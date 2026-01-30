Emocionada, Lady Gaga interrumpió su concierto para protestar contra el ICE: “Me duele el corazón”

Después de casi 20 años de carrera y convertida en una de las figuras más trascendentales de la música pop de los Estados Unidos y del mundo, Lady Gaga también tiene sus propias causas, más allá de la música. En más de una ocasión, la cantante neoyorquina habló de la importancia de proteger a la comunidad LGTBQ+ y especialmente a la comunidad trans. Además, hizo campaña a favor de los demócratas y expresó sus miedos porque Donald Trump se convirtiera en presidente de los Estados Unidos, como ya ocurrió dos veces. Pero ahora dio un paso más: pausó uno de sus conciertos para protestar contra lo que está ocurriendo en su país, en concreto contra las brutales actuaciones policiales en Minneapolis.

Inmersa en la gira de su álbum Mayhem y a punto de volver a su Estados Unidos natal para los premios Grammy -en los que tiene siete nominaciones y muchas posibilidades- después de decenas de conciertos en su país, en Europa y en Asia, Stefani Germanotta decidió interrumpir el quinto y último de sus conciertos en el Tokyo Dome de Japón para hablar de algo “extremadamente importante”. “Algo importante para la gente de todo el mundo, y especialmente para los estadounidenses ahora mismo”, continuó. “En un par de días voy a volver a casa y me duele el corazón pensando en la gente, los niños, las familias de todo Estados Unidos, que están siendo perseguidos sin piedad por el ICE”, remarcó la cantante, en referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de su país. “Pienso en todo su dolor y en cómo se están destrozando vidas justo enfrente de nosotros”.

Lady Gaga Contra El ICE

“También estoy pensando en Minnesota”, reconoció, sentada al piano, en el momento más íntimo de todo el concierto, “y en todos los que están allí, en casa, viviendo con tanto miedo y buscando respuestas sobre lo que todos debemos hacer”. Lady Gaga, de hecho, tiene prevista una actuación en ese estado los próximos 9 y 10 de abril. “Cuando comunidades enteras pierden su sentido de seguridad y de pertenencia, algo se rompe en todos nosotros. Espero que todos estén junto a nosotros esta noche. Sé que ahora mismo no estamos en los Estados Unidos, pero estamos con nuestra comunidad y los queremos”, afirmó, en un discurso pensado y que tenía escrito.

De ahí que la cantante decidiera dedicar una de sus canciones, “Come to Mama”, a “todos aquellos que sufren, a los que se sienten solos y sin ayuda, a quienes han perdido a un ser querido y pasan por momentos difíciles, momentos insoportables, viendo si el final está cerca”. El discurso duró algo más de dos minutos y medio y fue escuchado respetuosamente por la audiencia, con momentos en los que aplaudían y coreaban a la cantante.

Lady Gaga durante su gira "The MAYHEM Ball" Tour, con la que tiene previstas dos fechas en el estado de Minnesota el 9 y 10 de abril Kevin Mazur - Getty Images North America

“Necesitamos volver a un lugar seguro, en paz y con responsabilidad. Las buenas personas no deberían tener que luchar tan duro y arriesgar sus vidas por el bienestar y el respeto”, afirmó, emocionada y al borde de las lágrimas. “Y espero que nuestros líderes estén escuchando. Espero que estén escuchando nuestra petición de que cambien con agilidad su forma de actuar y tengan piedad de todos los habitantes de nuestro país. En un momento en el que no parece fácil tener esperanza, son mi comunidad, mis amigos y mi familia los que me sostienen. Por eso, me gustaría cantar una canción que transmite algo de esperanza”, dijo en referencia a ese tema, de su álbum Joanne.

Alzar la voz

Con sus palabras, Lady Gaga sigue los pasos de otros nombres del mundo de la cultura y el entretenimiento que están alzando la voz ante la insoportable situación de Minneapolis. La más sonada hasta el momento es la de Bruce Springsteen, que el miércoles 28 lanzó la canción “Streets of Minneapolis” en protesta contra el ICE y “en memoria de Alex Pretti y Renee Good”, los dos ciudadanos estadounidenses asesinados a tiros por los agentes migratorios en el último mes.

Lady Gaga también lleva años siendo muy clara con respecto a sus sentimientos políticos, y en muchas ocasiones mostró su apoyo al demócrata Joe Biden. Cuando todavía era vicepresidente de Barack Obama, se unió a él para apoyar a las víctimas de abusos sexuales, con la creación de centros para hombres y mujeres víctimas de agresiones. En 2020, ya como candidato presidencial, Gaga cantó en su último acto de campaña, algo que la hizo recibir críticas por parte de Trump. Tras ganar, Biden la escogió para cantar el himno nacional en su toma de posesión como 46º presidente de los Estados Unidos, en enero de 2021.

Además, en abril de 2023 el presidente nombró a Germanotta copresidenta de su Comité de Artes y Humanidades, como asesora de presidentes y de las agencias culturales estadounidenses. Junto a ella fueron nombrados los actores Kerry Washington, George Clooney, Jennifer Garner y los productores Shonda Rhimes (creadora de Anatomía según Grey y Los Bridgerton) y Bruce Cohen (ganador del Oscar por Belleza americana).