acción de Gracias y Navidad con respecto a 2024, en las realizadas en el período comprendido entre el 20 de junio y el 8 de octubre. Con motivo de Thanksgiving, el incremento fue del 2% este año, mientras que para la festividad de diciembre fue del 1%.

Si bien algunas aerolíneas incluyeron asientos adicionales para la festividad de noviembre, como 100 mil extra por parte de Southwest Airlines y American Airlines, los efectos del cierre del gobierno podrían impactar en los viajes.

El cierre inició el 1º de octubre pasado y, desde entonces, la administración de Donald Trump ordenó el despido de miles de trabajadores federales, mientras otros continúan en sus tareas con paralización de salario.

El cierre del gobierno puede ocasionar retrasos en los viajes Freepik

Cómo afecta el cierre del gobierno en EE.UU. a los vuelos por el Día de Acción de Gracias

Expertos consultados por el medio mencionado destacaron que la situación laboral de los empleados de control en la aviación o de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) puede impactar en los tiempos de los procesos para los vuelos.

Esto se debería a la menor capacidad de operación debido a una reducción de personal, a la vez que se trata de mantener los estándares de seguridad y verificación de las instalaciones.

Los aeropuertos de EE.UU. enfrentan una reducción de trabajadores Freepik

La Asociación de Viajes en Estados Unidos advirtió en septiembre pasado una serie de efectos que podrían suceder tras el 1º de octubre:

Retrasos en los vuelos y cancelaciones: con filas más largas en los aeropuertos.

y cancelaciones: con filas más largas en los aeropuertos. Escasez de personal y déficit de contrataciones y capacitaciones.

Freno a la modernización de los sistemas de viajes.

Cómo afectó el último cierre del gobierno a los aeropuertos en EE.UU.

El último cierre del gobierno en EE.UU. tuvo lugar durante el primer mandato de Trump, en 2019, y duró 35 días al consolidarse como el más prolongado de la historia de ese país. Esta situación impactó en los viajes del territorio norteamericano.

Según AP, la TSA y los aeropuertos de Estados Unidos enfrentaron una escasez de controladores de tráfico aéreo, que llevó a que los empleados que permanecieron trabajaran hasta 60 horas a la semana.

En tanto, una terminal del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA, por sus siglas en inglés) se vio obligada a cerrar por la ausencia de inspectores de seguridad, entre reportes de enfermedad y renuncias.