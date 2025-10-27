Carson Wentz pasa a la reserva de lesionados al requerir cirugía de hombro, según fuente de AP

MINNEAPOLIS (AP) — Los Vikings de Minnesota colocaron al quarterback Carson Wentz en la reserva de lesionados el lunes después de que soportara una lesión en el hombro durante los últimos dos juegos y medio en reemplazo de J.J. McCarthy.

Wentz se someterá a una cirugía en su hombro izquierdo, que no es el de lanzar, que pondrá fin a su temporada, según una persona con conocimiento de los planes que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque los Vikings aún no habían anunciado esos detalles.

McCarthy, quien sufrió un esguince alto en su tobillo derecho durante el segundo juego de la temporada, ya estaba en camino de regresar a la acción esta semana cuando los Vikings, que están teniendo dificultades (3-4), jueguen contra Detroit, su rival de división.

Wentz, quien firmó con el equipo por el que creció apoyando en la vecina Dakota del Norte la semana antes de que comenzara la temporada regular, pasó de ser un veterano suplente a titular después de que McCarthy se lesionara. Los Vikings tuvieron un récord de 2-3 con Wentz, incluyendo una derrota aplastante de 37-10 ante los Chargers de Los Ángeles el jueves. Se lesionó por primera vez en la primera mitad el 5 de octubre en Londres contra los Browns de Cleveland.

El veterano estuvo bajo mucha presión esa noche, con los tackles titulares Christian Darrisaw y Brian O'Neill, además del centro titular original Ryan Kelly todos fuera por lesión, y recibió varios golpes fuertes que lo hicieron estremecerse. El entrenador de los Vikings, Kevin O'Connell, dijo que el personal médico le informó que Wentz no corría el riesgo de sufrir más daños al permanecer en el juego, por lo que decidió no exponer al novato no reclutado Max Brosmer a la presión de pase detrás de una línea ofensiva improvisada y lo mantuvo en el juego hasta la última serie.

Wentz, quien fue la segunda selección en el draft de la NFL de 2016 tomado por los Eagles de Filadelfia, extendió su récord en la liga al hacer de Minnesota el sexto equipo para el que ha sido titular al menos una vez en las últimas seis temporadas.

Los Vikings utilizaron el puesto abierto en la lista para reclamar al ex ala cerrada de los Packers de Green Bay, Ben Sims, de la lista de waivers. El ala cerrada Josh Oliver fue obligado a salir del último juego con una lesión en el pie.

