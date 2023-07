Casey DeSantis fue contundente y respondió a las críticas de “Karen” y “Walmart Melania”

escuchar

Si hay alguien que está metida de lleno en la campaña de Ron DeSantis con miras a ser el representante de los republicanos en Estados Unidos, sin dudas es su esposa. Casey DeSantis recorre tanto Florida como el país al lado del gobernador. Recientemente, la expresentadora de televisión opinó acerca del trato de los medios de comunicación hacia ella y sostuvo que “su familia no va a retroceder” ante el escrutinio partidista.

La intervención de la primera dama de Florida ocurrió durante una entrevista en Fox & Friends en la que acompañó a su esposo, donde hablaron de varios temas, entre ellos, la forma en que los medios se han referido a ellos, su vida familiar mientras transcurre la campaña electoral con miras a 2024 y su diagnóstico de cáncer.

Mientras conversaban con Ainsley Earhardt, la conductora del programa, Casey expresó: “Una cosa que los medios acertaron sobre mí es que compro en Walmart”, y luego agregó: “Creo que es interesante y probablemente puedas simpatizar con esto, cuando te persiguen y solo te insultan. Eso significa que no quieren litigar los méritos de su caso. No quieren tener una conversación. Quieren insultarte”.

Ron y Casey DeSantis estuvieron en el programa Fox & Friends, conducido por la presentadora Ainsley Earhardt Instagram/@aearhardt

Desde que el gobernador de Florida anunció su precandidatura, la primera dama estatal ha sido objeto de escrutinio y burlas por parte de los medios de comunicación, según denunció públicamente. Ya no se trata solo del término “Ron Desanctimonious”, acuñado por el expresidente Donald Trump a su principal contrincante republicano.

A Casey la han llamado “Karen de Estados Unidos” y “Walmart Melania”, e incluso la han comparado con Lady MacBeth y una aspirante a Jackie Kennedy, todos apodos peyorativos impulsados por motivos políticos.

Sin embargo, esto no impidió que la familia DeSantis se mantenga de pie y con la meta de llegar a la Casa Blanca en 2024. “Quieren intentar que retrocedas, pero antes te digo: no retrocederemos cuando se trata de nuestra familia”, dijo Casey.

Ron y Casey DeSantis estuvieron en el programa Fox & Friends, conducido por la presentadora Ainsley Earhardt Instagram/@aearhardt

Durante la entrevista, la expresentadora de televisión también reflexionó acerca de su diagnóstico de cáncer, hace dos años. En ese sentido, recordó el momento en que descubrió que estaba enferma y cómo lo afrontaría siendo madre de tres niños pequeños.

“Cualquiera dirá que, con un diagnóstico de cáncer, cuando comienzas a escuchar esas palabras, no es algo definitivo desde el principio”, expresó, y luego agregó que sus hijos tenían 4, 3 y 1 año. “Es muy, muy difícil cuando miras a tus hijos y no saben”, dijo, durante un momento sensible.

Ron y Casey DeSantis estuvieron en el programa Fox & Friends, conducido por la presentadora Ainsley Earhardt Instagram/@aearhardt

De hecho, la primera dama también reveló que los pequeños todavía no sabían que estuvo enferma y contó que durante las rondas de quimioterapia y radiación, pese a que se sentía muy mal, no se atrevió a contarles lo que sucedía.

Por último, Casey elogió a Ron DeSantis por ayudar a la familia a atravesar un momento tan difícil y destacó el apoyo de su marido en ese momento y también la tenacidad y constancia que ella dice que lo caracteriza para llevar a cabo la campaña que tiene como objetivo resultar ganador en las primarias del Partido Republicano.

LA NACION