Chicago resiste a represión migratoria de Trump, inspirando a otras ciudades

CHICAGO (AP) — Baltazar Enriquez comienza la mayoría de las mañanas con patrullas callejeras, saliendo de su casa en La Villita de Chicago a pie o en coche para encontrar agentes de inmigración que han apuntado repetidamente a su vecindario mayoritariamente mexicano.

Llevando un silbato naranja alrededor de su cuello, el activista transmite sus planes en Facebook.

“No sabemos si van a volver. Todo lo que sabemos es que tenemos que estar listos”, les dice a miles de seguidores. “Dénnos cualquier pista si ven algún coche sospechoso”.

Momentos después, su teléfono vibra.

A medida que una represión migratoria sin precedentes entra en su tercer mes, un número creciente de residentes de Chicago está luchando contra lo que consideran un exceso racista y agresivo del gobierno federal. La respuesta del bastión demócrata ha movilizado a activistas establecidos y residentes comunes desde suburbios adinerados hasta barrios de clase trabajadora.

Dicen que sus esfuerzos —patrullas comunitarias, respondedores rápidos, escoltas escolares, compras a vendedores, bocinazos y silbatos— son una respuesta única de Chicago que otras ciudades que el presidente Donald Trump ha apuntado para intervención federal quieren imitar.

“La estrategia aquí es hacernos sentir miedo. La respuesta de Chicago es un montón de obscenidades y ‘no’”, declaró Anna Zolkowski Sobor, residente de un vecindario del lado norte de Chicago donde agentes lanzaron gas lacrimógeno y derribaron a un anciano. “Todos somos habitantes de Chicago que merecen estar aquí. Déjennos en paz”.

El sonido de la resistencia

Quizás el indicador más claro de la creciente resistencia de Chicago es el sonido de los silbatos.

A Enriquez se le atribuye estar entre los primeros en introducir el concepto. Durante meses, los residentes de La Villita los han usado para difundir la persistente presencia de agentes de inmigración.

Los furiosos silbidos advierten y atraen a observadores que graban videos o critican a los agentes. Las detenciones, a menudo referidas como secuestros porque muchos agentes cubren sus rostros, atraen multitudes cada vez más agitadas. Los agentes de inmigración han respondido agresivamente.

Los agentes mataron a tiros a un hombre durante una parada de tráfico, mientras que otros usan gas lacrimógeno, balas de goma y fuerza física. A principios de noviembre, la policía de Chicago fue llamada para investigar disparos contra agentes. Nadie resultó herido.

Los activistas dicen que desalientan la violencia.

“No tenemos armas. Todo lo que tenemos es un silbato”, dijo Enriquez. “Eso se ha convertido en un método que ha salvado a personas de ser secuestradas y arrestadas ilegalmente”.

Para octubre, vecindarios en toda la ciudad estaban organizando eventos llamados “Whistlemania” para empacar los dispositivos de colores brillantes para su distribución a través de negocios y casetas de libros gratuitas.

“Quieren ese silbato naranja”, declaró Gabe Gonzalez, un activista. “Quieren asentir entre ellos en la calle y saber que son parte de este movimiento”.

La historia del centro-occidente de EEUU y sus raíces organizativas

Incluso con sus 2,7 millones de habitantes, a los residentes de Chicago les gusta decir que la tercera ciudad más grande del país opera como una colección de pequeños pueblos con sensibilidades del Medio Oeste.

La gente generalmente conoce a sus vecinos y ofrece ayuda. La palabra se difunde rápidamente.

Cuando los agentes de inmigración comenzaron a apuntar a los vendedores de comida, Rick Rosales reclutó a su grupo de ciclistas llamado Cycling x Solidarity. Organizó paseos para visitar a los vendedores ambulantes, comprando todo su inventario para reducir su riesgo mientras apoyaba su negocio.

