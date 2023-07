Casey DeSantis se mete de lleno en la campaña de su marido

escuchar

Casey DeSantis, la primera dama de Florida y esposa del gobernador Ron DeSantis, empezó a tener un rol más activo en la campaña de su marido, quien busca la nominación republicana para la presidencia de Estados Unidos. Aunque su participación dentro del equipo estratégico es ampliamente conocida, la expresentadora de televisión tuvo los reflectores sobre ella con su primer evento en solitario, celebrado este jueves en Iowa. Desde ahí, conectó con otras madres para proyectar a su esposo como defensor del movimiento de los “derechos de los padres”.

A sus 42 años, todas las facetas de Casey DeSantis hablan por ella: experiodista, madre de tres hijos pequeños y sobreviviente de un cáncer de mama. Todos estos elementos conforman su propia historia personal y le sirvieron para crear un vínculo con el público presente, en un ambiente íntimo donde habló de su vida como madre y esposa de un político, mientras les decía a las mujeres que ellas podrían unirse a la fuerza del cambio.

El evento, que tuvo lugar en Johnston, Iowa, fue el último ejemplo de cómo Casey DeSantis despliega el apoyo para su esposo. Sentada en un pequeño escenario, se presentó para dar el lado más humano del gobernador de Florida. “Mientras tenga aliento en mi cuerpo, saldré y lucharé por Ron DeSantis”, afirmó. “No porque sea mi marido. Eso es parte de ello, pero es porque creo en él con cada parte de mi ser. Si quieres que alguien vaya a Washington DC a limpiar la casa, para poder volver a poner a este país en su trayectoria, en la que estamos hablando de nuestros derechos y de que nuestro gobierno debe proteger nuestros derechos, él es el hombre para hacerlo. Si tengo que cruzar este país, lo haré”, defendió.

Lanza Mamas for DeSantis

Casey DeSantis es considerada como “el arma secreta” de DeSantis y la estratega principal dentro de sus últimas campañas. En su aparición con la gobernadora republicana del estado de Iowa, Kim Reynolds, contestó una serie de preguntas y respuestas mientras lanzaba oficialmente su versión nacional de “Mamas for DeSantis”, que amplía la estatal y que comenzó durante la candidatura de reelección del político en 2022.

Su dominio frente a las audiencias es producto también de su carrera como presentadora de televisión. Además, Iowa es un estado crucial en las primarias republicanas. Gran parte de sus comentarios se centraron en una agenda social con “derechos de los padres”, que incluye esfuerzos para limitar la forma en la que se enseñan temas como la raza o la sexualidad, así como ataques a los derechos de las personas transgénero.

Entre el público, el mensaje resonó, sobre todo porque muchos estaban afiliados a Moms for Liberty, un grupo que es una potencia conservadora en cuestiones sociales. Con su campaña busca movilizar a madres, abuelas y padres en general para elegir a DeSantis.

Como una mirada más personal, Casey compartió historias de su vida familiar, de sus hijos y de cómo lidió con su tratamiento tras ser diagnosticada con cáncer de mama a finales de 2021. Apeló a la franqueza al revelar sus miedos como madre, vinculándolos con la campaña de su marido. Su mensaje no fue sutil: “Hubo un momento en mi vida en que no sabía si iba a ver a mis hijos graduarse del jardín de infantes y muchos menos del secundario. Te diré que, cuando pases por algo así y estés en medio de la noche, asustado y no sepas lo que va a pasar, te arrastras a la cama con tus hijos y tienes la esperanza de que para mañana puedas tener más tiempo con ellos. Luego te das cuenta de que Dios te ha dado más oportunidades de vivir. Cuando la tienes en la vida, ¿qué haces con ella?, ¿me importa lo que diga un titular? No. Me importa proteger la inocencia de mis hijos y de sus hijos”.