Irais Sosa, cofundadora de la tienda de ropa Sin Titulo, inició un programa vecinal con compras de comestibles y tarjetas de regalo de viajes compartidos para familias con miedo de salir.

“Ese sentimiento de vecindario y apoyo es parte del núcleo de Chicago”, indicó.

La organización de Enriquez, el Consejo Comunitario de La Villita, vio crecer su grupo de voluntarios que escolta a los niños a la escuela, de 13 a 32 estudiantes.

Muchos también atribuyen la naturaleza de base de la resistencia a la larga historia de organización comunitaria y sindical de Chicago.

El “zar de la frontera” de Trump, Tom Homan, admitió que los residentes del área de Chicago estaban tan familiarizados con sus derechos que hacer arrestos durante una operación diferente este año fue difícil.

Así que cuando cientos de agentes federales llegaron en septiembre, los activistas volcaron su energía en una línea de emergencia que despacha equipos de respuesta para reunir información, incluidos los nombres de los detenidos. Los voluntarios también circulan videos en línea, advierten sobre placas de matrícula recurrentes o siguen los coches de los agentes mientras tocan bocinas.

Las protestas también han surgido rápidamente. Recientemente, estudiantes de secundaria han lanzado huelgas.

Delilah Hernandez, de 16 años, fue una de varios estudiantes en la Academia de Carreras Farragut que protestaron en un día escolar. Sostuvo un cartel con el preámbulo de la Constitución mientras caminaba en La Villita. Conoce a muchas personas con familiares detenidos.

“Hay tanto sucediendo”, señaló. “Lo sientes”.

Un entorno difícil

Más de 3.200 personas sospechosas de violar las leyes de inmigración han sido arrestadas durante la llamada “Operación Midway Blitz”. Docenas de ciudadanos estadounidenses y manifestantes han sido arrestados con cargos que van desde resistirse al arresto hasta conspirar para impedir a un oficial.

El Departamento de Seguridad Nacional defiende la operación, alegando que los agentes enfrentan multitudes hostiles mientras persiguen a criminales violentos.

Gregory Bovino, el comandante de la Patrulla Fronteriza que ha traído tácticas controvertidas de operaciones en Los Ángeles, llamó a Chicago un “entorno muy no permisivo”. Culpó a las protecciones de santuario y a los líderes electos y defendió las acciones de los agentes, que son objeto de demandas.

Pero la intensidad de la operación podría disminuir pronto.

Bovino dijo a The Associated Press este mes que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza irá a otras ciudades. No dio más detalles, pero funcionarios de Seguridad Nacional confirmaron el sábado un operativo en Charlotte, Carolina del Norte.

El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas, ha dicho que las operaciones no terminarán en Chicago.

Interés a nivel nacional

Alonso Zaragoza, con una organización vecinal en el vecindario Belmont Cragin, ha impreso cientos de carteles de “No ICE” para negocios. Organizadores en Oregon y Misuri han pedido consejos.

“Se ha convertido en un modelo para otras ciudades”, señaló Zaragoza. “Estamos formando líderes en nuestra comunidad que están enseñando a otros”.

La participación en los entrenamientos virtuales de conocimiento de derechos ofrecidos por el grupo pro-democracia "States at the Core" se duplicó de 500 a 1.000 en un mes reciente, atrayendo participantes de Nueva Jersey y Tennessee.

“Entrenamos y dejamos ir, y la gente de Chicago es la que lo lleva adelante”, sostuvo la organizadora Jill Garvey.

Las secuelas

Enriquez completa hasta tres turnos de patrulla diarios. Más allá del esfuerzo físico, el trabajo pasa factura.

Agentes federales visitaron su casa e interrogaron a miembros de su familia. Un pariente ciudadano estadounidense fue esposado por agentes. Su bocina del coche ya no funciona, lo que atribuye al uso excesivo.

“Esto ha sido muy traumatizante”, aseguró. “Es muy aterrador porque recordarás esto por el resto de tu vida”.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.